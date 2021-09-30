 Эксперты создали ″Банк идей″ для реформ в будущей Беларуси | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 30.09.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Эксперты создали "Банк идей" для реформ в будущей Беларуси

Белорусские эксперты создали онлайн-платформу, на которой исследователи, гражданские инициативы и граждане могут размещать проекты реформ для будущего развития Беларуси. Подробнее - у DW.

Исторический бело-красно-белый флаг Беларуси является символом оппозиции

Отсутствие четкого видения будущего развития Беларуси в условиях масштабного политического кризиса побудило белорусское экспертное сообщество создать специальную платформу "Банк идей", которая была представлена в четверг, 30 сентября, на пресс-конференции в Вильнюсе. Главная идея платформы - вовлечь экспертов, гражданское общество и политические силы в разработку реформ для страны. Инициатива принадлежит коалиции исследовательских центров: BEROC, Центр новых идей, Палітычная сфера, CASE-Belarus, SYMPA/BIPART, Центр европейской трансформации, Belarus Security Blog, East Center.

В "Банке идей" соберут и обсудят идеи реформ для Беларуси

Представляя новую инициативу, директор института Палітычная сфера Андрей Казакевич заявил, что после начала политического кризиса в Беларуси стало очевидно, что у властей нет видения политического, экономического и социального развития страны. "Впрочем, это касается не только властей. Когда изменения стали осмысливаться представителями альтернативных сил, у них тоже возникли проблемы с пониманием того, как менять политическую систему и какие реформы необходимы".

Именно поэтому белорусские исследовательские центры и эксперты решили объединить свои усилия и с помощью "Банка идей" предложить целостное понимание того, как может выглядеть Беларусь в будущем. На сайте ideasbank.vision будут публиковаться проекты реформ в сфере политики, экономики, права, образования, науки, культуры, здравоохранения, экологии, а кроме того, там планируется организовать их обсуждение. Как пояснили на пресс-конференции, отправить свой проект могут все заинтересованные лица с помощью формы обратной связи на платформе или в телеграм-канале проекта.

Вместе с тем Казакевич уточнил, что инициатива не ставит задачей оформить целостный пакет реформ, который стоит на единой ценностной позиции, и, более того, реформы вполне могут и будут противоречить друг другу. "У экспертов различные позиции и идеологические подходы. Но важно начать двигаться в этом направлении, инициировать дискуссию, в какую сторону должно идти реформирование Беларуси".

Неизбежными реформы в Беларуси назвал Директор по исследованиям Центра новых идей Григорий Астапеня. Он считает, что работать над ними нужно уже сейчас. "Должны быть решения, как будет выглядеть Беларусь после смены власти. В обществе и среди власти есть критика, что у демократических сил нет альтернативного образа - наша задача его показать", - рассказал эксперт на пресс-конференции.

Эксперты рассчитывают вовлечь общество в обсуждение реформ

Экономист из Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук в свою очередь подчеркнул, что эксперты рассчитывают на активное участие исследователей, бизнес-сообщества и гражданского общества. "Банк идей" - каталогизация всех проектов будущего. К ним не будет применяться цензура при условии соответствия критериям качества. Мы хотим максимально вовлечь общество в обсуждение будущего: не создать "правильную" проблему, а предложить "меню" будущего, из которого общество будет выбирать", - сказал Дмитрий Крук.

До сих пор общественные группы мало вовлечены в обсуждение будущих реформ в стране, считает директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров. "Нам нужно спуститься на уровень общества. Самим экспертам без организаций гражданского общества реформы не сделать, нужна кооперация". На пресс-конференции эксперты отметили, что напрямую сотрудничают с белорусской оппозицией, в частности, с офисом Светланы Тихановской, и заинтересованы в том, чтобы демократические силы эти реформы потом реализовывали.

Также эксперты обсудили, как от генерирования идей реформ перейти к их реализации. "Сейчас исследовательские центры могут придумать идею и предложить обществу, но сделать сами ничего не могут. Мост от идеи до реализации - такая вещь, в которой нужно, чтобы с двух сторон шли навстречу. Мы никого не исключаем, госслужащие могут заходить на наш сайт, читать наши предложения и принимать решения. В настоящий момент мы так видим свою функцию", - пояснила директор школы молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA Наталья Рябова.

На данный момент сайт "Банка идей" работает в тестовом режиме, там уже размещен один проект от экономистов Дмитрия Крука и Павла Данейко. Пользователи могут оценить проект и принять участие в его обсуждении.

Смотрите также:

Смотреть видео 42:50

Германия после выборов: что ждать Беларуси от преемника Меркель?

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Итоги встречи Путина и Лукашенко: ради финансов поют романсы

    Президенты РФ и Беларуси согласовали 28 дорожных карт по интеграции стран. Москва также выделит Минску 630 млн евро кредита. Интеграционная серенада Лукашенко вознаграждена, констатирует Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Приговор Марии Колесниковой, или Символ Беларуси при Лукашенко

    Один из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова приговорена к 11 годам тюрьмы. Ее ладони, сложенные сердечком, были символом протеста. Теперь Сергей Елкин видит их так.

  • Sergey Elkin I Lage zwischen Litauen und Belarus

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Как нелегалы из Беларуси попадают в Литву, или Новая должность Лукашенко

    ЕС обвиняет Минск в содействии нелегальной миграции беженцев в Литву в ответ на санции Евросоюза. Карикатурист Сергей Елкин о новой должности Александра Лукашенко.

  • Karikatur Sergey Elkin Sportlerin Timanowskaja Belarus

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Тимановская на Олимпиаде в Токио: бег с препятствиями от Лукашенко

    Бегунью Кристину Тимановскую пытались насильно вывезти из Токио в Беларусь после критики в адрес тренеров. У Лукашенко - свои виды спорта для белорусских олимпийцев, считает Сергей Елкин.

  • Шар, на котором написано санкции, бьет Лукашенко по голове

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Почему Протасевича и Сапегу Лукашенко отправил под домашний арест?

    Задержанные в Беларуси экс-главред Nexta Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега переведены из СИЗО под домашний арест. Сергей Елкин о том, что могло стать причиной этого решения.

  • Лукашенко идет к банкомату, на дисплее которого лицо Путина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Зачем Лукашенко приезжал к Путину в Сочи

    Прогулка на яхте вряд ли была целью поездки Александра Лукашенко к Владимиру Путину в Сочи. А вот получение 500 млн долларов российского госкредита - другое дело, считает Сергей Елкин.

  • Путин, Ким Чен Ын и Лукашенко стоят на пьедестале почета

    Политика Лукашенко в карикатурах

    И "последний" стал первым: новый титул Лукашенко после перехвата Ryanair

    После перехвата рейса Ryanair с Романом Протасевичем на борту Александра Лукашенко можно назвать уже не последним, а первым диктатором - и не только в Европе, считает Сергей Елкин.

  • Самолеты облетают Беларусь - карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Облетая Беларусь. Чего добился Лукашенко, посадив Протасевича

    После перехвата белорусскими ВВС рейса Ryanair с Романом Протасевичем на борту европейские авиакомпании отказываются летать над Беларусью. Сергей Елкин о последствиях действий Лукашенко.

  • Путин держит на поводке пса Лукашенко - карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Лукашенко - лучший друг, или Почему Путин виноват в задержании Протасевича

    Вынужденная посадка рейса Ryanair в Минске была совершена с ведома президента России, считают политики в Германии. А может, Путин просто недоглядел за Лукашенко? Версия Сергея Елкина.

  • Лукашенко и Путин - карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Лукашенко и Путин: смотрюсь в тебя, как в зеркало

    В Беларуси принудительно посадили самолет, чтобы задержать экс-главреда Nexta Романа Протасевича. Александр Лукашенко и Владимир Путин соревнуются в подавлении несогласных, считает Сергей Елкин.

  • Трам стоит с плакатом в руках На самом деле победил я, а сзади Лукашенко говорит, что он

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Трамп и Лукашенко: каждый проигрывает по-своему

    Президент США Трамп и белорусский правитель Лукашенко утверждают, что победили на выборах главы государства в своих странах. Сергей Елкин - о существенном различии между ними.

  • Тихановская, Лукашенко и Путин как Кролик, Виннипух и Пятачок

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Лукашенко между Путиным и Тихановской

    Александр Лукашенко, похоже, не видит выхода из политического кризиса в Беларуси. Карикатурист Сергей Елкин о двух огнях, между которыми оказался белорусский правитель.

  • Лукашенко сидит за столом, с другой стороны которого на коленях и с руками за спиной стоит оппозиционер, положив голову на стол

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Лукашенко в СИЗО: новый формат переговоров с оппозицией

    Встреча Лукашенко в СИЗО с арестованными оппозиционерами и новый виток насилия против демонстрантов в Беларуси не оставляют Сергею Елкину иллюзий на счет того, какой язык предпочитает правитель.

  • Омоновцы с дубинками вокруг Лукашенко, который положил руку на конституцию и принимает присягу

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Как прошла тайная инаугурация Лукашенко

    В Минске прошла тайная инаугурация Александра Лукашенко: о ней не было объявлено заранее, ее не показывали в прямом эфире по ТВ. Сергей Елкин о немногих приглашенных на нее гостях.

  • Лукашенко на фоне шлагбаума и надписи Граница закрыта

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Закрытие границ как образ мышления Александра Лукашенко

    Александр Лукашенко объявил о намерении закрыть границы Беларуси с Литвой и Польшей. Что конкретно он имел в виду, осталось неясно. Но запреты - это образ его мышления, указывает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Задержание Колесниковой на границе - проблема для Лукашенко?

    Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, по сообщениям СМИ, порвала свой паспорт, чтобы избежать депортации из страны. Для кого это проблема, знает Сергей Елкин.

  • Лукашенко идет с автоматом без магазина, а магазин - в другую сторону с бело-красно-белым флагом

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Почему автомат Лукашенко был без рожка с патронами

    Президент Беларуси Александр Лукашенко в разгар протестов прилетел в резиденцию в Минске с автоматом - но без магазина. Карикатурист Сергей Елкин о причине "диверсии".

  • Тысячи белорусов протестуют против действующего президента Александра Лукашенко. По мнению Сергея Елкина, исторические флаг и герб Беларуси не случайно стали одним из символов протеста.

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Почему Лукашенко не нравятся исторические символы Беларуси

    Тысячи белорусов протестуют против действующего президента Александра Лукашенко. По мнению Сергея Елкина, исторические флаг и герб Беларуси не случайно стали одним из символов протеста.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Забастовки в Беларуси: как Лукашенко встретили на заводе

    Александр Лукашенко прилетел на встречу с бастующими рабочими на вертолете. Карикатурист Сергей Елкин о приеме, который ему оказали на заводе в Минске.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Протесты в Беларуси: по ночам наступает время автозаков?

    Каждый вечер после выборов президента Беларуси на улицы городов выходят тысячи протестующих. Их жестко разгоняют и задерживают. Сергей Елкин о том, кто наводит страх на белорусов по ночам.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Обращение Тихановской: что осталось за кадром

    Светлана Тихановская уехала из Беларуси в Литву. А в интернете появилось видео. На нем она, опустив глаза, призывает белорусов не протестовать. Похоже, Сергей Елкин нашел объяснение этому призыву.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Ночь после выборов в Беларуси: что скрывают усы Лукашенко

    После объявления официальных итогов выборов президента тысячи белорусов вышли на улицы в знак протеста. Их жестко разогнал ОМОН. Сергей Елкин о методах борьбы Лукашенко с несогласными.

  • Kariktur Sergey Elkin | Thema: Lukaschenkos Rede über Vorzüge von Weißrussland

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Кто и почему завидует белорусам? Спроси Лукашенко!

    Президент Беларуси Александр Лукашенко в речи ко Дню независимости страны заявил: россияне и украинцы завидуют спокойной жизни белорусов. Позавидовал ей, похоже, и Сергей Елкин.

    Автор: Владимир Дорохов


 

Контекст

Основатель PandaDoc Микадо: Сейчас невозможно привозить людей в Беларусь

Стоимость PandaDoc достигла 1 миллиарда долларов. Новость о том, что стартап с белорусскими корнями стал "единорогом", появилась после того, как в Беларуси было закрыто уголовное дело против сотрудников компании.  

Белорусский протест - в искусстве плаката

Уличные протесты против Лукашенко утихли, но сопротивление его режиму продолжается. Выставка в Эссене показывает работы художников из Беларуси.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Интервью с Виктором Мартиновичем - о революции в сердце и белорусской травме  

Продаст ли Лукашенко страну Путину? | Ток-шоу "В самую точку"  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Как победа боксера Усика стала ударом по болевой точке Киева  

Тихановская: "Нельзя, чтобы Беларусь уходила из международной повестки"  

"Пишите письма" политзаключенным. За это в Беларуси можно сесть в тюрьму  