 Афины настаивают на переговорах с Берлином по вопросу о репарациях | Новости из Германии о Европе | DW | 05.04.2021

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Европа

Афины настаивают на переговорах с Берлином по вопросу о репарациях

Представитель МИД Греции уверен, что вопрос о репарациях за ущерб в ходе двух мировых войн остается открытым. Заявление сделано в преддверии 80-летия с момента нападения гитлеровской Германии на Грецию.

Нацистский флаг над Афинами, снимок с выставки The Occupiers Gaze-Athens in the Photographs of the German Soldiers 1941-1944

Нацистский флаг над Афинами, 1941-1944 годы

Афины настаивают на переговорах по вопросу о репарациях за ущерб, нанесенный стране нацистской Германией, а также в годы Первой мировой войны. Такое заявление официальный представитель греческого МИД Александрос Генниматас сделал в беседе с dpa, выдержки из которого агентство приводит в понедельник, 5 апреля - за день до 80-летия с момента нападения гитлеровской Германии на Грецию.

"Вопрос останется открытым до тех пор, пока не будут выполнены наши требования. Эти требования правомочны и действительны, и мы будем настаивать на них любыми средствами", - указал он. По мнению Генниматаса, переговоры "очень положительно отразятся на дальнейшем развитии греческо-германских отношений".

Призывы присоединиться к обсуждению проблемы в первый раз прозвучали еще в июне 2019 года. Тогда они были озвучены занимавшим пост премьера лидером Коалиции радикальных левых сил (СИРИЗА) Алексисом Ципрасом. Парламент Греции большинством голосов одобрил резолюцию, обязывающую правительство Ципраса добиться выполнения греческих требований "всеми необходимыми дипломатическими и юридическими средствами".

Суть требований Афин к Берлину

Потребовать репарации Ципрас пообещал еще на выборах в 2015 году. Парламентская экспертная комиссия в 2018 году оценила их сумму не менее чем в 270 млрд евро - что должно компенсировать разрушения и грабежи во время Первой мировой войны, а также ущерб, нанесенный Греции во время гитлеровской оккупации с апреля 1941 по сентябрь 1944 года. За этот период погибли около 300 тысяч греков. Кроме того, оккупационные власти в 1942 году вынудили Национальный банк Греции предоставить нацистской Германии кредит в 476 млн рейхсмарок.

Германия считает спор с Грецией урегулированным

Германия в свою очередь считает вопрос репараций юридически и политически окончательно урегулированным, подчеркивал, в частности, официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Позднее, 18 октября 2019 года, МИД Германии передал послу Греции в ФРГ Теодоросу Даскаролису дипломатическую ноту, содержащую отказ на требования греческого правительства. Тем не менее новый премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис продолжил курс своего предшественника в вопросе репараций.

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    Автор: Константин Кляйн, Марина Барановская


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