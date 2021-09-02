Столица Греческой Республики.
Город назван в честь богини мудрости Афины, которая была покровителем древнего полиса.
Борьбу с небывалыми пожарами сейчас ведут в Турции, Греции, Италии… На тушение пожаров брошены все силы: от пожарных и военных до волонтеров. Местных жителей и туристов эвакуируют, огонь подобрирается вплотную к отелям. В многих регионах возникла острая нехватка воды. Окутанные дымом греческие Афины накануне остались без электричества.
Белорусские власти вынудили самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершить экстренную посадку в Минске. Сделано это было, судя по всему, для того, чтобы задержать известного белорусского оппозиционного блогера и личного врага Александра Лукашенко - Романа Протасевича.
Анкара и Афины запускают "горячую линию" для устранения конфликтов на море и в воздухе. Генсек НАТО надеется, что инициатива откроет путь для дипурегулирования спора вокруг островов в Восточном Средиземноморье.