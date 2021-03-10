В Афинах ищут виновных в беспорядках и столкновениях с полицией

Правоохранительные органы в Греции ищут виновных в беспорядках и столкновениях с полицией, произошедших накануне вечером в Афинах. Консервативное правительство Греции в среду, 10 марта, возложило ответственность за произошедшее на левую оппозицию, заявив, что своим призывом к протестам она осознанно вызвала беспорядки.

Коалиция левых сил (СИРИЗА) проявила себя как экстремистская партия, заявила представитель правительства Аристотелия Пелони в эфире телеканала Skai. "Мы видим кадры и слоганы, напоминающие о событиях 2011 и 2008 годов", - заявила она, напомнив о демонстрациях в ходе финансового кризиса, сопровождавшихся беспорядками, в ходе которых получали ранения и даже погибали люди. Премьер-министр Кириакос Мицотакис обвинил лидера оппозиции Алексиса Ципраса в безответственности.

Акция протеста и столкновения с полицией

Вечером 9 марта сотни агрессивно настроенных футбольных фанатов и левых экстремистов вступили в столкновения с полицией в афинском районе Неа-Смирни. По официальным данным, в результате получили ранения пять полицейских, некоторые из них - тяжелые. Были задержаны 16 участников беспорядков.

Несмотря на ограничения, введенные властями из-за пандемии, молодежные организации и профсоюзы, близкие к Коалиции радикальных левых сил и Коммунистической партии Греции призвали выйти на улицы и выразить протест против полицейского насилия. Демонстрация, в которой участвовали несколько тысяч человек, вначале проходила мирно, позже акция переросла в беспорядки.

На видео с места событий видно, что протестующие разбивали автомобили и поджигали деревья и мусорные контейнеры. Многие из участников беспорядков имели при себе зажигательную смесь, пиротехнику и металлические пруты. Протестующие стащили с мотоцикла и жестоко избили одного из полицейских, он попал в больницу с тяжелыми травмами.

Локдаун в Греции и инцидент с участием полицейских

7 марта полицейские избили дубинками, нанесли пинки и удары кулаками мужчине, отказавшемуся предъявить разрешение на его пребывание на улице. Данный инцидент осудили все партии и профсоюз полицейских.

В начале марта в Греции был ужесточен карантин и введены новые ограничения на выход граждан из дома и передвижение между городскими районами. До 16 марта на всей территории страны граждане могут посещать банки и супермаркеты в пределах района проживания или до двух километров от дома. Жители, прежде чем выйти из дома, обязаны отправить SMS-сообщение в службу гражданской обороны с указанием причины выхода.

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