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Арина Ползик

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Арина Ползик: избранные публикации

Человек на фоне бело-красно-белого флага - символа белорусской оппозиции

"Перамога": в чем суть плана по свержению Лукашенко

Рассказываем, действительно ли у оппозиции есть секретный план и почему он беспокоит белорусские власти?
Политика26 января 2022 г.
В студии YouTube-телевидения "Маланка медиа"

Как работают белорусские медиа за границей

Три истории белорусских медиа-проектов в эмиграции - у DW.
Политика1 ноября 2021 г.
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Арина Ползик: другие публикации

Применение силы против участников мирных протестов в Минске (фото из архива)

Какие репрессивные законы приняли в Беларуси

Какие репрессивные законы приняли в Беларуси

За 2021 год власти Беларуси приняли целый пакет законов, направленных на борьбу с протестным движением в обществе.
Политика21 декабря 2021 г.
Белорусский паспорт

Белорусский режим ищет инакомыслящих через Интерпол?

Белорусский режим ищет инакомыслящих через Интерпол?

Почему белорусы необоснованно оказываются в списках Интерпола, и что делать, если вы в них попали?
Политика25 ноября 2021 г.
Коллаж - отрывок из письма Мацкевича на фоне его портрета

100 дней под арестом. О чем пишет из СИЗО Владимир Мацкевич

100 дней под арестом. О чем пишет из СИЗО Владимир Мацкевич

Белорусский методолог Мацкевич более трех месяцев находится за решеткой. Его тексты изучают на предмет разжигания розни.
Политика11 ноября 2021 г.
Мессенджер "Телеграм" на фоне запрещающего знака

7 лет за подписку. Белорусов будут сажать за телеграм?

7 лет за подписку. Белорусов будут сажать за телеграм?

В Беларуси заявили, что за подписку на телеграм-каналы, признанные "экстремистскими", будет грозить 7 лет тюрьмы.
Политика14 октября 2021 г.
Белорусский видеооператор Егор Комаровский

У видеооператора в Минске прошел обыск по делу о терроризме

У видеооператора в Минске прошел обыск по делу о терроризме

Егора Комаровского, сотрудничавшего с DW, за два дня до обыска приговорили к 14 суткам ареста за "хулиганство".
Политика1 октября 2021 г.
Исторический бело-красно-белый флаг Беларуси является символом оппозиции

Эксперты создали "Банк идей" для реформ в будущей Беларуси

Эксперты создали "Банк идей" для реформ в будущей Беларуси

В "Банке идей" исследователи, гражданские инициативы и граждане могут размещать проекты реформ для будущей Беларуси.
Политика30 сентября 2021 г.
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