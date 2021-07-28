Северный морской путь потребует вложений почти в 1 трлн рублей

В мае 2018-го Путин потребовал довести грузопоток через Севморпуть до 80 млн тонн в год. На развитие маршрута потребуется почти 1 трлн рублей, но даже это вряд ли поможет заполнить такой объем.