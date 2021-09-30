Эксперты создали "Банк идей" для реформ в будущей Беларуси

Отсутствие четкого видения будущего развития Беларуси в условиях масштабного политического кризиса побудило белорусское экспертное сообщество создать специальную платформу "Банк идей", которая была представлена в четверг, 30 сентября, на пресс-конференции в Вильнюсе. Главная идея платформы - вовлечь экспертов, гражданское общество и политические силы в разработку реформ для страны. Инициатива принадлежит коалиции исследовательских центров: BEROC, Центр новых идей, Палітычная сфера, CASE-Belarus, SYMPA/BIPART, Центр европейской трансформации, Belarus Security Blog, East Center.

В "Банке идей" соберут и обсудят идеи реформ для Беларуси

Представляя новую инициативу, директор института Палітычная сфера Андрей Казакевич заявил, что после начала политического кризиса в Беларуси стало очевидно, что у властей нет видения политического, экономического и социального развития страны. "Впрочем, это касается не только властей. Когда изменения стали осмысливаться представителями альтернативных сил, у них тоже возникли проблемы с пониманием того, как менять политическую систему и какие реформы необходимы".

Именно поэтому белорусские исследовательские центры и эксперты решили объединить свои усилия и с помощью "Банка идей" предложить целостное понимание того, как может выглядеть Беларусь в будущем. На сайте ideasbank.vision будут публиковаться проекты реформ в сфере политики, экономики, права, образования, науки, культуры, здравоохранения, экологии, а кроме того, там планируется организовать их обсуждение. Как пояснили на пресс-конференции, отправить свой проект могут все заинтересованные лица с помощью формы обратной связи на платформе или в телеграм-канале проекта.

Вместе с тем Казакевич уточнил, что инициатива не ставит задачей оформить целостный пакет реформ, который стоит на единой ценностной позиции, и, более того, реформы вполне могут и будут противоречить друг другу. "У экспертов различные позиции и идеологические подходы. Но важно начать двигаться в этом направлении, инициировать дискуссию, в какую сторону должно идти реформирование Беларуси".

Неизбежными реформы в Беларуси назвал Директор по исследованиям Центра новых идей Григорий Астапеня. Он считает, что работать над ними нужно уже сейчас. "Должны быть решения, как будет выглядеть Беларусь после смены власти. В обществе и среди власти есть критика, что у демократических сил нет альтернативного образа - наша задача его показать", - рассказал эксперт на пресс-конференции.

Эксперты рассчитывают вовлечь общество в обсуждение реформ

Экономист из Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук в свою очередь подчеркнул, что эксперты рассчитывают на активное участие исследователей, бизнес-сообщества и гражданского общества. "Банк идей" - каталогизация всех проектов будущего. К ним не будет применяться цензура при условии соответствия критериям качества. Мы хотим максимально вовлечь общество в обсуждение будущего: не создать "правильную" проблему, а предложить "меню" будущего, из которого общество будет выбирать", - сказал Дмитрий Крук.

До сих пор общественные группы мало вовлечены в обсуждение будущих реформ в стране, считает директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров. "Нам нужно спуститься на уровень общества. Самим экспертам без организаций гражданского общества реформы не сделать, нужна кооперация". На пресс-конференции эксперты отметили, что напрямую сотрудничают с белорусской оппозицией, в частности, с офисом Светланы Тихановской, и заинтересованы в том, чтобы демократические силы эти реформы потом реализовывали.

Также эксперты обсудили, как от генерирования идей реформ перейти к их реализации. "Сейчас исследовательские центры могут придумать идею и предложить обществу, но сделать сами ничего не могут. Мост от идеи до реализации - такая вещь, в которой нужно, чтобы с двух сторон шли навстречу. Мы никого не исключаем, госслужащие могут заходить на наш сайт, читать наши предложения и принимать решения. В настоящий момент мы так видим свою функцию", - пояснила директор школы молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA Наталья Рябова.

На данный момент сайт "Банка идей" работает в тестовом режиме, там уже размещен один проект от экономистов Дмитрия Крука и Павла Данейко. Пользователи могут оценить проект и принять участие в его обсуждении.

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