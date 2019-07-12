Архитектурная премия досталась новой достопримечательности Берлина (фото)

Франкфурт-на-Майне / Берлин • Бюро David Chipperfield Architects, основанное британским архитектором Дэвидом Чипперфилдом, стало лауреатом Премии Немецкого музея архитектуры (DAM) 2020 года. Как было объявлено во Франкфурте-на-Майне, награда присуждена за проект Галереи Джеймса Симона (James-Simon-Galerie) на Музейном острове в Берлине. Она была открыта летом прошлого года после шести лет строительства. Всего же на подготовку и реализацию этого проекта, на который было потрачено более 130 миллионов евро, ушло почти два десятилетия. В 2010 году архитектурное бюро Дэвида Чипперфилда также получило премию DAM за проект реконструкции Нового музея (Neues Museum) - здесь же на Музейном острове.
Дэвид Чипперфилд в Галерее Джеймса Симона на Музейном острове в Берлине
Музейный остров - уникальный ансамбль в центре Берлина на реке Шпрее, имеющий статус объекта Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Как отмечается в решении жюри, авторам проекта удалось гармонично вписать новое здание в исторический архитектурный комплекс. В Галерее Джеймса Симона расположены общий кассовый зал экспозиций Музейного острова, музейный магазин, ресторан, аудитория, а также пространство для временных экспозиций. В музеи отсюда ведут подземные переходы.
Галерея Джеймса Симона - новая достопримечательность Берлина
Здание названо именем мецената и филантропа еврейского происхождения, представителя династии текстильных фабрикантов Джеймса Симона (1851-1932). Он приобрел и передал берлинским музеям в общей сложности около 10 тысяч произведений искусства, исторических и археологических объектов. Самые известные из них - бюст древнеегипетской царицы Нефертити и вавилонские ворота Иштар.
Джеймс Симон
В пяти музеях Музейного острова собраны произведения искусства от античности до XIX века. Ежегодно в них бывает 2,3 миллиона посетителей. История этого уникального места начинается со Старого музея (Altes Museum), возведенного в 1830 году в стиле классицизма. Здесь также расположены Новый музей, Пергамский музей, Старая национальная галерея и Музей Боде.
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Автор: Керстин Шмидт, Максим Нелюбин