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Аргентина

Eine neue Lieferung von ca. 470 000 Dosen des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V wird aus einem Flugzeug der argentinischen Fluggesellschaft Aerolineas Argentinas entladen. +++ dpa-Bildfunk +++

Аргентина угрожает разорвать контракт на поставки "Спутника V" 23.07.2021

Аргентине срочно нужны дозы второго компонента российской вакцины для людей, которые получили первый компонент. Однако Россия срывает поставки и говорит о приоритете снабжения своего населения.
Argentine President Alberto Fernandez participates in a morning press conference with his Mexican counterpart Andres Manuel Lopez Obrador out of frame, at the National Palace of Mexico City, Mexico, 23 February 2021. Fernandez insisted on Tuesday thatMexico and Argentina should join forces and their potential in Latin America to create an axis that unites the entire continent . Alberto Fernandez: Mexico and Argentina must create an axis that unites the continent ACHTUNG: NUR REDAKTIONELLE NUTZUNG PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xJosexMendezx MEX5554 20210223-637496916835879835

Аргентина вводит третий пол в документах 22.07.2021

Аргентина отказывается от бинарности мужчина-женщина, в документах появляется третий пол. Президент страны заявил, что гендерная идентичность и сексуальная ориентация не должны волновать государство.
10.11.2020 *** Neurologist Leopoldo Luque, Diego Maradona's personal doctor, leaves Olivos Clinic where the late soccer star remained hospitalized after undergoing an operation in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Nov. 10, 2020. Luque's home and offices were raided Sunday, Nov. 29, in the midst of investigations to establish the circumstances of Maradona's death. (AP Photo/Marcos Brindicci)

В Аргентине начато расследование в отношении лечащего врача Марадоны 29.11.2020

Нейрохирург Леопольдо Луке подозревается в убийстве по неосторожности. Он оперировал легендарного футболиста Диего Марадону менее чем за месяц до его смерти.

The hearse carrying the casket of soccer legend Diego Maradona drives past the presidential palace Casa Rosada, in Buenos Aires, Argentina November 26, 2020. REUTERS/Martin Villar NO RESALES. NO ARCHIVES

Прощание с Диего Марадоной переросло в беспорядки 27.11.2020

Десятки тысяч поклонников футболиста осадили президентский дворец, где находилось тело Диего Марадоны. Церемония похорон была закрытой.
Diego Maradona File Photo. File photo dated 19-11-2008 of Argentina manager Diego Maradona. Issue date: Tuesday November 3, 2020. Diego Maradona is to have surgery on a blood clot on his brain, his doctor has said. See PA story SOCCER Maradona. Photo credit should read Martin Rickett/PA Wire. URN:56439225 |

Скончался легендарный футболист Диего Марадона 25.11.2020

Причиной смерти Диего Марадоны стало нарушение работы сердечно-сосудистой системы, сообщают аргентинские СМИ.
Entrance to the Belarusian Foreign Ministry in Minsk. Ivan Rudnev/RIA Novosti

Посол Беларуси в Аргентине повторно подал в отставку 28.10.2020

Владимир Астапенко заявил, что он не может нормально выполнять свою работу из-за отсутствия легитимности у Лукашенко. Дипломат уже просил об отставке в сентябре, но ответа на свое заявление так и не получил.
BUENOS AIRES, ARGENTINA - FEBRUARY 21: Bolivia's former President Evo Morales makes a speech as he holds a press conference in Buenos Aires, Argentina on February 21, 2020. Morales blasted the decision of electoral authority that he was ineligible to run for a seat in the country's senate on May 3 elections, saying it was a blow against democracy. Muhammed Emin Canik / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Суд в Боливии запретил экс-президенту Моралесу баллотироваться в Палату сенаторов 08.09.2020

Суд в Ла-Пасе поддержал решение избиркома, запретившего находящемуся в Аргентине Эво Моралесу участвовать в парламентских выборах в качестве кандидата.
SÃO PAULO, SP - 30.08.2018: PESO ARGENTINO DESPENCA - Argentine peso plunged 15.6%, reaching 39 pesos per dollar, reaching a new historic minimum and with a loss of half of its value in the year. To contain the fall of the currency, the Argentine Central Bank raised the interest rate from 45% to 60%. Argentina is undergoing a major financial crisis and has agreed with the International Monetary Fund (IMF) a $ 50 billion loan, for which the government is committed to reducing its deficit to 1.3% of gross domestic product in 2019. x1596364x PUBLICATIONxNOTxINxBRA MarceloxMachadoxdexMelo

Дефолт в Аргентине: власти договорились с кредиторами о списании госдолга 04.08.2020

Министерство экономики Аргентины, находящейся в состоянии дефолта, сообщило о достижении договоренности с тремя группами кредиторов.
03.06.2020, Berlin: Tänzerinnen und Tänzer tanzen anlässlich des Aktionstages Weltkulturerbe Tango Argentino in Deutschland retten vor dem Bundeskanzleramt. Mit der Aktion wollen die Tänzer auf die Probleme von Tangotänzern und Tanzschulen durch die Corona-Pandemie hinzuweisen. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa | Verwendung weltweit

Почему танго танцуют для канцлера 03.06.2020

Кризисные времена обнажают суть проблемы и показывают пути ее решения. Танго-сообщество Германии просит о помощи и требует от немецких властей признать себя частью мировой культуры.

September 3, 2019, Buenos Aires, Federal Capital, Argentina: On Sunday, the Central Bank of the Argentine Republic launched a series of restrictions aimed at ensuring the supply of dollars to companies and savers, among which it was stressed that exporters must liquidate the currencies resulting from their sales in the country and that all Companies, not just banks, will have to request authorization from the monetary entity to turn money abroad..It was also indicated that private customers may withdraw or deposit the amount of money they want and buy up to US $ 10,000 per month. That same amount will be the one that a person can transfer abroad in the same period. The entity also indicated that there will be no impediment to foreign trade or travel restrictions..This Tuesday September 9 the dollar opened down, but then regained ground an PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAa179 20190903_zap_a179_012 Copyright: xRobertoxAlmeidaxAveledox

Аргентина столкнулась с дефолтом в девятый раз в своей истории 23.05.2020

Аргентина не выплатила кредиторам проценты по гособлигациям на 500 млн долларов США. Министерство экономики продлило предложение кредиторам о реструктуризации внешнего долга страны на 66 млрд долларов.
Bolivia's former President Evo Morales speaks next to Bolivia's former Economy Minister and Movement to Socialism's (MAS) presidential candidate Luis Arce Catacora (not pictured) during a news conference in Buenos Aires, Argentina, January 27, 2020. REUTERS/Mario De Fina

Суд не позволил экс-президенту Боливии стать депутатом парламента 21.02.2020

Лидер партии "Движение к социализму" Эво Моралес не может стать сенатором, поскольку у него нет постоянного места жительства в Боливии, постановил суд. Экс-президент получил убежище в Аргентине после отставки.
16.09.2019 Rafael Mariano Grossi, Argentina's candidacy for the post of Director General of the International Atomic Energy Agency, IAEA, attends a news conference at the International Center in Vienna, Austria, Monday, Sept. 16, 2019. (AP Photo/Ronald Zak) |

Новым гендиректором МАГАТЭ стал аргентинский дипломат Рафаэль Гросси 29.10.2019

Новый генеральный директор уже заявил о желании "заново отрегулировать" МАГАТЭ, чтобы усилить внимание к таким проблемам как ядерная безопасность.

27.10.2019 October 27, 2019, Buenos Aires, Federal Capital, Argentina: The 2019 Elections in Argentina are held today, Sunday, October 27, and 32 million Argentines will go to the polling stations to elect the new president. In these new electoral elections it will be defined if Mauricio Macri will continue in the government or a government of Alberto FernÃÂ¡ndez is re-established..Presidential Candidate Alberto FernÃÂ¡ndez exercising his right to vote. (Credit Image: Â© Roberto Almeida Aveledo/ZUMA Wire |

Кандидат от оппозиции побеждает на выборах президента Аргентины 28.10.2019

Перонист Фернандес набирает около 48 процентов голосов. Действующий президент либерал Макри получает 40,4 процента и уже поздравил соперника с победой. Выборы прошли на фоне рецессии и высокой инфляции.
DORTMUND, GERMANY - OCTOBER 09: Niklas Sule of Germany reacts after Argentina score their second goal during the International Friendly between Germany and Argentina at Signal Iduna Park on October 09, 2019 in Dortmund, Germany. (Photo by Jörg Schüler/Bongarts/Getty Images)

Сборная Германии по футболу упустила победу в товарищеском матче с Аргентиной 09.10.2019

Полузащитники бундестим Серж Гнабри и Кай Хаверц забили по голу в первом тайме. Аргентинцы ответили двумя голами в конце второго. Сборную ФРГ ожидает матч с Эстонией в рамках отбора на Евро-2020.
16-year-old Swedish Climate activist Greta Thunberg speaks at the 2019 United Nations Climate Action Summit at U.N. headquarters in New York City, New York, U.S., September 23, 2019. REUTERS/Carlo Allegri

Грета Тунберг пожаловалась в ООН на Германию из-за изменений климата 23.09.2019

Подростки из 12 стран мира обвинили Аргентину, Бразилию, Германию, Турцию и Францию в том, что они не предпринимают достаточных усилий для борьбы с изменениями климата, нарушая Конвенцию ООН о правах ребенка.
30.08.2019 August 30, 2019, Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina: ArgentinaÃ¢â¬â¢s peso weakened to a new all-time low of 62 per dollar. Images of the financial district and Stock Market in Buenos Aires. (Credit Image: Â© Claudio Santisteban/ZUMA Wire |

Аргентина ввела контроль за покупкой долларов 02.09.2019

Аргентинский президент Маурисио Макри подписал указ, ограничивающий покупку долларов. Этим шагом правительство Аргентины хочет бороться с продолжающимся экономическим кризисом в стране.
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