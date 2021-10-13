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Беловежская пуща

Беловежская пуща - самый старый заповедник в Европе.

Заповедник представляет собой крупный остаток реликтового леса, проираставшего на территории Европы.

ARCHIV 2016*****A forest workers cuts down a spruce attacked by woodworm in Bialowieza Forest on May 31, 2016 near Bialowieza. Today, this peaceful haven is the scene of a bitter battle between environmentalists and officials over a spruce bark beetle infestation that rangers say is damaging healthy trees. / AFP / WOJTEK RADWANSKI (Photo credit should read WOJTEK RADWANSKI/AFP/Getty Images)

Польские экологи раскритиковали вырубку леса в Беловежской пуще 13.10.2021

Власти Польши называют вырубку защитной мерой из-за распространения жука-короеда. Экологи, однако, заявляют, что работы в заповеднике не имеют ничего общего с охраной природы.
Location: Loch Lomond and The Trossachs National Park, Scotland Copyright: Loch Lomond & The Trossachs National Park Authority

8 самых красивых парков Европы 24.05.2019

24 мая отмечается Европейский день парков. Редкие виды животных, скалистые горы и опасные вулканы, - DW представляет самые впечатляющие ландшафты.
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Что безвиз для иностранцев дал за год Гродно и Бресту? 22.01.2019

Безвизовый режим в отдельных районах Гродненской и Брестской областей Беларуси был введен для граждан 77 государств с 1 января 2018 года. DW о том, какие изменения произошли за это время.
BIALOWIEZA, POLAND - MAY 26: A forwarder full of f tree trunks is seen during a large scale logging taking place at Bialowieza forest, an Unesco natural world heritage site, in Bialowieza, Poland on May 26, 2017. Omar Marques / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Суд ЕС признал Польшу виновной по делу о вырубке Беловежской пущи 17.04.2018

Суд в Люксембурге заключил, что действия Польши угрожают фауне одного из последних девственных лесов в Европе. В Варшаве заявили о готовности соблюдать решение суда.
BIALOWIEZA, POLAND - MAY 26: A forwarder full of f tree trunks is seen during a large scale logging taking place at Bialowieza forest, an Unesco natural world heritage site, in Bialowieza, Poland on May 26, 2017. Omar Marques / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Эксперт Суда ЕС заявил о нарушении Польшей законов Евросоюза 20.02.2018

Вырубка леса в польской части Беловежской пущи нарушает природоохранное законодательство ЕС, заявил генеральный адвокат Европейского суда в Люксембурге.
ARCHIV 2016*****European bison (wisent), the symbol of Bialowieza forest is pictured in Bialowieza Forest on May 31, 2016, near Bialowieza. Today, this peaceful haven is the scene of a bitter battle between environmentalists and officials over a spruce bark beetle infestation that rangers say is damaging healthy trees. / AFP / WOJTEK RADWANSKI (Photo credit should read WOJTEK RADWANSKI/AFP/Getty Images)

Польше грозит крупный штраф за вырубку Беловежской пущи 20.11.2017

Польские власти должны прекратить вырубку Беловежской пущи, говорится в решении Суда Европейского Союза. В противном случае их ждет штраф в 100 тысяч евро в день.

Криминальная столица: арабская мафия держит в страхе Берлин - "Европа в фокусе" (13.11.2017) 13.11.2017

Потепление в Арктике – ледяные фьорды не замерзают даже зимой. Беловежская пуща - активисты против незаконной вырубки леса. Британское вино на экспорт - амбициозные планы англичан.
Wiesente am Wald von Bialowieza . +++ Mateusz Szymura +++ ACHTUNG: NUR FÜR DIE GALERIE URWALD POLEN (GLOBAL IDEAS) ZU VERWENDEN.

Страсти по Беловежской пуще: зачем Польша рубит заповедный лес 04.08.2017

Польша продолжает вырубку леса в Беловежской пуще - объекте всемирного наследия ЮНЕСКО. Экологи протестуют, суд ЕС безуспешно пытается остановить этот процесс, Беларусь опасается последствий.
+++Nur im Rahmen der abgesprochenen Berichterstattung zu verwenden!+++ 30 May 2017+++Activists have chained themselves to a forest harvester to stop the government from logging Europe's last ancient forest. © Greenpeace/Grzegorz Broniatowski

Польша продолжит вырубку Беловежской пущи вопреки постановлению Суда ЕС 31.07.2017

Министр окружающей среды Польши назвал вырубку части реликтового леса Беловежской пущи способом защиты остального массива и заявил, что до 4 августа власти страны ответят на претензии Еврокомиссии.

Bildnummer: 57005097 Datum: 25.04.2008 Wisentherde freilebend im Urwald von Bialowieza in Ostpolen +++ (C) Imago/H. Lange

Тысячи демонстрантов в Варшаве встали на защиту Беловежской пущи 25.06.2017

Консервативное правительство Польши настаивает на масштабных вырубках реликтового леса, объясняя это необходимостью борьбы с короедом.

09.09.2016 Weißrussland Grodno - Hantza Fluss Copyright: N. Slizh

Беларусь: в ожидании притока иностранных туристов 09.09.2016

Правительство Беларуси ожидает всплеска въездного туризма после отмены виз для граждан 80 стран. По мнению экспертов, безвизовый въезд - это лишь первый шаг.
Professor für Osteuropäische Geschichte der Universität Wien, Andreas Kappeler Datum: August 2016 Ort: Wien Copyright: DW/D. Kaniewski

Историк Каппелер: И Украина, и РФ до сих пор в поиске самоидентичности 25.08.2016

Как восприняли на Западе провозглашение независимости Украины? Какое значение имели последние два года для процесса образования украинской нации? Интервью DW с австрийским историком.

Почему поляки спешат в Беларусь (18.10.2015) 18.10.2015

Власти Беларуси отменили визу для иностранных туристов, которые хотят посетить Беловежскую пущу и не останутся дольше трех дней. Какие впечатления у тех, кто воспользовался этим визовым послаблением?
Foto Maryna Mazurkewitsch gemacht und der DW kostenfrei gegeben. Auf dem Bild ist eine der Aktionen für die Entwicklung des Tourismus auf dem Land in Belarus zu sehen. Stichwörter: Landtourismus, Belarus

Белорусский туризм: смелым планам мешают бюрократические препоны 29.07.2010

Число иностранных туристов, посещающих Беларусь, может вырасти. Но для этого, уверены эксперты, властям нужно дебюрократизировать сферу услуг, упростить визовый режим и популяризировать страну как место для отдыха.
wald bei rheinsberg (tmb-boettcher)

Беловежская пуща - самый старый заповедник в Европе 09.11.2008

К юбилею Беловежской пущи, который будет праздноваться в сентябре 2009 года, в развитие инфраструктуры этого национального парка планируется вложить 60 миллиардов рублей.
Jörg Morhard betrachtet in Stuttgart-Hohenheim mit einer Lupe ein Stück Testrasen einer Versuchsreihe (Foto vom 09.08.2005). Rechtzeitig vor der WM wird das Daimler-Stadion noch einmal neuen Rasen erhalten. Auch der neue Stadionrasen wird wieder von der Rolle kommen. Züchter pflanzen ihn bereits viele Monate vor seiner Ankunft im Stadion in ihren Anlagen an. Wenn er robust genug ist, wird er mitsamt einigen Zentimetern Wurzel- und Erdmaterial vom Boden geschält, aufgerollt und abtransportiert. Foto: Marijan Murat dpa/lsw (zu dpa-KORR: Die Ästhetik des Rollrasens - Die Universität Hohenheim nimmt Stadionrasen unter die Lupe vom 29.08.2005) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Европейские дипломаты посетили брестский регион 19.06.2008

Помимо официальных встреч с руководством региона, визит послов и глав дипмиссий стран ЕС включал неформальное общение с местными представителями общественных организаций и презентацию нового проекта ЕС в Беловежской пуще
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