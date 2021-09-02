Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Афины

Столица Греческой Республики.

Город назван в честь богини мудрости Афины, которая была покровителем древнего полиса.

ARCHIV - 24.02.2015, Griechenland, Athen: Der griechische Komponist Mikis Theodorakis unterhält sich mit dem damaligen griechischen Premierminister A. Tsipras in seinem Haus. Mikis Theodorakis ist am 2. September im Alter von 96 Jahren in Athen gestorben, wie griechische Medien am 02.09.2021 übereinstimmend mitteilte. (Wiederholung in s/w) Foto: Orestis Panagiotou/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

В Греции умер автор музыки к танцу сиртаки Теодоракис 02.09.2021

Известный греческий композитор Микис Теодоракис скончался в Афинах в возрасте 96 лет. Парламент почтил память музыканта минутой молчания.
TOPSHOT - A local resident walks as a wildfire rages near the village of Gouves, on Euboea island, second largest Greek island, on August 8, 2021. - Hundreds of firefighters battled a blaze on the outskirts of Athens as several fires raged in Greece. (Photo by ANGELOS TZORTZINIS / AFP) (Photo by ANGELOS TZORTZINIS/AFP via Getty Images)

Более 200 спасателей из Германии направлены тушить пожары в Греции 08.08.2021

Ожидается, что 216 специалистов по борьбе с пожарами, выехавшие 8 августа из Германии, прибудут в Афины 12 августа.

Юг Европы в огне: катастрофические пожары в Греции, Италии и Турции. DW Новости (06.08.21) 06.08.2021

Борьбу с небывалыми пожарами сейчас ведут в Турции, Греции, Италии… На тушение пожаров брошены все силы: от пожарных и военных до волонтеров. Местных жителей и туристов эвакуируют, огонь подобрирается вплотную к отелям. В многих регионах возникла острая нехватка воды. Окутанные дымом греческие Афины накануне остались без электричества.
A firefighting airplane drops water during a forest fire at Dionysos northern suburb of Athens, on Tuesday, July 27, 2021. Greek authorities have evacuated several areas north of Athens as a wildfire swept through a hillside forest and threatened homes despite a large operation mounted by firefighters. (AP Photo/Yorgos Karahalis)

Мощный лесной пожар угрожает пригородам Афин 28.07.2021

Дым от лесного пожара дошел до центра Афин. Дома в населенных пунктах близ столицы Греции повреждены огнем, многие жители эвакуированы.
07.03.2020 *** Migrants stand near a cloud of tear gas as they gather on the Turkish-Greek border near Turkey's Pazarkule border crossing with Greece's Kastanies, in Edirne, Turkey March 7, 2020. REUTERS/Huseyin Aldemir

Греция готова помочь Литве сдержать поток мигрантов на границе с Беларусью 15.07.2021

Афины готовы предоставить Вильнюсу помощь экспертов и технические средства, чтобы сдержать поток мигрантов на литовско-белорусской границе.
Ein Medienschaffender fotografiert beim einem Presserundgang ein riesiges Porträt von Pablo Picasso, in der Fondation Beyeler in Riehen. Vom 3. Februar 2019 bis 26. Mai 2019 präsentiert die Fondation die Ausstellung : Der junge Picasso-Blaue und Rosa Periode. Sie umfasst über 80 Werke aus der Phase von 1901 bis 1906 und ist die bislang umfangreichste Ausstellung des Museums. Foto: Winfried Rothermel ACHTUNG: BITTE BEACHTEN SIE DIE KÜNSTLER-URHEBERRECHTE | Verwendung weltweit

Полиция Греции нашла украденную в 2012 году картину Пикассо 29.06.2021

Картина "Голова женщины", украденная из Национальной художественной галереи Афин, обнаружена в 50 км от столицы. Предполагаемый похититель - 49-летний местный житель.

Захват самолета c Протасевичем: как это было (24.05.2021) 24.05.2021

Белорусские власти вынудили самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершить экстренную посадку в Минске. Сделано это было, судя по всему, для того, чтобы задержать известного белорусского оппозиционного блогера и личного врага Александра Лукашенко - Романа Протасевича.
A police truck carries the car of a veteran Greek crime reporter in southern Athens, Friday, April 9, 2021. Giorgos Karaivaz was gunned down Friday near his home in southern Athens, police said. Private Star TV, for which he worked, said Karaivaz had just returned from work. It said two men on a motorcycle drew up beside him and the passenger opened fire. (Panayiotis Tzamaros/InTime News via AP)

Власти Греции обещают быстро расследовать убийство журналиста Караиваза 10.04.2021

В пригороде Афин застрелен 52-летний блогер и журналист Йоргос Караиваз, специализировавшийся на темах преступности. ЕС, ОБСЕ и Совет Европы призвали как можно скорее установить виновных.
Pictures are part of the exhibition The Occupiers Gaze-Athens in the Photographs of the German Soldiers 1941-1944 that took place in Fethiye Mosque-Roman Forum in Athens from 20.12.2018 till 30.09.2019. The curators have permitted us to use for journalistic purposes part of the photographic material.

Афины настаивают на переговорах с Берлином по вопросу о репарациях 05.04.2021

Представитель МИД Греции уверен, что вопрос о репарациях за ущерб в ходе двух мировых войн остается открытым. Заявление сделано в преддверии 80-летия с момента нападения гитлеровской Германии на Грецию.
Ein Polizist liegt während eines Zusammenstoßes der Polizei mit randalierenden Demonstranten verletzt auf der Straße. Nachdem Polizisten einen Mann mit Schlagstöcken, Faustschlägen und Tritten verprügelten, kam es bei Protesten gegen Polizeigewalt zu Ausschreitungen. Vermummte Angreifer warfen dutzenden Brandflaschen auf Polizisten. +++ dpa-Bildfunk +++

В Афинах ищут виновных в беспорядках и столкновениях с полицией 10.03.2021

Близкие к левой оппозиции Греции молодежные партии и профсоюзы призвали граждан к протестам против полицейского насилия. Акция в Афинах переросла в беспорядки.
January 28, 2019*** The view of the desecrated Jewish Memorial Cemetery which was vandalised two days before Holocaust Memorial Day in Thessaloniki on January 28, 2019. - The Jewish Memorial Cemetery is located in the court yard of Thessaloniki University Campus, and was constructed in the place of an old Jewish Cemetery that was destroyed by the German Nazis forces occupying Greece during World War Two (WWII). (Photo by Sakis MITROLIDIS / AFP) (Photo credit should read SAKIS MITROLIDIS/AFP via Getty Images)

В Греции осквернены еврейские кладбища и мемориал жертвам Холокоста 20.10.2020

На мемориал в Салониках нанесены оскорбительные надписи, на еврейском кладбище на Родосе повреждены могилы. МИД Греции осудил осквернение. Афины продолжат борьбу с нетерпимостью и расизмом.
Das Auswärtiges Amt in Athen Copyright: DW/Irene Anastassopoulou

Греция отозвала посла в Азербайджане из-за обвинений вокруг карабахского конфликта 07.10.2020

В Афинах заявили о неприемлемых обвинениях Баку в обучении на территории Греции добровольцев для совершения терактов и кибератак в Азербайджане.
26.08.2020,Türkei/Griechenland Der US-Zerstörer «USS Winston S. Churchill» (hinten, l) führt zusammen mit den türkischen Kriegsschiffen «TCG Barbaros» (vorne) und «TCG Burgazada» ein gemeinsames Manöver im östlichen Mittelmeer durch. Die USA hatten erst in dieser Woche auch Manöver mit der griechischen Marine durchgeführt. Foto: Uncredited/Turkish Defense Ministry/AP Pool/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Греция и Турция создали механизм предотвращения конфликтов в Восточном Средиземноморье 01.10.2020

Анкара и Афины запускают "горячую линию" для устранения конфликтов на море и в воздухе. Генсек НАТО надеется, что инициатива откроет путь для дипурегулирования спора вокруг островов в Восточном Средиземноморье.

26.8.2020, Mittelmeer, A handout photo released by the Greek National Defence Ministry on August 26, 2020 shows Greek Hydra-class frigate Psara (F-454) of the Hellenic Navy and a military helicopter taking part in a military exercise in the eastern Mediterranean Sea, on August 25, 2020. - Greece said it will launch military exercises on August 25 with France, Italy and Cyprus in the eastern Mediterranean, the focus of escalating tensions between Athens and Ankara. The joint exercises south of Cyprus and the Greek island of Crete will last three days, the defence ministry said. The discovery of major gas deposits in waters surrounding Crete and Cyprus has triggered a scramble for energy riches and revived old rivalries between NATO members Greece and Turkey. (Photo by Handout / GREEK DEFENCE MINISTRY / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / GREEK DEFENCE MINISTRY - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Греция вооружается в свете конфликта с Турцией 13.09.2020

Афины увеличат численность армии, закупят истребители Dassault Rafale, вертолеты и фрегаты, заявил греческий премьер. Конфликт Греции и Турции связан с возможными месторождениями нефти и газа в Средиземном море.
Greek Foreign Minister Nikos Dendias and German Foreign Minister Heiko Maas (L) attend a news conference in Athens, on August 25, 2020. (Photo by STR / Eurokinissi / AFP) (Photo by STR/Eurokinissi/AFP via Getty Images)

Глава МИД ФРГ выступил посредником в газовом конфликте Афин и Анкары 25.08.2020

Несмотря на посредничество главы МИД ФРГ Хайко Маса, Афинам и Анкаре пока не удалось найти компромисс в споре вокруг газовых месторождений в Средиземном море.
24.07.2020, Türkei, Antalya: Das türkische Forschungsschiff «Oruc Reis» ankert vor der Küste Antalyas im Mittelmeer. Nach wie vor befänden sich zahlreiche Schiffe der türkischen Kriegsmarine in der Ägäis und im östlichen Mittelmeer, sagte ein Offizier der griechischen Küstenwache. Griechenland hatte in den vergangenen Monaten die Türkei davor gewarnt, Schiffe zur Suche nach Erdgas in die Region zu entsenden, was aus griechischer Sicht illegal sei. Foto: Ibrahim Laleli/DHA/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Меркель удалось приостановить греко-турецкий газовый конфликт 28.07.2020

Афины считают, что обладают эксклюзивными правами на деятельность в тех зонах средиземноморья, где Турция пытается вести пробное бурение в поисках новых месторождений нефти и газа.
Показать еще