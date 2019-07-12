 Архитектурная премия досталась новой достопримечательности Берлина (фото) | Кадр дня | DW | 03.02.2020

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Кадр за кадром

Архитектурная премия досталась новой достопримечательности Берлина (фото)

Премия Немецкого музея архитектуры (DAM) 2020 года присуждена за проект Галереи Джеймса Симона на берлинском Музейном острове.

Галерея Джеймса Симона (James-Simon-Galerie) на Музейном острове в Берлине

Франкфурт-на-Майне / Берлин • Бюро David Chipperfield Architects, основанное британским архитектором Дэвидом Чипперфилдом, стало лауреатом Премии Немецкого музея архитектуры (DAM) 2020 года. Как было объявлено во Франкфурте-на-Майне, награда присуждена за проект Галереи Джеймса Симона (James-Simon-Galerie) на Музейном острове в Берлине. Она была открыта летом прошлого года после шести лет строительства. Всего же на подготовку и реализацию этого проекта, на который было потрачено более 130 миллионов евро, ушло почти два десятилетия. В 2010 году архитектурное бюро Дэвида Чипперфилда также получило премию DAM за проект реконструкции Нового музея (Neues Museum) - здесь же на Музейном острове.

Дэвид Чипперфилд в Галерее Джеймса Симона на Музейном острове в Берлине

Дэвид Чипперфилд в Галерее Джеймса Симона на Музейном острове в Берлине

Музейный остров - уникальный ансамбль в центре Берлина на реке Шпрее, имеющий статус объекта Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Как отмечается в решении жюри, авторам проекта удалось гармонично вписать новое здание в исторический архитектурный комплекс. В Галерее Джеймса Симона расположены общий кассовый зал экспозиций Музейного острова, музейный магазин, ресторан, аудитория, а также пространство для временных экспозиций. В музеи отсюда ведут подземные переходы.

Галерея Джеймса Симона - новая достопримечательность Берлина

Галерея Джеймса Симона - новая достопримечательность Берлина

Здание названо именем мецената и филантропа еврейского происхождения, представителя династии текстильных фабрикантов Джеймса Симона (1851-1932). Он приобрел и передал берлинским музеям в общей сложности около 10 тысяч произведений искусства, исторических и археологических объектов. Самые известные из них - бюст древнеегипетской царицы Нефертити и вавилонские ворота Иштар.

Джеймс Симон

Джеймс Симон

В пяти музеях Музейного острова собраны произведения искусства от античности до XIX века. Ежегодно в них бывает 2,3 миллиона посетителей. История этого уникального места начинается со Старого музея (Altes Museum), возведенного в 1830 году в стиле классицизма. Здесь также расположены Новый музей, Пергамский музей, Старая национальная галерея и Музей Боде.

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  • Ворота Иштар в Пергамском музее

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  • Немецкий исторический музей в Берлине

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  • Бюст Нефертити в Новом музее

    Самые посещаемые музеи Берлина

    Новый музей

    770 тысяч посетителей в год • В этом собрании на Музейном острове находится одно из самых известных произведений искусства в мире - стилизованный скульптурный портрет супруги фараона Эхнатона - бюст Нефертити. Помимо искусства Древнего Египта в Новом музей (Neues Museum) здесь также находится археологическая коллекция доисторического периода и ранней истории Старого Света.

  • Скелет брахиозавра в берлинском Музее естествознания

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    Музей естествознания

    734 тысячи посетителей в год • Посетителей Музея естествознания (Museum für Naturkunde) из глубины веков, вернее - полутра сотен миллионов лет, приветствует более чем 13-метровый скелет брахиозавра - самый большой собранный скелет динозавра в мире. Сбор здешних коллекций был начат в 1810 году в Берлинском университете. Сейчас в них насчитывается около 30 миллионов объектов.

  • Еврейский музей в Берлине

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    620 тысяч посетителей в год• Здание этого музея, построенного по проекту выдающегося британского архитектора Даниэля Либескинда, напоминает расколотую звезду Давида - символизирует разрыв в более чем 1700-летней истории немецких евреев в годы Холокоста. Еврейский музей (Jüdisches Museum) в берлинском районе Кройцберг был открыт в 2001 году и является самым большим таким музеем в Европе.

  • Немецкий технический музей в Берлине

    Самые посещаемые музеи Берлина

    Немецкий технический музей

    593 тысячи посетителей в год • Визитной карточкой Немецкого технического музея (Deutsches Technikmuseum) является этот "изюмный бомбардировщик". На таких самолетах в Западный Берлин доставляли все необходимое для жизни во время блокады в 1949 году. Среди других экспонатов - ветряные мельницы, паровозы, корабли, а также копия первого в мире компьютера, созданного в 1936 году Конрадом Цузе.

  • Музей ГДР в Берлине

    Самые посещаемые музеи Берлина

    Музей ГДР

    585 тысяч посетителей в год • Какой была жизнь в ГДР? Какими были будни? Ответ на этот вопрос можно получить в Музее ГДР (DDR-Museum) в районе Берлин-Митте. Посетители могут посидеть в старом "Трабанте", посмотреть на обстановку типичной квартиры в панельной многоэтажке и заглянуть в комнату для прослушивания министерства госбезопасности - "штази"…

  • Дворец Шарлоттенбург в Берлине

    Самые посещаемые музеи Берлина

    Дворец Шарлоттенбург

    548 тысяч посетителей в год • Завершает десятку самых посещаемых музеев немецкой столицы дворец Шарлоттенбург (Schloss Charlottenburg) - памятник эпохи барокко, купол которого считается одним из архитектурных символов Берлина. Дворец был заложен в 1695 году в качестве летней резиденции будущей королевы Пруссии Софии Шарлотты - бабушки Фридриха Великого.

    Автор: Керстин Шмидт, Максим Нелюбин


Контекст

Музейный остров в Берлине

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В Берлине отмечают "возвращение" Нефертити

Ровно 10 лет прошло с тех пор, как на Музейный остров после долгой "ссылки" вернулась ослепительная древнеегипетская красавица-царица, точнее, ее знаменитый скульптурный портрет. (12.08.2015)  

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Ссылки в интернете

dam-online.de

Немецкий музей архитектуры (DAM)

www.smb.museum

Галерея Джеймса Симона

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Памятники ЮНЕСКО:Музейный остров в Берлине  

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