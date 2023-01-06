Сорванное "перемирие" и другие события 317-го дня войны

На 317-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в пятницу, 6 января, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Берлин направит Киеву около 40 БМП Marder

Германия направит Украине около 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder, сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). По его словам, БМП могут быть поставлены уже в первом квартале текущего года. До конца марта ожидается и поставка Киеву зенитного ракетного комплекса Patriot. Обучение украинских военнослужащих будет проходить в Германии и займет около восьми недель, добавил Хебештрайт.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в телефонной беседе обменялся с президентом Украины Владимиром Зеленским мнениями о политической, военной и гуманитарной ситуации в Украине. Шольц подтвердил непоколебимую солидарность с Украиной "перед лицом развязанной агрессии РФ". По его словам, в 2022 году правительство Германии оказало Украине поддержку более чем 12 млрд евро и продолжит этот курс в 2023 году.

Зеленский в свою очередь поблагодарил Берлин за мощный оборонный пакет, в частности за несколько десятков БМП Marder и батарею Patriot. "Обсудили дальнейшее сотрудничество для усиления украинской армии", - написал украинский лидер в Telegram. Канцлер ФРГ и президент Украины договорились продолжать конструктивный обмен мнениями, в том числе с учетом украинских предложений о мирном урегулировании.

Военные действия вопреки "перемирию"

На территории Украины была объявлена воздушная тревога - несмотря на "режим прекращения огня" "по всей линии боевого соприкосновения сторон", объявленный Россией в одностороннем порядке с 12.00 6 января - до 24.00 7 января.

"Дети - в холодных бомбоубежищах. В Херсоне атакована пожарная станция. Это - сущность российского "перемирия". Убивать в спину, имитируя тишину. Так что "никогда"... Никогда не воспринимайте слова России серьезно. Это всегда примитивный циничный обман", - написал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в Twitter.

Российские войска утром 6 января обстреляли пожарно-спасательное подразделение в Херсоне, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Facebook. "Один из наших коллег в результате атаки погиб. Еще четверо - пострадали. Повреждены также техника и здание подразделения", - указали в ГСЧС. Спасатели отметили, что это - вторая пожарная часть за два дня, которая попала под обстрел РФ.

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в Telegram об обстреле Краматорска в Донецкой области за несколько часов до "перемирия". "Краматорск. Оккупанты дважды ударили ракетами по городу. Есть попадание в частный жилой дом", - написал Тимошенко. По его словам, снаряды попали в два многоквартирных дома. В Курахово Донецкой области в результате обстрела повреждены жилые дома и здание городской больницы, где в момент удара находился 21 человек, добавил Тимошенко. Одна из сотрудниц больницы ранена.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в свою очередь заявил, что Украина продолжила артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций армии РФ. В Киеве ранее не говорили, что присоединятся к перемирию.

Объявленный Кремлем по случаю православного Рождества "режим прекращения огня" - "грубая попытка России скрыть свою ответственность" за продолжающиеся обстрелы территории Украины, в том числе - удары по критически важным объектам и гражданскому населению, заявили в министерстве иностранных дел Франции. Париж "подтверждает глубокую убежденность в том, что справедливый и прочный мир не может быть достигнут без полного вывода российских войск со всей территории Украины", добавили в МИДе.

"Рождественское перемирие", объявленное президентом РФ Владимиром Путиным, направлено на то, чтобы навредить репутации Украины и перехватить инициативу на поле боя, сочли в американском Институте изучения войны (ISW). По мнению его экспертов, Путин хочет предоставить российским войскам возможность отдохнуть, восстановить силы и переориентироваться для возобновления наступательных операций на критически важных участках фронта. Кроме того, обоснование Путиным прекращения огня на религиозных основаниях дополнительно усиливает российскую информационную операцию, которая представляет Украину как государство, подавляющее религиозные группы, а Путина - как "истинного защитника христианской веры", отметили в ISW.

Компания Maxar Technologies Inc. опубликовала спутниковые снимки южных окраин Бахмута, на которых видны разрушения города по сравнению с летом 2022 года. Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко ранее отмечал, что Бахмут в результате ожесточенных боев разрушен на 60 процентов.

Между тем, как передало агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома, основатель частной военной компании (ЧВК) Вагнера Евгений Пригожин, близкий к президенту России Владимиру Путину, стремится взять под контроль соляные и гипсовые шахты в районе Бахмута. Там расположено, в частности, одно из крупнейших в Европе соляных месторождений - Артемовское.

В британской разведке заявили, что территории на востоке Украины, аннексированные Россией в нарушение международного права, "вероятно, принесут России большие политические, дипломатические и финансовые издержки, которые продлятся намного дольше текущей фазы конфликта".

Минобороны Беларуси объявило, что в страну прибыл очередной эшелон с военной техникой для наращивания совместной с Россией региональной группировки войск. На кадрах, опубликованных пресс-службой министерства в соцсети Facebook, показаны военные грузовики марок "КамАЗ" и "Урал". Белорусский правитель Александр Лукашенко посетил 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский в Брестской области, где находятся, в частности, российские военные.

Лукашенко также подписал закон, позволяющий лишать гражданства осужденных по "экстремистским" статьям.

Зеленский выступил с обращением по случаю православного Рождества

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением по случаю православного Рождества. "Где бы мы ни находились сейчас - дома, на работе, в окопе, в дороге, в Украине или за рубежом, - наша семья едина, как никогда. Едина в своей вере в единую победу", - подчеркнул украинский лидер в видеообращении. Между тем вице-премьер Украины Ирина Верещук предупредила о возможных провокациях РФ в храмах на оккупированных территориях во время празднования.

США объявили о новом пакете военной помощи Украине

США объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере 3,75 млрд долларов (3,52 млрд евро). Пакет предусматривает 225 млн долларов (211 млн евро) на долгосрочное укрепление военного потенциала Украины и модернизацию ее вооруженных сил, а также 682 млн долларов (640 млн евро) - партнерам Вашингтона на восточном фланге НАТО на закупку оружия.

Соединенные Штаты также ввели новые санкции против поставщиков иранских беспилотников, которые, по данным Вашингтона, использовались Россией для ударов по гражданской инфраструктуре в Украине. В санкционный список включены шесть руководителей и членов правления иранской компании Qods Aviation Industries (QAI), говорилось в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, отвечающего за правоприменение в области ограничительных мер.

QAI находится под американскими санкциями с 2013 года и, по данным Вашингтона, является крупнейшим в Иране разработчиком и производителем беспилотных летательных аппаратов. "Мы и дальше будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы лишить Путина оружия, которое он использует для ведения своей варварской и неспровоцированной войны против Украины", - заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

The Guardian: Десять офшорных трастов Абрамовича были реорганизованы перед войной

Десять секретных офшорных трастов, созданных в интересах российского олигарха Романа Абрамовича, были оперативно реорганизованы в начале февраля 2022 года - за три недели до начала войны РФ в Украине. Об этом сообщила британская газета The Guardian. Большой объем бумаг был передан изданию на условиях анонимности. Доступ к ним, по всей видимости, был получен в результате взлома серверов кипрской офшорной компании, которая управляет трастами.

Масштабная реорганизация началась всего через несколько дней после того, как западные власти пригрозили ввести санкции против российских олигархов в случае полномасштабного вторжения России в Украину. Анализ документов показывает, что изменения сделали семерых детей Абрамовича, младшему из которых - девять лет, бенефициарами трастов с активами на сумму не менее 4 млрд долларов (3,7 млрд евро). При этом общий объем может быть еще выше, пишет издание.

В доме Владимира Сальдо в Херсоне прошел обыск

В доме "врио губернатора" Херсонской области Владимира Сальдо в Херсоне прошел обыск. Об этом сообщили в пресс-службе государственного бюро расследований Украины. Киев обвиняет Сальдо в госизмене, коллаборационистской деятельности, а также в признании правомерным отрицания вооруженной агрессии России против Украины. Херсон 11 ноября 2022 года был деоккупирован ВС Украины.

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