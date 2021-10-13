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Беловежская пуща - самый старый заповедник в Европе.
Заповедник представляет собой крупный остаток реликтового леса, проираставшего на территории Европы.
Власти Польши называют вырубку защитной мерой из-за распространения жука-короеда. Экологи, однако, заявляют, что работы в заповеднике не имеют ничего общего с охраной природы.
24 мая отмечается Европейский день парков. Редкие виды животных, скалистые горы и опасные вулканы, - DW представляет самые впечатляющие ландшафты.
Безвизовый режим в отдельных районах Гродненской и Брестской областей Беларуси был введен для граждан 77 государств с 1 января 2018 года. DW о том, какие изменения произошли за это время.
Суд в Люксембурге заключил, что действия Польши угрожают фауне одного из последних девственных лесов в Европе. В Варшаве заявили о готовности соблюдать решение суда.
Вырубка леса в польской части Беловежской пущи нарушает природоохранное законодательство ЕС, заявил генеральный адвокат Европейского суда в Люксембурге.
Польские власти должны прекратить вырубку Беловежской пущи, говорится в решении Суда Европейского Союза. В противном случае их ждет штраф в 100 тысяч евро в день.
Потепление в Арктике – ледяные фьорды не замерзают даже зимой. Беловежская пуща - активисты против незаконной вырубки леса. Британское вино на экспорт - амбициозные планы англичан.
Польша продолжает вырубку леса в Беловежской пуще - объекте всемирного наследия ЮНЕСКО. Экологи протестуют, суд ЕС безуспешно пытается остановить этот процесс, Беларусь опасается последствий.
Министр окружающей среды Польши назвал вырубку части реликтового леса Беловежской пущи способом защиты остального массива и заявил, что до 4 августа власти страны ответят на претензии Еврокомиссии.
Консервативное правительство Польши настаивает на масштабных вырубках реликтового леса, объясняя это необходимостью борьбы с короедом.
Правительство Беларуси ожидает всплеска въездного туризма после отмены виз для граждан 80 стран. По мнению экспертов, безвизовый въезд - это лишь первый шаг.
Как восприняли на Западе провозглашение независимости Украины? Какое значение имели последние два года для процесса образования украинской нации? Интервью DW с австрийским историком.
Власти Беларуси отменили визу для иностранных туристов, которые хотят посетить Беловежскую пущу и не останутся дольше трех дней. Какие впечатления у тех, кто воспользовался этим визовым послаблением?
Число иностранных туристов, посещающих Беларусь, может вырасти. Но для этого, уверены эксперты, властям нужно дебюрократизировать сферу услуг, упростить визовый режим и популяризировать страну как место для отдыха.
К юбилею Беловежской пущи, который будет праздноваться в сентябре 2009 года, в развитие инфраструктуры этого национального парка планируется вложить 60 миллиардов рублей.
Помимо официальных встреч с руководством региона, визит послов и глав дипмиссий стран ЕС включал неформальное общение с местными представителями общественных организаций и презентацию нового проекта ЕС в Беловежской пуще
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