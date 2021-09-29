Барокко в Германии

Партийные деньги ГДР тратят на бесплатный WiFi для туристов (фото)

Этот замок и сад эпохи барокко в Саксонии-Анхальт достойны внимания и без бесплатного интернета, но с ним здесь все же веселей, да и впечатления можно сразу запостить.