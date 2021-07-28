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Арктика

15.03.2016+++ 2806920 03/15/2016 First group of Russian Aerospace Force aircraft redeploys from Hmeimim, Syria, to Russia. (Screenshot from Russian Defense Ministry video, posted on Youtube)./Ministry of defence of the Russian Federation +++ (C) picture-alliance/dpa/Russian Defense Ministry

В США заявили о рекордном числе перехватов самолетов РФ у берегов Аляски 28.07.2021

В 2020 году ВВС США перехватили у берегов Аляски самое большое число российских военных самолетов после холодной войны, заявил замначальника штаба ВВС Клинтон Хиноут.
18.07.2019, Russland: NOVAYA ZEMLYA ARCHIPELAGO, RUSSIA - JULY 18, 2019: Tor-M2DT Arctic surface-to-air missile systems during military exercises. The new surface-to-air missile system is used in high-altitude regions of the Arctic for the first time. Video screen grab. Russian Defense Ministry Press Office/TASS Foto: Russian Defense Ministry Press O/TASS/dpa |

Дания обеспокоена наращиванием военного присутствия России в Арктике 19.05.2021

Расширение присутствия НАТО в Арктике можно приветствовать в свете наращивания военной активности России в регионе, заявил глава МИД Дании. А Сергей Лавров ранее назвал Арктику "нашей территорией".
A stray polar bear is seen in the industrial city of Norilsk, Russia June 17, 2019. Picture taken on June 17, 2019. REUTERS/Irina Yarinskaya/Zapolyarnaya Pravda NO RESALES. NO ARCHIVES.

ФСИН готова отправить осужденных на очистку российской Арктики 12.03.2021

ФСИН России уже договорилась с руководством Красноярского края и администрацией Норильска о привлечении осужденных к очистке арктических территорий от загрязнений, сообщил директор ведомства.
Forscher vom Alfred-Wegener-Institut (AWI) in Potsdam dokumentieren, wie Wald die Tundra in Kaperveem auf Tschukotka (Russland) verdrängt

Из-за потепления Россия может потерять тундру и рыбные богатства Арктики 22.02.2021

Немецкий эксперт по полярным экосистемам, профессор Ульрике Херцшу рассказала DW об угрозе биологическому разнообразию Сибири, о смещении границ лесов и цене таяния льдов на Севморпути.
HANDOUT - 20.07.2019, ---, -: Das nach Angaben seiner Reederei größte Containerschiff der Welt wird nach seiner Jungfernfahrt aus Asien an diesem Montag in Bremerhaven erwartet. Die «MSC Gülsün» der Schweizer Reederei Mediterranean Shipping Company (MSC) lege mit Konsumgütern an, berichtete MSC am 19.08.2019 am Sitz des Familienunternehmens in Genf. Das 400 Meter lange und 61,5 Meter breite Schiff kann 23 756 Standardcontainer (TEU) transportieren, darunter 2000 Kühlcontainer. Das in Südkorea gebaute Schiff fährt über mehrere Häfen bis nach Kaliningrad weiter, bevor es nach China zurückkehrt. Foto: MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Немецкий эксперт: Северный морской путь для контейнеровозов невыгоден 23.10.2020

Перевозка грузов между Европой и Азией вдоль арктического побережья России будет и впредь по ряду причин дороже, чем через Суэцкий канал, считает директор института ISL в Бремене.

19.8.2020, Nordpol, Auf dem Weg zur neuen MOSAiC-Eisscholle nimmt Polarstern den kürzesten Weg zum gewünschten Gebiet: über den Nordpol. Auf dem Weg nach Norden ist das Meereis überraschend schwach, hat viele Schmelzteiche und Polarstern kann es leicht brechen. (Foto: Steffen Graupner)

Крупнейшая экспедиция в Арктику: что узнал немецкий ледокол 12.10.2020

Завершилась уникальная научная экспедиция в Арктику. Судно "Polarstern" вернулось в Германию с ответами на многие вопросы о климате Земли. Потепление - это не просто слова.
02.06.2020, Russland, Norilsk: 6255833 02.06.2020 In this handout photo released by the press-service of Nornickel, employees of Marine Rescue Service work at a site where, on May 29, diesel fuel has leaked out of a tank at the TPP-3 thermal power station, outside Norilsk, Russia. Russian authorities have declared a state of emergency after more than 20,000 tonnes of diesel fuel seeped into a Siberian river. Editorial use only, no archive, no commercial use. Press-service of Nornickel Foto: Press-service of Nornickel |

Комментарий: Изменение климата привело к ЧС в Норильске 04.06.2020

Первопричина экологической катастрофы в Красноярском крае - таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления, о котором многие в России слышать не хотят, считает Андрей Гурков.
Das deutsche Forschungsschiff Polarstern während einer Eisstation im Weddellmeer.. Polarsternexpedition ANT-XXIX/6; 8. Juni - 12. August 2013; Kapstadt-Punta Arenas Ziel der Expedition: Ein interdisziplinäres Forschungsprogramm in Atmosphäre, Meereis, Ozean und Ökosystem im antarktischen Winter, um die physikalischen und biogeochemischen Eigenschaften und Prozesse während der Wachstumsphase des Meereises besser zu verstehen. Fahrt war die erste antarktische Winterexpedition seit dem Jahr 2006. (Kurs wie im Winterexperiment 1992) English. The German research vessel Polarstern during an ice station in the Weddell Sea. Polarsternexpedition ANT-XXIX/6; 8. June - 12. August 2013; Cape Town -Punta Arenas (Chile); The aim of the cruise is to carry out an interdisciplinary research programm on atmosphere, sea ice, ocean, and ecosystem during winter to obtain an understanding of physical and biogeochemical properties and processes during the sea ice growth season. It was the first Antarctic winter expedition since the year 2006.

Ученые из 19 стран отправились в крупнейшую в истории экспедицию в Арктику 20.09.2019

Немецкий ледокол Polarstern отправился из норвежского Тромсе в крупнейшую арктическую экспедицию MOSAiC. Бюджет миссии составляет 140 миллионов евро, а участие в ней примут ученые из 19 стран, в том числе из России.
July 4, 2019 - Talkeetna, AK, United States - A Bombardier 415 Superscooper aerial firefighting aircraft drops water on a wildfire burning near Montana Creek July 4, 2019 near Talkeetna, Alaska. Talkeetna United States PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAp138 20190704_zaa_p138_005 Copyright: xMichaelxRisingerx

Чем так опасны для планеты лесные пожары в Сибири и на Аляске 26.07.2019

Горящая Арктика и дошедший до Поволжья сибирский дым становятся символами все более серьезных последствий глобального изменения климата. И предвестниками его дальнейшего ускорения.

FILE - In this file photo taken on Tuesday, July 2, 2013, Russian President Vladimir Putin, left, and CEO of state-controlled Russian oil company Rosneft Igor Sechin speak during a signing ceremony of cooperation agreements with Venezuelan President Nicolas Maduro in the Kremlin in Moscow, Russia. Having for months dismissed Western sanctions on Russia as toothless, business leaders here are now afraid that the crash of the Malaysian jetliner will bring about an international isolation that will cause serious and lasting economic damage. The U.S. and EU are still playing something similar to ¿good cop, bad cop¿ with Russia, said Chris Weafer of the Moscow-based Macro-Advisory, but it remains to be seen whether the Malaysian plane crash will be a game changer for Russia¿s economy. (AP Photo/Maxim Shemetov, Pool, File)

Сечин просит предоставить нефтяникам налоговые льготы на 2,6 трлн рублей 15.07.2019

Глава "Роснефти" попросил Путина поддержать законопроект, предполагающий беспрецедентные налоговые послабления для добывающих компаний, пишут "Ведомости".
Secretary of State Mike Pompeo gestures while speaking during a news conference at the US State Department in Washington, Thursday, April 4, 2019. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais) |

Помпео обвинил РФ и Китай в "агрессивном поведении" в Арктике 06.05.2019

Госсекретарь США полагает, что Арктика стала "очагом глобальной конкуренции". Майк Помпео критикует претензии Москвы на контроль над более быстрыми морскими маршрутами.
Flagge des Arktischen Rats +++ Zur abgesprochenen Berichterstattung +++ Copyright: Arctic Council

Неарктическим странам не дадут влиять на разработку правил в Арктике 03.05.2019

В США считают, что Китай и прочие "неарктические" страны не могут управлять полярным регионом. На следующей неделе пройдет заседание Арктического совета на министерском уровне.
ARCHIV - 21.07.2017, Kanada, Victoria Strait: Gebrochenens Meereis treibt auf dem Wasser, nachdem der finnische Eisbrecher MSV Nordica auf der Nordwestpassage in der Victoria Strait im Arktischen Ozean gefahren ist. (zu dpa «Das Eis schmilzt, die Schiffe kommen: «Das wird sich ausweiten»» vom 23.08.2018) Foto: David Goldman/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Арктика: борьба за ресурсы и влияние 09.04.2019

В Петербурге начал работу Международный арктический форум. Изменение климата может сделать Арктику открытой для судоходства и добычи ресурсов, а также усиливает борьбу за влияние в регионе.
ARCHIV - 21.07.2017, Kanada, Victoria Strait: Gebrochenens Meereis treibt auf dem Wasser, nachdem der finnische Eisbrecher MSV Nordica auf der Nordwestpassage in der Victoria Strait im Arktischen Ozean gefahren ist. (zu dpa «Das Eis schmilzt, die Schiffe kommen: «Das wird sich ausweiten»» vom 23.08.2018) Foto: David Goldman/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Северный морской путь потребует вложений почти в 1 трлн рублей 21.01.2019

В мае 2018-го Путин потребовал довести грузопоток через Севморпуть до 80 млн тонн в год. На развитие маршрута потребуется почти 1 трлн рублей, но даже это вряд ли поможет заполнить такой объем.

ARCHIV - Der Eisbrecher Vidar Viking Mar ist rund 250 Kilometer vom Nordpol entfernt im Einsatz, um Ablagerungen am Grund des Arktischen Ozeans zu untersuchen. Die fünf Anrainerstaaten der Arktis wollen ab Dienstag (27.05.2008) bei einem zweitägigem Außenministertreffen im grönländischen Ilulissat ihre umstrittenen Gebietsansprüche am Nordpol diskutieren. Die Polarregion ist wegen gigantischer Bodenschätze und deren Erschließungsmöglichkeit infolge des Klimawandels zu einem wirtschaftlich attraktiven Gebiet geworden. Neben Dänemark und Norwegen streiten auch Russland sowie Kanada und die USA um Territorialansprüche am Nordpol. Foto: M. Jakobssohn/IODP +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Нидерландах обвинили ВМФ России в провокации в Арктике 15.10.2018

Глава оперативного управления морской пехоты Нидерландов в беседе с британской газетой The Telegraph назвал поведение российских военных самолетов и кораблей в Арктике "холодной войной 3.0".
Britain's newly appointed Secretary of State for Defence Gavin Williamson in Downing Street, London, Britain, November 2, 2017. REUTERS/Toby Melville

Великобритания отправит 800 военных в Норвегию для сдерживания РФ 30.09.2018

Лондон принимает меры в связи с возросшей военной активностью России в Арктике, сообщил британский министр обороны Гэвин Уильямсон.
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