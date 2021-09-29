Барокко в Германии

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Материалы рубрики DW "Окно в Германию". Достопримечательности Германии. Досье о памятниках барокко и рококо в Германии.
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Азартные игры, пьянство, драки, убийство и - гениальные картины, рождавшиеся из-под его пера: 450 лет назад родился великий итальянский художник, один из крупнейших мастеров барокко - Караваджо.
Одна из главных достопримечательностей Мюнхена - в разные времена года.
Такие книжные тайники были популярны в эпоху барокко. В них хранили не только любовные письма и драгоценности.
Из всех небольших немецких резиденций времен абсолютизма этот замок сохранился в наиболее полном виде.
Бывшая летняя резиденция бамбергских князей-епископов в Меммельсдорфе окружена прекрасным парком, созданным по всем законам барочного искусства.
В интернате, расположенном в этом месте - замке Залем, два года учился принц Филипп (1921 - 2021) - супруг британской королевы Елизаветы II.
В Германии насчитывается более 250 водных замков разных эпох и стилей - готических, ренессансных, барочных. Представляем 20 самых известных и самых красивых.
В этом дворцово-парковом комплексе проходит популярная садовая выставка, а также традиционный фестиваль театра, танца, музыки и литературы.
Этот дворец построили в 1755-1773 годах около Дюссельдорфа в качестве герцогской резиденции. Позже он использовался правительством ФРГ для государственных приемов.
Сан-Суси - любимая резиденция прусского короля Фридриха Великого, памятник фридерицианского рококо и главная достопримечательность Потсдама.
Этот саксонский замок хорошо известен многим поколениям телезрителей, благодаря киносказке "Три орешка для Золушки".
Этот замок и сад эпохи барокко в Саксонии-Анхальт достойны внимания и без бесплатного интернета, но с ним здесь все же веселей, да и впечатления можно сразу запостить.
Во времена ГДР этот живописный замок пришел в удручающее состояние, но после воссоединения Германии был спасен и сейчас перешел к новому владельцу.
Как звучали инструменты 300 лет назад? Почему Баха нужно играть на клавесине и знать, когда родился Монтеверди. Интервью с виолончелистом Маркусом Мелленбеком.
Строителем этого замка под Эрфуртом был магистр масонской ложи и кавалер ордена Александра Невского - граф Густав Адольф фон Готтер.
Здание этого храма является уникальным памятником барочного стиля, а его внутреннее убранство - непревзойденным образцом баварского рококо. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
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