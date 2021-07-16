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Антон Силуанов

Bildunterschrift:A Russian ruble coin is pictured in front of St. Basil cathedral in central Moscow, on November 20, 2014. After having recently spent billions of dollars per day to support the ruble in a flexible trading band that limited swings in the currency, the Bank of Russia ended its unlimited daily interventions to avoid speculation against the currency. Russian ruble has lost more than 30 percent during the last four months to Euro and US dollar. AFP PHOTO / ALEXANDER NEMENOV (Photo credit should read ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images)

Агентство S&P подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги России 16.07.2021

Аналитики S&P ожидают роста ВВП России на 3,7 процента, но видят угрозу в третьей волне пандемии COVID-19. Глава Минфина Силуанов объяснил сохранение рейтинга правильной экономической политикой.
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Москва не хочет полностью отказываться от доллара 05.06.2021

Россия вынуждена переходить на расчеты в других валютах из-за того, что США используют доллар "для различного рода санкционных мер", заявил президент Путин.

August 1, 2017 - EUM20170801ECO01.JPG.CIUDAD DE MÃXICO Econopmy/EconomÃ­a-Remesas.- Durante el primer semestre del aÃ±o las remesas que mandan los mexicanos, principalmente desde Estados Unidos, sumaron 13 mil 946 millones de dÃ³lares, 6% mÃ¡s en comparaciÃ³n a igual periodo del aÃ±o pasado, informÃ³ el Banco de MÃ©xico (Banxico). Foto: Archivo Agencia EL UNIVERSAL/EVZ

Россия в течение месяца откажется от доллара в структуре ФНБ 04.06.2021

Первый вице-премьер Белоусов увязал решение Минфина снизить долю доллара в структуре Фонда национального благосостояния с 35 процентов до нуля с угрозой санкций США.
ARCHIV Nov. 30, 2017 file photo, Belarusian President Alexander Lukashenko, left, greets Russian President Vladimir Putin during the Collective Security Council of the Collective Security Treaty Organization (CSTO) summit in Minsk, Belarus. Russian President Vladimir Putin on Friday, Aug. 7, 2020, urged his Belarusian counterpart to release 33 Russian contractors arrested in Belarus on charges of planning to foment unrest ahead of the country's presidential vote. (Tatyana Zenkovich, Pool Photo via AP, File) |

Москва и Минск обсуждают рефинансирование долга Беларуси 01.09.2020

По словам министра финансов РФ Силуанова, переговоры идут на уровне министерств. Ранее Александр Лукашенко заявлял, что речь идет о рефинансировании части госдолга на 1 млрд долларов.
WIRTSCHAFT Druck von Rubel-Banknoten in Perm PERM, RUSSIA. DECEMBER 4, 2014. A woman counting 1000 ruble banknotes at Perm Printing Factory. Vladimir Smirnov/TASS +++ (C) Imago/Itar-Tass/V. Smirnov

Глава Минфина РФ сообщил о сокращении объема ФНБ до 7 трлн к концу года 19.04.2020

В Фонде национального благосостояния России к концу года останется 7 трлн рублей, заявил Антон Силуанов. При текущих ценах на нефть этих средств хватит до 2024 года, заверил министр финансов.
Thema Warum ausgerechnet Buchweizen aus den Regalen in RU verschwindet? Fotografin: DW Korrespondentin in Moskau, Ewlaliya Samedowa, im März 2020. Leere Regale, auf denen vorher Buchweizen stand.

Комментарий: Дефицит возвращается - новая российская реальность 21.03.2020

Из-за пандемии коронавируса и низких цен на нефть властям России придется признать - страна входит в тяжелый экономический кризис, комментирует заявление главы Минфина РФ Иван Преображенский.
Fitch Ratings Agency, Logo auf dem Büroturm, 30 North Colonnade, Canary Wharf, Docklands, London, England, Großbritannien, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Fitch повысило кредитный рейтинг России 09.08.2019

В Минфине РФ ожидают, что суверенный рейтинг России, вслед за Fitch, повысят другие агентства "большой тройки".
WIRTSCHAFT Druck von Rubel-Banknoten in Perm PERM, RUSSIA. DECEMBER 4, 2014. An employee packing 1000 ruble banknotes at Perm Printing Factory. Vladimir Smirnov/TASS +++ (C) Imago/Itar-Tass/V. Smirnov

Раздрай в Москве из-за убытков в "Дружбе" 12.06.2019

Силуанов и Сечин против Токарева, дрезденского сослуживца Путина, и Новака. В высшем эшелоне российской власти разгорается конфликт вокруг расплаты за грязную нефть.

An employee of a local company, producing equipment for electrical meters, counts Russian rouble banknotes in Stavropol, southern Russia, in this December 17, 2014 file photo. The rouble fell more than 4 percent on January 6, 2015 in thin, volatile holiday trading as oil prices hit a new 5-1/2-year low. REUTERS/Eduard Korniyenko/Files (RUSSIA - Tags: BUSINESS POLITICS)

Комментарий: Повышение НДС - подарок Путина россиянам в 2019 году 10.01.2019

Повышение НДС вызовет в России новый рост цен. Следующим шагом Кремля может стать увеличение подоходного налога, считает Константин Эггерт. По его мнению, это не спасет экономику РФ.
MINSK, BELARUS - JUNE 19, 2018: The President of Russia Vladimir Putin (L) and the President of Belarus Alexander Lukashenko during a meeting. Alexei Nikolsky/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Foto: Alexei Nikolsky/TASS/dpa |

Лукашенко и Путин не договорились о пересмотре цен на газ 25.12.2018

До Нового года у президентов России и Беларуси может состояться еще одна встреча.

Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern): Das Symbolbild, aufgenommen am 08.06.2000 in Schwerin, zeigt CDs mit der Software des Betriebssystems Windows (l) und Anwenderprogramme wie Word oder Encarta (r) von der Firma Microsoft. In dem Microsoft-Kartellprozess hat ein Richter in den USA die Zerschlagung des Software-Konzerns in zwei Bereiche angeordnet. Eines der Unternehmen soll für das Betriebssystem Windows zuständig sein, das zweite für die Anwendungssoftware wie Textverarbeitungsprogramme und für den Online-Bereich. (SCH452-080600 - Digitale Fotografie) | Verwendung weltweit

Госкомпаниям РФ приказали перейти на отечественный софт 17.12.2018

Первый заместитель премьер-министра России Силуанов подписал директиву, требующую от государственных компаний в течение двух лет перейти на российское программное обеспечение, сообщает газета "Ведомости".
Russian Finance Minister Anton Siluanov after his meeting with World Bank vice president Philippe Le Houerou at the Russian Finance Ministry office.

Силуанов заявил об уже повышенных "налогах на богатых" 30.10.2018

Ряд СМИ ранее неверно процитировали Силуанова, сообщив, что министр планирует повысить налог на роскошь. На самом деле он сказал, что этот налог уже повышен.
Geldbeutel mit Geldscheinen: russischen Rubel, ukrainischen Hryvna, US-Dollar und Euro. Autor: Inna Kuprijanova, DW, 12.03.2015.

Минфин РФ не исключил отказ от доллара при торговле нефтью 12.08.2018

Москва существенно сократила вложения в американские активы и золотовалютные резервы.

MOSCOW REGION, RUSSIA - APRIL 5, 2017: An S-400 Triumf anti-aircraft missile system seen at Alabino Range during a rehearsal for the upcoming 9 May military parade marking the 72nd anniversary of the USSR's victory over Nazi Germany in World War II. Valery Sharifulin/TASS |

Россия и Турция договорились по кредиту на С-400 11.12.2017

Москва и Анкара закончат работу, связанную с поставками С-400, в середине декабря, отмечает Эрдоган. Ранее стало известно, что Турция собирается купить два комплекса С-400.
Blick auf das Kapitol in der venezuelanischen Stadt Caracas, aufgenommen im April 1997. Das Parlamentsgebäude wurde im letzten Jahrhundert erbaut. | Verwendung weltweit

Россия готова реструктурировать долг Венесуэлы 27.10.2017

Каракасу будет предоставлена отсрочка погашения российского долга и льготы при его выплате. Об этом сообщил глава российского Минфина Силуанов.
2861759 06/01/2016 The Moscow City International Business Center. Vladimir Astapkovich/Sputnik |

Россия присоединится к системе обмена налоговыми данными в 2018 году 14.10.2017

К 67 странам, поддерживающим систему об обмене налоговыми данными, со следующего года присоединяется Россия. Система BEPS создана для борьбы с размыванием налоговой базы и выводом прибыли из налогообложения.
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