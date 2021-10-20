Последними в список стран, гражданам которых не требуются визы для въезда в Шенген, были включены Грузия и Украина, а двумя годами ранее - Молдавия. Безвизовый режим не распространяется на граждан России.

Безвизовый режим при въезде в страны Шенгенской зоны позволяет находиться на их территории в течение 90 суток в 180-суточный период, но не дает права на трудоустройство в странах Евросоюза. Визы при посещении стран Шенгена не требуются для граждан порядка 60 государств мира. Последними в этот список были включены Грузия и Украина, а двумя годами ранее - Молдавия. Граждане России не имеют права въезжать в страны Шенгенской зоны без виз.