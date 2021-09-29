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Барокко в Германии

Материалы рубрики DW "Окно в Германию". Достопримечательности Германии. Досье о памятниках барокко и рококо в Германии.

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***17.09.2021***Das Deckenlicht spiegelt sich im Gemälde «Amor als Sieger» von Michelangelo Merisi da Caravaggio in der Gemäldegalerie. +++ dpa-Bildfunk +++

Взрывной характер Караваджо 29.09.2021

Азартные игры, пьянство, драки, убийство и - гениальные картины, рождавшиеся из-под его пера: 450 лет назад родился великий итальянский художник, один из крупнейших мастеров барокко - Караваджо.
Fotolia #53661445 © anyaivanova - Fotolia.com Swans in front of Nymphenburg Castle

Дворец Нимфенбург - барочная жемчужина Мюнхена (фото) 15.05.2021

Одна из главных достопримечательностей Мюнхена - в разные времена года.
Vorderseite mit dem Exlibris der Brüder Schmidt von 1672 und dem zentralen Memento mortis (Hirschkäfer und Totenkopf) hinter Glas

Ядовитое содержание. Что прятали в книжных тайниках XVII века 10.05.2021

Такие книжные тайники были популярны в эпоху барокко. В них хранили не только любовные письма и драгоценности.
Weilburg an der Lahn, Reportage. Deutschland entdecken. Garten, Barockgarten, Skulptur, vergoldet, Skulptur des Satyrs. Copyright: DW / Maksim Nelioubin

Вайльбург - барочная резиденция на Лане 06.05.2021

Из всех небольших немецких резиденций времен абсолютизма этот замок сохранился в наиболее полном виде.
Schloss Seehof (Memmelsdorf) ist die ehemalige Sommerresidenz und das Jagdschloss der Bamberger Fürstbischöfe. Das etwa fünf Kilometer östlich von Bamberg gelegene Schloss gehört heute zur Gemeinde. Copyright: DW / Maksim Nelioubin

Дворец Зеехоф - памятник франконского барокко 01.05.2021

Бывшая летняя резиденция бамбергских князей-епископов в Меммельсдорфе окружена прекрасным парком, созданным по всем законам барочного искусства.

Schloß, Kloster und Internat Salem am Bodensee, Deutschland

Залем - аббатство, замок, интернат 13.04.2021

В интернате, расположенном в этом месте - замке Залем, два года учился принц Филипп (1921 - 2021) - супруг британской королевы Елизаветы II.
+++ Frei für Social Media +++ #32306736 © renisa

Замки на воде в Германии (фотогалерея) 05.04.2021

В Германии насчитывается более 250 водных замков разных эпох и стилей - готических, ренессансных, барочных. Представляем 20 самых известных и самых красивых.
Quelle: http://www.schloss-ludwigsburg.de/presse/pressebilder/?tx_fufdampresse_pi1%5Bbilder_thema%5D=0&tx_fufdampresse_pi1%5Bsuchbegriff%5D=schloss&tx_fufdampresse_pi1%5Bsuchen%5D=Suchen&tx_fufdampresse_pi1%5Bpage%5D=2&cHash=64a5752bc0d4228073720e25b0fb865d Bildbeschreibung: Schloss Ludwigsburg ist eines der größten im Original erhaltenen barocken Bauwerke in Europa. Es bietet seinen Besuchern einen beeindruckenden Streifzug durch fürstliche Prunkräume aus zwei Jahrhunderten – vom Barock über das Rokoko bis zum Klassizismus. Hier finden Sie geeignete Pressebilder zum kostenlosen Download. Die Bilder dürfen ausschließlich für Zwecke der Berichterstattung über das Kulturdenkmal verwendet werden, die gewerbliche Nutzung ist untersagt.

Людвигсбургская резиденция - барокко, тыквы и праздник цветов (фото) 14.03.2021

В этом дворцово-парковом комплексе проходит популярная садовая выставка, а также традиционный фестиваль театра, танца, музыки и литературы.
57015841 - Benrath Palace in Dusseldorf at evening, Germany © Mikhail Markovskiy

Дворец Бенрат: где немцы принимали Елизавету II и Горбачева (фото) 31.01.2021

Этот дворец построили в 1755-1773 годах около Дюссельдорфа в качестве герцогской резиденции. Позже он использовался правительством ФРГ для государственных приемов.
11.08.2016 +++ Über den strahlend blauen Himmel ziehen am 11.08.2016 in Potsdam (Brandenburg) weiße Schleierwolken über das Schloss Sanssouci. Das 42 Quadratmeter große Deckengemälde Flora mit Genien von Johann Harper (1688-1746) im Vestibül des Schlosses wird bis zum Oktober restauriert.- Bildfunk+++ | Verwendung weltweit BdT mit Deutschlandbezug Copyright: picture-alliance/dpa/B. Settnik

Сан-Суси - любимый дворец и виноградники Фридриха Великого 24.01.2021

Сан-Суси - любимая резиденция прусского короля Фридриха Великого, памятник фридерицианского рококо и главная достопримечательность Потсдама.

dpatopbilder - 22.10.2020, Sachsen, Moritzburg: Das Schloss Moritzburg spiegelt sich bei Sonnenaufgang im Schlossteich. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Осенний Морицбург - замок из "Трех орешков для Золушки" (фото) 25.10.2020

Этот саксонский замок хорошо известен многим поколениям телезрителей, благодаря киносказке "Три орешка для Золушки".
02.07.2020, Sachsen-Anhalt, Hundisburg: Das Schloss Hundisburg und der Lustgarten. Die ersten Bauten der Hundisburg entstanden bereits im 12. Jahrhundert. 1452 erwarb die Familie von Alvensleben die Anlage. Johann Friedrich von Alvensleben ließ die Hundisburg durch den Braunschweiger Landesbaumeister Hermann Korb Ende des 17. Jahrhunderts zum Barockschloss umbauen und den barocken Garten anlegen. Dieser zählte damals schon zu den wichtigsten Gartenanlagen seiner Zeit in Norddeutschland. Die heutige Architektur des Schlosses gehen auf den Beginn des 18. Jahrhunderts zurück. Schloß Hundisburg und der Barockgarten sind Teil des Netzwerkes «Gartenträume - historische Parks in Sachsen-Anhalt» die in diesem Jahr ihr 20. Jubiläum feiern. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

Партийные деньги ГДР тратят на бесплатный WiFi для туристов (фото) 09.08.2020

Этот замок и сад эпохи барокко в Саксонии-Анхальт достойны внимания и без бесплатного интернета, но с ним здесь все же веселей, да и впечатления можно сразу запостить.

12.06.2020, Brandenburg, Groß Rietz: Das Schloss Groß Rietz. Die Brandenburgische Schlösser GmbH hatte das Anwesen mit seiner rosa-weißen Fassade Mitte der 1990-er Jahre von der Gemeinde übernommen, um es vor weiterem Verfall zu retten. Mehr als fünf Millionen Euro flossen in die denkmalgerechte Sanierung. Parallel dazu wurde nach einem neuen Nutzer für die 1.100 Quadratmeter gesucht. (zu Wo die Kunst zum Schlossherren wird) Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB - Honorarfrei nur für Bezieher des Dienstes ZB-Funkregio Ost +++ ZB-FUNKREGIO OST +++ | Verwendung weltweit

Замок Грос Риц - жемчужина барочной архитектуры в Бранденбурге (фото) 27.06.2020

Во времена ГДР этот живописный замок пришел в удручающее состояние, но после воссоединения Германии был спасен и сейчас перешел к новому владельцу.

Concert, ca 1627. Found in the Collection of Galleria Borghese, Rome. (© Fine Art Images/Heritage Images) | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Барочная музыка в Германии: откровения виолончелиста 04.06.2020

Как звучали инструменты 300 лет назад? Почему Баха нужно играть на клавесине и знать, когда родился Монтеверди. Интервью с виолончелистом Маркусом Мелленбеком.

9.5.2016 *** Die Fassade von Schloss Molsdorf (Thüringen) wird am 09.05.2016 in Molsdorf von der Sonne beschienen. Mitte des 18. Jahrhunderts entstand das Lustschloss aus einer Burg und gehört heute der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten. Foto: Michael Reichel/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/M. Reichel

Немецкий замок, построенный кавалером ордена Александра Невского (фото) 14.03.2020

Строителем этого замка под Эрфуртом был магистр масонской ложи и кавалер ордена Александра Невского - граф Густав Адольф фон Готтер.

Titel: Daily Drone Schlagworte: #DailyDrone Wer hat das Bild gemacht?:André Götzmann Wann wurde das Bild gemacht?:Juli 2016 Wo wurde das Bild aufgenommen?: (siehe jeweiligen Titel) Bildbeschreibung: Als Luftaufnahme des Ortes mit DailyDrone - Logo In welchem Zusammenhang soll das Bild/sollen die Bilder verwendet werden?: Artikel

Германия сверху: Баварская церковь Вискирхе - шедевр эпохи барокко 30.12.2019

Здание этого храма является уникальным памятником барочного стиля, а его внутреннее убранство - непревзойденным образцом баварского рококо. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
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