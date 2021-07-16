Агентство S&P подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги России

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings в пятницу, 16 июля, подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом, а в национальной - на уровне "BBB". Кроме того, аналитики подтвердили краткосрочные рейтинги страны по обязательствам в иностранной и национальной валютах на уровнях "А-3" и "A-2" соответственно.

В конце июня агентство повысило прогноз роста ВВП России в текущем году с 3,3 процента до 3,7 процента. При этом эксперты отметили угрозу для экономики РФ со стороны третьей волны пандемии COVID-19.

В Москве довольны оценкой. Министр финансов России Антон Силуанов назвал позицию аналитиков "подтверждением правильности проводимой правительством экономической политики".

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