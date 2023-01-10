О чем спорят Афины и Лондон

Лондон называет элементы фриза Парфенона в Британском музее законным приобретением. Афины считают, что архитектурные детали, вывезенные из древнегреческого храма более 200 лет назад, были похищены.

Мраморные плиты и скульптуры, созданные почти 2500 лет назад, некогда украшали Парфенон - главный храм древних Афин. Теперь в греческой столице, в музее Акрополя, находятся лишь некоторые из них. Элементы фриза - декоративной композиции - Парфенона есть и в музеях Германии, Австрии, Италии и Франции. А несколько десятков с 1832 года украшают собрание Британского музея в Лондоне.

Удастся ли вернуть их на родину спустя почти 200 лет? Британский музей впервые подтвердил, что ведет переговоры с властями Греции по этому вопросу. Но если в Лондоне считают, что 56 фрагментов пополнили коллекцию одного из крупнейших музеев мира законным путем, то Афины расценивают артефакты как похищенные.

Мифы Древней Греции в сердце Лондона

Фрагменты фриза Парфенона в Британском музее Фото: Nicolas Economou/NurPhoto/IMAGO

Мраморные элементы изображают сцены древнегреческой мифологии и известны в Великобритании как "Мраморы Элгина". Такое название собрание шедевров древнегреческого искусства получило в честь Томаса Брюса, седьмого графа Элгина. Именно он, занимая пост британского посла в Османской империи, приказал снять с Парфенона скульптуры, метопы и другие архитектурные детали и доставил их в Великобританию в начале XIX века.

Вопрос о правомерности приобретения является ключевым в споре о реституции, считает Александер Херман (Alexander Herman), исполняющий обязанности директора Института искусства и права в Гейдельберге. Эта тема стоит на культурной повестке дня в Великобритании и Греции более 200 лет, отметил эксперт в беседе с DW.

Папа римский Франциск поддержал Афины

Фрагмент скульптуры из Парфенона в музеях Ватикана Фото: Vatican Museum/REUTERS

Требования вернуть различные артефакты появились вскоре после того как Греция в 1830-х обрела независимость от Османской империи. А в декабре 2022 года Афины получили отчетливый сигнал поддержки от Ватикана. Папа римский Франциск распорядился вернуть в Грецию три элемента фриза, которые с XIX столетия были выставлены в музеях Ватикана. Понтифик назвал это "дарением" архиепископу Афинского и всея Эллады Иерониму II.

Британский музей нередко критикуют за медлительность в обсуждении возвращения культурных ценностей, ведь в других странах Европы и США такие дискуссии в последние годы набирают обороты. Но даже если бы совет попечителей принял решение вернуть артефакты, для этого потребовалось бы изменить национальное законодательство.

Британские законы мешают вернуть культурные ценности

"Акт о Британском музее" от 1963 года не позволяет культурному учреждению избавляться от предметов из своих коллекций, поскольку этот документ определяет музейные фонды как "национальное достояние". Таким образом, фриз может попасть в Грецию лишь на условиях долгосрочной аренды. А такой вариант Афины не устраивает.

Собрание шедевров древнегреческого искусства в Британском музее Фото: Nicolas Economou/NurPhoto/IMAGO

Официальный представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака в декабре 2022 года заявил, что Лондон не намерен вносить изменения в законы. "Наша позиция по этому вопросу не изменилась, - указал он в беседе с Euronews. - Решения, касающиеся управления коллекцией, относятся к компетенции музея и его попечителей. Скульптуры Парфенона с точки зрения права принадлежат попечителям и не зависят от правительства".

Греческие власти в ответ подчеркнули, что намерены бороться до тех пор, пока драгоценные скульптуры не станут собственностью Греции. Афины считают скульптуры Парфенона украденными и не признают "заявленного права собственности" Британского музея на них, сообщила 5 января министр культуры и спорта Греции Лина Мендони.

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