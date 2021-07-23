Посол Беларуси в Аргентине повторно подал в отставку

Владимир Астапенко заявил, что он не может нормально выполнять свою работу из-за отсутствия легитимности у Лукашенко. Дипломат уже просил об отставке в сентябре, но ответа на свое заявление так и не получил.