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Ахен

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Ахен".

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Sibylle Keupen (Parteilos), Bürgermeisterin von Aachen, übereicht die Plakette des Karlspreises an Klaus Iohannis, rumänischer Präsident Iohannis ist der Karlspreis verliehen worden. Iohannis war bereits im Dezember 2019 als Preisträger bekannt gegeben worden, doch die Verleihung wurde wegen der Corona-Pandemie mehrfach verschoben.

Президент Румынии Йоханнис получил Премию имени Карла Великого 02.10.2021

Президент Румынии Клаус Йоханнис получил одну из важнейших европейских премий как посредник между Западной и Восточной Европой и борец за европейские ценности.
Ein Printe ist beim Printen Hersteller Nobis mit dem Schriftzug Gruß aus Aachen dekoriert. Mehr als 4500 Tonnen Aachener Printen werden jedes Jahr gebacken. Das Lebkuchen-Plätzchen ist vor allem zu Weihnachten gefragt. In Aachen aber das ganze Jahr. (Zu dpa/lnw: Nicht nur zur kalten Jahreszeit: Aachener Printe hat immer Saison)

Как немцы полюбили пряники 11.06.2021

Ахен гордится своими пряниками - и не зря. Тем более, что это не просто сладость, а культурно-исторический феномен. О нем рассказывает выставка в Ахене.

Charlemagne Prize (Karlspreis) recipient, United Nations Secretary-General Antonio Guterres, speaks during the ceremony in Aachen, Germany May 30, 2019. REUTERS/Thilo Schmuelgen

Генсеку ООН Гутерришу вручена Международная премия имени Карла Великого 30.05.2019

Экс-президент Португалии удостоен награды за выдающиеся заслуги в борьбе за укрепление европейских ценностей. Особо отмечен вклад Гутерриша в дело защиты климата и многостороннего сотрудничества.
(180817) -- UNITED NATIONS, Aug. 17, 2018 () -- UN Secretary-General Antonio Guterres speaks in remembrance of fallen colleagues during the 2003 attack targeting the UN Assistance Mission in Iraq, at the UN headquarters in New York, Aug. 17, 2018. UN Secretary-General Antonio Guterres on Friday laid a wreath at the UN headquarters for his colleagues killed in the Aug. 19, 2003 attack in Iraq that prompted the designation of the International Humanitarian Day. (/Li Muzi) |

Премия Карла Великого присуждена генсеку ООН Антониу Гутерришу 29.01.2019

61-м лауреатом премии имени Карла Великого стал глава ООН Антониу Гутерриш. Награждение пройдет по традиции в Ахенской ратуше 31 мая.
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Ахенский пряник - красивая и вкусная немецкая традиция 24.12.2018

В витринах немецких булочных - пряники в виде Деда Мороза. А на рождественских ярмарках эти деликатесы готовят прямо на глазах у восхищенной публики.
Deckenmosaik im Oktogon des Aachener Doms. Foto vom 23. Mai 2009.

Всемирное наследие: Ахенский собор - храм Карла Великого 12.10.2018

История этого собора насчитывает более двенадцати столетий. В 1978 году он стал первым немецким памятником в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.
ARCHIV - ARCHIV - 22.02.2018, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Abgas kommt aus einem Auto im morgendlichen Berufsverkehr auf der Corneliusstraße. (Zu dpa Schmutzige Luft: Legt Brüssel Deutschland die Daumenschrauben an?) Foto: Marcel Kusch/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Суд Ахена ввел ограничения на въезд дизельных автомобилей 08.06.2018

Ахен может стать вторым после Гамбурга городом Германии, в котором ограничат въезд дизельного транспорта. Это произойдет, если до конца 2018 года не удастся очистить воздух другими способами.
Koeln: Blick auf Dom und Hohenzollernbruecke, Rhein | Verwendung weltweit (c) picture-alliance/dpa/C. Baeck

Самые посещаемые архитектурные памятники Германии 18.04.2018

18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест. В нашем списке - Кельнский собор, замок Нойшванштайн и другие известные сооружения разных эпох и стилей.
Eine Statue von Karl der Große mit einer Fahne der Europäischen Union vor dem Rathaus in Aachen | Verwendung weltweit

Лауреатом премии Карла Великого в 2018 году стал Эмманюэль Макрон 08.12.2017

Комитет премии Карла Великого отметил приверженность французского президента идее европейской сплоченности и его решительную борьбу "против национализма и изоляционизма, направленную на преодоление европейского кризиса".
ARCHIV - Dampf steigt am 12.04.2016 in Huy (Belgien) aus dem Atomkraftwerk Tihange des Betreibers Electrabel. In Bonn kommt am 07.06.2017 die deutsch-belgische Atomkommission zum ersten Mal zusammen. Belgien ist bislang vergeblich aufgefordert worden, die grenznahen Reaktoren Tihange 2 und Doel 3 vom Netz zu nehmen. Die beiden Meiler liegen nur rund 70 beziehungsweise 140 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. (zu dpa/lnw «Erste Arbeitssitzung der deutsch-belgischen Atomkommission» vom 07.06.2017) Foto: Oliver Berg/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Опасное соседство с бельгийской АЭС: немцам раздают йод на случай ядерной аварии (видео) 01.09.2017

На двух АЭС в Бельгии обнаружены трещины. Эксперты настаивают на закрытии станций, но власти страны против. Чтобы предотвратить последствия возможной катастрофы, в соседнем городе Ахен начали раздавать таблетки с йодом.

В немецком Ахене раздают йод на случай ядерной аварии (01.09.2017) 01.09.2017

На двух АЭС в Бельгии обнаружены трещины. Эксперты настаивают на закрытии станций, но власти страны против. Чтобы предотвратить последствия возможной катастрофы в соседнем немецком городе Ахен начали раздавать людям таблетки с йодом.
A photo taken on August 20, 2014 shows a nuclear power plant, in Tihange, Belgium. Reactor number 3 of the Doel nuclear plant near Antwerp and reactor number 2 of the Tihange plant have been stopped since March 25. They had already been stopped from June 2012 to June 2013 after thousands of microcracks had been discovered in their tanks. Reactors are not scheduled to restart until the Fall but could restart only in the Spring, if at all, reports the French-speaking Belgian press. AFP PHOTO / BELGA / ERIC LALMAND ** Belgium Out ** (Photo credit should read ERIC LALMAND/AFP/Getty Images)

Ахен запасается йодом: насколько высок риск катастрофы на АЭС в Бельгии? 01.09.2017

От Ахена до АЭС "Тианж" в Бельгии всего 70 км. Город озабочен риском аварии, т.к. в корпусе реактора находят все новые трещины. Власти раздают жителям йод в таблетках - на всякий случай.
ARCHIV - Das Atomkraftwerk Tihange, fotografiert am 21.10.2015 bei Huy (Belgien). +++(c) picture-alliance/dpa/O. Berg

В Ахене начали выдавать таблетки йода на случай аварии на АЭС 01.09.2017

Жителям Ахена и соседних населенных пунктов начали выдавать таблетки йода. Это делается на случай возможной аварии на бельгийской АЭС "Тианж".
Ein Mann betrachtet bei einer Pressekonferenz am 10.07.2017 im Suermondt-Ludwig-Museum in Aachen (Nordrhein-Westfalen) das Werk «Blumen in einer Wanli-Vase» des niederländischen Barockkünstlers Balthasar van der Ast. Das Gemälde wurde 1942 ausgelagert und galt dann als verschollen und ist nun nach 75 Jahren ins Suermondt-Ludwig-Museum zurückgekehrt. Foto: Henning Kaiser/dpa | Verwendung weltweit

Похищенный советской шпионкой натюрморт вернулся в Германию 11.07.2017

Этот шедевр пропал после Второй мировой войны. Теперь он снова вернулся в ахенский музей, к коллекции которого принадлежит.

Burg Pfalzgrafenstein, Zollburg. Mittelrhein. Weltkulturerbe. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. Pfalzgrafenstein001

Рейтинг немецких достопримечательностей 17.10.2016

В списке - немецкие замки, дворцы, памятники Всемирного наследия, природные парки и другие популярные места.
Polizisten der Bundespolizei und der französischen Police National kontrollieren am Samstag (14.11.2015) gemeinsam am deutsch-französischen Grenzübergang Goldene Bremm in Saarbrücken Fahrzeuge die aus Frankreich kommen. Grund sind die Terroranschläge in Paris am Tag zuvor. Grenze14111501D.jpg Terroranschläge in Paris - Grenzkontrollen an der Deutsch-französischen Grenze +++ (C) Imago/Becker&Bredel

Германия усилит пограничный контроль на время проведения ЧЕ-2016 01.06.2016

Германия ужесточает проверки на границах, чтобы не пропустить во Францию футбольных фанатов, подозреваемых в готовности применения насилия, а также чтобы предотвратить возможные теракты.
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