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Аргентине срочно нужны дозы второго компонента российской вакцины для людей, которые получили первый компонент. Однако Россия срывает поставки и говорит о приоритете снабжения своего населения.
Аргентина отказывается от бинарности мужчина-женщина, в документах появляется третий пол. Президент страны заявил, что гендерная идентичность и сексуальная ориентация не должны волновать государство.
Нейрохирург Леопольдо Луке подозревается в убийстве по неосторожности. Он оперировал легендарного футболиста Диего Марадону менее чем за месяц до его смерти.
Десятки тысяч поклонников футболиста осадили президентский дворец, где находилось тело Диего Марадоны. Церемония похорон была закрытой.
Причиной смерти Диего Марадоны стало нарушение работы сердечно-сосудистой системы, сообщают аргентинские СМИ.
Владимир Астапенко заявил, что он не может нормально выполнять свою работу из-за отсутствия легитимности у Лукашенко. Дипломат уже просил об отставке в сентябре, но ответа на свое заявление так и не получил.
Суд в Ла-Пасе поддержал решение избиркома, запретившего находящемуся в Аргентине Эво Моралесу участвовать в парламентских выборах в качестве кандидата.
Министерство экономики Аргентины, находящейся в состоянии дефолта, сообщило о достижении договоренности с тремя группами кредиторов.
Кризисные времена обнажают суть проблемы и показывают пути ее решения. Танго-сообщество Германии просит о помощи и требует от немецких властей признать себя частью мировой культуры.
Аргентина не выплатила кредиторам проценты по гособлигациям на 500 млн долларов США. Министерство экономики продлило предложение кредиторам о реструктуризации внешнего долга страны на 66 млрд долларов.
Лидер партии "Движение к социализму" Эво Моралес не может стать сенатором, поскольку у него нет постоянного места жительства в Боливии, постановил суд. Экс-президент получил убежище в Аргентине после отставки.
Новый генеральный директор уже заявил о желании "заново отрегулировать" МАГАТЭ, чтобы усилить внимание к таким проблемам как ядерная безопасность.
Перонист Фернандес набирает около 48 процентов голосов. Действующий президент либерал Макри получает 40,4 процента и уже поздравил соперника с победой. Выборы прошли на фоне рецессии и высокой инфляции.
Полузащитники бундестим Серж Гнабри и Кай Хаверц забили по голу в первом тайме. Аргентинцы ответили двумя голами в конце второго. Сборную ФРГ ожидает матч с Эстонией в рамках отбора на Евро-2020.
Подростки из 12 стран мира обвинили Аргентину, Бразилию, Германию, Турцию и Францию в том, что они не предпринимают достаточных усилий для борьбы с изменениями климата, нарушая Конвенцию ООН о правах ребенка.
Аргентинский президент Маурисио Макри подписал указ, ограничивающий покупку долларов. Этим шагом правительство Аргентины хочет бороться с продолжающимся экономическим кризисом в стране.
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