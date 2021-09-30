Эксперты создали "Банк идей" для реформ в будущей Беларуси

Отсутствие четкого видения будущего развития Беларуси в условиях масштабного политического кризиса побудило белорусское экспертное сообщество создать специальную платформу "Банк идей", которая была представлена в четверг, 30 сентября, на пресс-конференции в Вильнюсе. Главная идея платформы - вовлечь экспертов, гражданское общество и политические силы в разработку реформ для страны. Инициатива принадлежит коалиции исследовательских центров: BEROC, Центр новых идей, Палітычная сфера, CASE-Belarus, SYMPA/BIPART, Центр европейской трансформации, Belarus Security Blog, East Center.
В "Банке идей" соберут и обсудят идеи реформ для Беларуси
Представляя новую инициативу, директор института Палітычная сфера Андрей Казакевич заявил, что после начала политического кризиса в Беларуси стало очевидно, что у властей нет видения политического, экономического и социального развития страны. "Впрочем, это касается не только властей. Когда изменения стали осмысливаться представителями альтернативных сил, у них тоже возникли проблемы с пониманием того, как менять политическую систему и какие реформы необходимы".
Именно поэтому белорусские исследовательские центры и эксперты решили объединить свои усилия и с помощью "Банка идей" предложить целостное понимание того, как может выглядеть Беларусь в будущем. На сайте ideasbank.vision будут публиковаться проекты реформ в сфере политики, экономики, права, образования, науки, культуры, здравоохранения, экологии, а кроме того, там планируется организовать их обсуждение. Как пояснили на пресс-конференции, отправить свой проект могут все заинтересованные лица с помощью формы обратной связи на платформе или в телеграм-канале проекта.
Вместе с тем Казакевич уточнил, что инициатива не ставит задачей оформить целостный пакет реформ, который стоит на единой ценностной позиции, и, более того, реформы вполне могут и будут противоречить друг другу. "У экспертов различные позиции и идеологические подходы. Но важно начать двигаться в этом направлении, инициировать дискуссию, в какую сторону должно идти реформирование Беларуси".
Неизбежными реформы в Беларуси назвал Директор по исследованиям Центра новых идей Григорий Астапеня. Он считает, что работать над ними нужно уже сейчас. "Должны быть решения, как будет выглядеть Беларусь после смены власти. В обществе и среди власти есть критика, что у демократических сил нет альтернативного образа - наша задача его показать", - рассказал эксперт на пресс-конференции.
Эксперты рассчитывают вовлечь общество в обсуждение реформ
Экономист из Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук в свою очередь подчеркнул, что эксперты рассчитывают на активное участие исследователей, бизнес-сообщества и гражданского общества. "Банк идей" - каталогизация всех проектов будущего. К ним не будет применяться цензура при условии соответствия критериям качества. Мы хотим максимально вовлечь общество в обсуждение будущего: не создать "правильную" проблему, а предложить "меню" будущего, из которого общество будет выбирать", - сказал Дмитрий Крук.
До сих пор общественные группы мало вовлечены в обсуждение будущих реформ в стране, считает директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров. "Нам нужно спуститься на уровень общества. Самим экспертам без организаций гражданского общества реформы не сделать, нужна кооперация". На пресс-конференции эксперты отметили, что напрямую сотрудничают с белорусской оппозицией, в частности, с офисом Светланы Тихановской, и заинтересованы в том, чтобы демократические силы эти реформы потом реализовывали.
Также эксперты обсудили, как от генерирования идей реформ перейти к их реализации. "Сейчас исследовательские центры могут придумать идею и предложить обществу, но сделать сами ничего не могут. Мост от идеи до реализации - такая вещь, в которой нужно, чтобы с двух сторон шли навстречу. Мы никого не исключаем, госслужащие могут заходить на наш сайт, читать наши предложения и принимать решения. В настоящий момент мы так видим свою функцию", - пояснила директор школы молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA Наталья Рябова.
На данный момент сайт "Банка идей" работает в тестовом режиме, там уже размещен один проект от экономистов Дмитрия Крука и Павла Данейко. Пользователи могут оценить проект и принять участие в его обсуждении.
Смотрите также:
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Итоги встречи Путина и Лукашенко: ради финансов поют романсы
Президенты РФ и Беларуси согласовали 28 дорожных карт по интеграции стран. Москва также выделит Минску 630 млн евро кредита. Интеграционная серенада Лукашенко вознаграждена, констатирует Сергей Елкин.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Приговор Марии Колесниковой, или Символ Беларуси при Лукашенко
Один из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова приговорена к 11 годам тюрьмы. Ее ладони, сложенные сердечком, были символом протеста. Теперь Сергей Елкин видит их так.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Как нелегалы из Беларуси попадают в Литву, или Новая должность Лукашенко
ЕС обвиняет Минск в содействии нелегальной миграции беженцев в Литву в ответ на санции Евросоюза. Карикатурист Сергей Елкин о новой должности Александра Лукашенко.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Тимановская на Олимпиаде в Токио: бег с препятствиями от Лукашенко
Бегунью Кристину Тимановскую пытались насильно вывезти из Токио в Беларусь после критики в адрес тренеров. У Лукашенко - свои виды спорта для белорусских олимпийцев, считает Сергей Елкин.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Почему Протасевича и Сапегу Лукашенко отправил под домашний арест?
Задержанные в Беларуси экс-главред Nexta Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега переведены из СИЗО под домашний арест. Сергей Елкин о том, что могло стать причиной этого решения.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Зачем Лукашенко приезжал к Путину в Сочи
Прогулка на яхте вряд ли была целью поездки Александра Лукашенко к Владимиру Путину в Сочи. А вот получение 500 млн долларов российского госкредита - другое дело, считает Сергей Елкин.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
И "последний" стал первым: новый титул Лукашенко после перехвата Ryanair
После перехвата рейса Ryanair с Романом Протасевичем на борту Александра Лукашенко можно назвать уже не последним, а первым диктатором - и не только в Европе, считает Сергей Елкин.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Облетая Беларусь. Чего добился Лукашенко, посадив Протасевича
После перехвата белорусскими ВВС рейса Ryanair с Романом Протасевичем на борту европейские авиакомпании отказываются летать над Беларусью. Сергей Елкин о последствиях действий Лукашенко.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Лукашенко - лучший друг, или Почему Путин виноват в задержании Протасевича
Вынужденная посадка рейса Ryanair в Минске была совершена с ведома президента России, считают политики в Германии. А может, Путин просто недоглядел за Лукашенко? Версия Сергея Елкина.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Лукашенко и Путин: смотрюсь в тебя, как в зеркало
В Беларуси принудительно посадили самолет, чтобы задержать экс-главреда Nexta Романа Протасевича. Александр Лукашенко и Владимир Путин соревнуются в подавлении несогласных, считает Сергей Елкин.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Трамп и Лукашенко: каждый проигрывает по-своему
Президент США Трамп и белорусский правитель Лукашенко утверждают, что победили на выборах главы государства в своих странах. Сергей Елкин - о существенном различии между ними.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Лукашенко между Путиным и Тихановской
Александр Лукашенко, похоже, не видит выхода из политического кризиса в Беларуси. Карикатурист Сергей Елкин о двух огнях, между которыми оказался белорусский правитель.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Лукашенко в СИЗО: новый формат переговоров с оппозицией
Встреча Лукашенко в СИЗО с арестованными оппозиционерами и новый виток насилия против демонстрантов в Беларуси не оставляют Сергею Елкину иллюзий на счет того, какой язык предпочитает правитель.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Как прошла тайная инаугурация Лукашенко
В Минске прошла тайная инаугурация Александра Лукашенко: о ней не было объявлено заранее, ее не показывали в прямом эфире по ТВ. Сергей Елкин о немногих приглашенных на нее гостях.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Закрытие границ как образ мышления Александра Лукашенко
Александр Лукашенко объявил о намерении закрыть границы Беларуси с Литвой и Польшей. Что конкретно он имел в виду, осталось неясно. Но запреты - это образ его мышления, указывает Сергей Елкин.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Задержание Колесниковой на границе - проблема для Лукашенко?
Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, по сообщениям СМИ, порвала свой паспорт, чтобы избежать депортации из страны. Для кого это проблема, знает Сергей Елкин.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Почему автомат Лукашенко был без рожка с патронами
Президент Беларуси Александр Лукашенко в разгар протестов прилетел в резиденцию в Минске с автоматом - но без магазина. Карикатурист Сергей Елкин о причине "диверсии".
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Почему Лукашенко не нравятся исторические символы Беларуси
Тысячи белорусов протестуют против действующего президента Александра Лукашенко. По мнению Сергея Елкина, исторические флаг и герб Беларуси не случайно стали одним из символов протеста.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Забастовки в Беларуси: как Лукашенко встретили на заводе
Александр Лукашенко прилетел на встречу с бастующими рабочими на вертолете. Карикатурист Сергей Елкин о приеме, который ему оказали на заводе в Минске.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Протесты в Беларуси: по ночам наступает время автозаков?
Каждый вечер после выборов президента Беларуси на улицы городов выходят тысячи протестующих. Их жестко разгоняют и задерживают. Сергей Елкин о том, кто наводит страх на белорусов по ночам.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Обращение Тихановской: что осталось за кадром
Светлана Тихановская уехала из Беларуси в Литву. А в интернете появилось видео. На нем она, опустив глаза, призывает белорусов не протестовать. Похоже, Сергей Елкин нашел объяснение этому призыву.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Ночь после выборов в Беларуси: что скрывают усы Лукашенко
После объявления официальных итогов выборов президента тысячи белорусов вышли на улицы в знак протеста. Их жестко разогнал ОМОН. Сергей Елкин о методах борьбы Лукашенко с несогласными.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Кто и почему завидует белорусам? Спроси Лукашенко!
Президент Беларуси Александр Лукашенко в речи ко Дню независимости страны заявил: россияне и украинцы завидуют спокойной жизни белорусов. Позавидовал ей, похоже, и Сергей Елкин.
Автор: Владимир Дорохов