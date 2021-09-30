You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Последние видео
Последние аудио
Регионы
Россия
Украина
Беларусь
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
Последние аудио
Последние видео
В фокусе
Война в Украине
Выборы в России
Ситуация в Беларуси
Арина Ползик
Пропустить раздел Арина Ползик: избранные публикации
Арина Ползик: избранные публикации
"Перамога": в чем суть плана по свержению Лукашенко
Рассказываем, действительно ли у оппозиции есть секретный план и почему он беспокоит белорусские власти?
Политика
26.01.2022
26 января 2022 г.
Как работают белорусские медиа за границей
Три истории белорусских медиа-проектов в эмиграции - у DW.
Политика
01.11.2021
1 ноября 2021 г.
Пропустить раздел Арина Ползик: другие публикации
Арина Ползик: другие публикации
Какие репрессивные законы приняли в Беларуси
Какие репрессивные законы приняли в Беларуси
За 2021 год власти Беларуси приняли целый пакет законов, направленных на борьбу с протестным движением в обществе.
Политика
21.12.2021
21 декабря 2021 г.
Белорусский режим ищет инакомыслящих через Интерпол?
Белорусский режим ищет инакомыслящих через Интерпол?
Почему белорусы необоснованно оказываются в списках Интерпола, и что делать, если вы в них попали?
Политика
25.11.2021
25 ноября 2021 г.
100 дней под арестом. О чем пишет из СИЗО Владимир Мацкевич
100 дней под арестом. О чем пишет из СИЗО Владимир Мацкевич
Белорусский методолог Мацкевич более трех месяцев находится за решеткой. Его тексты изучают на предмет разжигания розни.
Политика
11.11.2021
11 ноября 2021 г.
7 лет за подписку. Белорусов будут сажать за телеграм?
7 лет за подписку. Белорусов будут сажать за телеграм?
В Беларуси заявили, что за подписку на телеграм-каналы, признанные "экстремистскими", будет грозить 7 лет тюрьмы.
Политика
14.10.2021
14 октября 2021 г.
У видеооператора в Минске прошел обыск по делу о терроризме
У видеооператора в Минске прошел обыск по делу о терроризме
Егора Комаровского, сотрудничавшего с DW, за два дня до обыска приговорили к 14 суткам ареста за "хулиганство".
Политика
01.10.2021
1 октября 2021 г.
Эксперты создали "Банк идей" для реформ в будущей Беларуси
Эксперты создали "Банк идей" для реформ в будущей Беларуси
В "Банке идей" исследователи, гражданские инициативы и граждане могут размещать проекты реформ для будущей Беларуси.
Политика
30.09.2021
30 сентября 2021 г.
Показать еще
На главную страницу