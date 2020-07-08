Безопасность полетов после пандемии: пилоты по-прежнему в форме?

Останутся ли российские и международные авиакомпании из-за пандемии коронавируса без профпригодных пилотов и как повлияет вынужденный простой самолетов на безопасность полетов?
Из-за пандемии COVID-19 авиакомпании по всему миру с марта резко сократили количество перелетов. Львиная доля самолетов из их авиапарков до сих пор простаивает на земле, а пилоты, вынужденные покинуть кокпит, довольствуются редкими занятиями на тренажерах, необходимыми, чтобы сохранить профессиональные навыки.
При этом по действующим в ЕС правилам, чтобы не потерять лицензию, пилотам гражданской авиации необходимо выполнить за 90 дней как минимум три взлета и посадки. Для сравнения: в России для этого необходимы два взлета и две посадки за этот же период. Означает ли это, что после пандемии авиакомпании столкнутся с нехваткой квалифицированных пилотов для совершения пассажирских перевозок?
Компьютер вместо кокпита
Когда сесть за штурвал настоящего самолета нельзя, практически единственной возможностью для отработки профессиональных навыков пилота становится тренажер Full Flight Simulator. Как в России, так и в ЕС, тренировка на нем приравнивается к реальному полету и засчитывается при продлении лицензии.
Проблема в том, что в связи с пандемией коронавируса многие центры с этими симуляторами в Германии оказались закрыты. Однако, как пояснили DW в компании ProFlight, дающей возможность частным лицам, увлекающимся авиацией, пройти тренинг на Full Flight Simulator, немецкие авиакомпании продолжали обеспечивать своих пилотов возможностями для тренинга и в ходе пандемии.
Из-за COVID-19 тысячи пилотов в Европе могут оказаться безработными
В конце мая европейское объединение профсоюзов пилотов European Cocpit Association (ECA) призвало Еврокомиссию выделить авиакомпаниям и самим пилотам средства на прохождение таких тренировок, обучение управлению самолетами других типов и иные меры, направленные на сохранение квалификации в условиях вынужденного простоя. В противном случае "тысячи пилотов в Европе пополнят ряды безработных", предупредили в организации.
Из-за пандемии Lufthansa и Turkish Airlines прекратили эксплуатацию лайнеров немецкой дочки их совместного предприятия Sun Express
По оценке немецкого профсоюза пилотов Cocpit (CV), около 1200 из 22 000 работающих сегодня в Германии пилотов гражданской авиации столкнулись с угрозой безработицы. В первую очередь, речь идет о персонале обанкротившейся дочки авиакомпании Air Berlin LGW и сотрудниках перевозчиков TCN и Sun Express Deutschland (совместное предприятие Lufthansa и Turkish Airlines).
Ситуация авиакомпании Lufthansa, на спасение которой правительство ФРГ выделило 9 млрд евро, лучше, чем у других авиаперевозчиков. Однако и ее не пощадил кризис: ожидается, что лишь около 560 из 760 самолетов, эксплуатируемых группой Lufthansa, в ближайшее время смогут возобновить перелеты.
Как поддерживают квалификацию пилотов в России
С проблемой сохранения профессиональных навыков в условиях сокращения числа перелетов столкнулись и российские пилоты. Однако, судя по всему, эта проблема с самого начала для многих из них стояла менее остро, чем для их немецких коллег.
Как рассказал в интервью DW Игорь Дельдюжов - президент Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС), представляющего интересы 700 пилотов четырех российских авиакомпаний, в условиях пандемии были отменены международные рейсы, однако "внутрироссийские перевозки полностью не закрывались никогда". "Пусть объем был небольшой, но летное руководство авиакомпаний следило, чтобы у людей не было слишком большого перерыва, после которого необходимо проводить дополнительные мероприятия для восстановления навыков", - отметил он.
Так, в компании "Аэрофлот", по словам Дельдюжова, после двух месяцев без практики управления самолетом пилотам давали возможность пройти сессию на тренажере, а также провести полет с инструктором. Кроме того, пилоты регулярно участвовали в мероприятиях по аварийно-спасательной подготовке. "В компании понимают, что после длительного перерыва теряется навык и возникает угроза безопасности полетов", - говорит эксперт.
Главная проблема авиакомпаний - это отсутствие пассажиров
По словам главы ШПЛС, возможная потеря пилотами квалификации - не главная проблема, с которой столкнулись российские авиакомпании во время пандемии. Гораздо более серьезная угроза - это падение продаж авиабилетов.
По данным пресс-службы "Аэрофлота", за первые пять месяцев 2020 года одноименная группа перевезла 11,7 млн пассажиров, что на 47,8% ниже результата аналогичного периода 2019 года. На долю перевозчика "Аэрофлот" при этом пришлось 7,3 млн пассажиров, что почти в два раза (49,7%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Тем не менее руководство компании демонстрирует оптимизм. 6 июля гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что перевозчик наблюдает рост числа пассажиров. "Россияне начинают летать, и для компании это очень важно", - заявил он.
Со своей стороны глава профсоюза пилотов ШПЛС Игорь Дельдюжов смотрит на ситуацию более скептично. По его оценке, спрос на авиабилеты может оставаться низким еще довольно долго. "Во-первых, из-за пандемии многие россияне потеряли работу и больше не могут себе позволить авиаперелеты. С другой стороны, те, у кого деньги есть, пока боятся путешествовать из-за коронавируса. Наконец, некоторые богатые люди, которые до пандемии летали бизнес-классом, за время пандемии пересели в частные самолеты", - перечисляет он. Еще одним фактором, повлиявшим на сокращение числа пассажиров, стали преимущества общения по видеосвязи, к которой многие привыкли за время пандемии, говорит Дельдюжов.
По его прогнозам, в ближайшее время уровень продаж авиабилетов будет зависеть от спроса и платежеспособности внутри России и межгосударственных договоров, регулирующих международные перевозки.
Что будет, когда кризис закончится
И все-таки, несмотря на текущие финансовые трудности, для многих авиакомпаний очевидно, что увольнение пилотов может оказаться недальновидным решением. Ведь набрать новый персонал после окончания кризиса будет далеко не просто, уверен Дельдюжов.
Того же мнения придерживается представитель немецкого профсоюза пилотов Cocpit Янис Шмитт (Janis Scmitt). "Неудобства сегодня испытывают все, однако у крупных авиакомпаний есть буфер из договоров и механизмов страхования. Думаю, что через два или три года былой уровень пассажиров снова будет достигнут, и тогда авиакомпаниям вновь потребуется персонал, - говорит он. - Остается только решить вопрос о том, что авиакомпаниям делать со своими сотрудниками до этого времени".
Смотрите также: