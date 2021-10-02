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На двух АЭС в Бельгии обнаружены трещины. Эксперты настаивают на закрытии станций, но власти страны против. Чтобы предотвратить последствия возможной катастрофы, в соседнем городе Ахен начали раздавать таблетки с йодом.
На двух АЭС в Бельгии обнаружены трещины. Эксперты настаивают на закрытии станций, но власти страны против. Чтобы предотвратить последствия возможной катастрофы в соседнем немецком городе Ахен начали раздавать людям таблетки с йодом.