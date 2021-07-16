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Аналитики S&P ожидают роста ВВП России на 3,7 процента, но видят угрозу в третьей волне пандемии COVID-19. Глава Минфина Силуанов объяснил сохранение рейтинга правильной экономической политикой.
Россия вынуждена переходить на расчеты в других валютах из-за того, что США используют доллар "для различного рода санкционных мер", заявил президент Путин.
Первый вице-премьер Белоусов увязал решение Минфина снизить долю доллара в структуре Фонда национального благосостояния с 35 процентов до нуля с угрозой санкций США.
По словам министра финансов РФ Силуанова, переговоры идут на уровне министерств. Ранее Александр Лукашенко заявлял, что речь идет о рефинансировании части госдолга на 1 млрд долларов.
В Фонде национального благосостояния России к концу года останется 7 трлн рублей, заявил Антон Силуанов. При текущих ценах на нефть этих средств хватит до 2024 года, заверил министр финансов.
Из-за пандемии коронавируса и низких цен на нефть властям России придется признать - страна входит в тяжелый экономический кризис, комментирует заявление главы Минфина РФ Иван Преображенский.
В Минфине РФ ожидают, что суверенный рейтинг России, вслед за Fitch, повысят другие агентства "большой тройки".
Силуанов и Сечин против Токарева, дрезденского сослуживца Путина, и Новака. В высшем эшелоне российской власти разгорается конфликт вокруг расплаты за грязную нефть.
Повышение НДС вызовет в России новый рост цен. Следующим шагом Кремля может стать увеличение подоходного налога, считает Константин Эггерт. По его мнению, это не спасет экономику РФ.
До Нового года у президентов России и Беларуси может состояться еще одна встреча.
Первый заместитель премьер-министра России Силуанов подписал директиву, требующую от государственных компаний в течение двух лет перейти на российское программное обеспечение, сообщает газета "Ведомости".
Ряд СМИ ранее неверно процитировали Силуанова, сообщив, что министр планирует повысить налог на роскошь. На самом деле он сказал, что этот налог уже повышен.
Москва существенно сократила вложения в американские активы и золотовалютные резервы.
Москва и Анкара закончат работу, связанную с поставками С-400, в середине декабря, отмечает Эрдоган. Ранее стало известно, что Турция собирается купить два комплекса С-400.
Каракасу будет предоставлена отсрочка погашения российского долга и льготы при его выплате. Об этом сообщил глава российского Минфина Силуанов.
К 67 странам, поддерживающим систему об обмене налоговыми данными, со следующего года присоединяется Россия. Система BEPS создана для борьбы с размыванием налоговой базы и выводом прибыли из налогообложения.
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