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В 2020 году ВВС США перехватили у берегов Аляски самое большое число российских военных самолетов после холодной войны, заявил замначальника штаба ВВС Клинтон Хиноут.
Расширение присутствия НАТО в Арктике можно приветствовать в свете наращивания военной активности России в регионе, заявил глава МИД Дании. А Сергей Лавров ранее назвал Арктику "нашей территорией".
ФСИН России уже договорилась с руководством Красноярского края и администрацией Норильска о привлечении осужденных к очистке арктических территорий от загрязнений, сообщил директор ведомства.
Немецкий эксперт по полярным экосистемам, профессор Ульрике Херцшу рассказала DW об угрозе биологическому разнообразию Сибири, о смещении границ лесов и цене таяния льдов на Севморпути.
Перевозка грузов между Европой и Азией вдоль арктического побережья России будет и впредь по ряду причин дороже, чем через Суэцкий канал, считает директор института ISL в Бремене.
Завершилась уникальная научная экспедиция в Арктику. Судно "Polarstern" вернулось в Германию с ответами на многие вопросы о климате Земли. Потепление - это не просто слова.
Первопричина экологической катастрофы в Красноярском крае - таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления, о котором многие в России слышать не хотят, считает Андрей Гурков.
Немецкий ледокол Polarstern отправился из норвежского Тромсе в крупнейшую арктическую экспедицию MOSAiC. Бюджет миссии составляет 140 миллионов евро, а участие в ней примут ученые из 19 стран, в том числе из России.
Горящая Арктика и дошедший до Поволжья сибирский дым становятся символами все более серьезных последствий глобального изменения климата. И предвестниками его дальнейшего ускорения.
Глава "Роснефти" попросил Путина поддержать законопроект, предполагающий беспрецедентные налоговые послабления для добывающих компаний, пишут "Ведомости".
Госсекретарь США полагает, что Арктика стала "очагом глобальной конкуренции". Майк Помпео критикует претензии Москвы на контроль над более быстрыми морскими маршрутами.
В США считают, что Китай и прочие "неарктические" страны не могут управлять полярным регионом. На следующей неделе пройдет заседание Арктического совета на министерском уровне.
В Петербурге начал работу Международный арктический форум. Изменение климата может сделать Арктику открытой для судоходства и добычи ресурсов, а также усиливает борьбу за влияние в регионе.
В мае 2018-го Путин потребовал довести грузопоток через Севморпуть до 80 млн тонн в год. На развитие маршрута потребуется почти 1 трлн рублей, но даже это вряд ли поможет заполнить такой объем.
Глава оперативного управления морской пехоты Нидерландов в беседе с британской газетой The Telegraph назвал поведение российских военных самолетов и кораблей в Арктике "холодной войной 3.0".
Лондон принимает меры в связи с возросшей военной активностью России в Арктике, сообщил британский министр обороны Гэвин Уильямсон.
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