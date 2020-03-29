Без коронавируса: пассажиры круизного лайнера об уникальном путешествии

20 апреля круизный лайнер Magnifica швейцарской компании MSC прибыл в порт Марселя. На нем - 3000 пассажиров и членов экипажа, все они не были на берегу почти шесть недель. Когда 5 января в порту Генуи круиз начался, мало кто из его участников слышал про коронавирус. Из Европы лайнер через Кабо-Верде последовал в Латинскую Америку. Он не заходил ни в один порт, где по официальным данным были зафиксированы случаи заражения COVID-19.

При подходе к Австралии 14 марта капитан судна принял решение не высаживать пассажиров на берег, чтобы не занести вирус на корабль. Пока лайнер возвращался обратно в Европу, на его борту царила вполне обычная жизнь - без масок, социального дистанцирования и других примет карантина. На сцене каждый вечер показывали представления, работали бары и рестораны, а отдыхавшие с опаской ожидали возвращения домой. Вот что рассказали DW пассажиры Magnifica.

Фарид Новрузи, Азербайджан: "На корабле другая атмосфера - без ограничений и масок"

- Новости о пандемии начали поступать, когда мы подплывали к Таити. Губернатор одного из Островов Кука даже не разрешил нам высадиться. Это был первый сигнал. В Новой Зеландии мы еще гуляли, а после этого начались тревожные новости о том, что в Австралии больше 100 случаев (заражения коронавирусом. - Ред.) И когда мы 14 марта доплыли до Хобарта (столица австралийского штата Тасмания. - Ред.), капитан принял решение не высаживать пассажиров, и нам пришлось остаться на корабле.

Фарид Новрузи во время круиза

До Новой Зеландии мы почти друг друга не знали, но после того, как запретили выходить на сушу, очень сплотились. Все начали общаться друг с другом, я сам со столькими людьми перезнакомился. Сейчас мы прощаемся очень эмоционально, никто не хочет покидать корабль. Некоторые говорят, что хотели бы остаться здесь еще как минимум на пару месяцев - до того, пока все эти события не пройдут.

Здесь на корабле атмосфера совсем другая: никаких ограничений, никаких дистанций, никаких изоляций, никаких масок. Поэтому есть люди, которые не хотят уходить из этой сказки в ту реальность, которая сейчас за бортом.

Этот круиз - часть моего кругосветного путешествия за 180 дней. Я к нему готовился с начала прошлого года. Из-за коронавируса некоторые страны на моем маршруте поменялись, но я все еще надеюсь продолжить путешествие, когда откроются границы.

Энди Гербер, Швейцария: "Немного страшно возвращаться домой"

- В последний раз мы были на суше 10 марта в Новой Зеландии. Но на борту корабля полно развлечений с восьми утра и до полуночи: два бассейна, шведский стол, бары, вечеринки - скучать было некогда! Правда, закончилось вино, осталось только просекко и пиво.

Конечно, мы знали, что творится в мире, и переживали за близких, оставшихся дома, но в то же время были очень рады, что мы на борту в безопасности. Мы видели, что пассажиры других кораблей могли выходить на берег, но, мне кажется, капитан принял правильное решение. Мы все здоровы, ни у кого из пассажиров нет коронавируса.

Энди Гербер (на фото слева) во время путешествия отметил свое 70-летие

Это путешествие я планировал за два года, чтобы отметить мое 70-летие. Был зарезервирован стейкхаус в Сиднее. Конечно, все пришлось отменить, ведь в Сиднее мы оставались на борту. 17 марта капитан объявил, что круиз закончился, и мы вернемся домой. Некоторые пассажиры высадились в Сиднее и Мельбурне, но многие остались на борту, лететь на самолете тоже небезопасно.

Домой нас повезут на специальном автобусе. Несколько таких автобусов отправилось сегодня во Францию и в Италию. Мы поедем завтра в Цюрих. Всем выдали защитные маски и перчатки.

Мы немного боимся возвращаться домой, здесь мы были в безопасности, а там нужно будет привыкать держать дистанцию, как-то ходить в магазин в этих условиях, я понятия не имею, что сейчас разрешено, а что запрещено. У меня пустой холодильник, а мне 70 лет, я вхожу в группу риска, придется кого-то просить закупить еды.

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