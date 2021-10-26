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Осень в предгорьях Альп особенно хороша. И этот год не стал исключением. Убедитесь сами!
Также в программе: как меняется климат в Альпах, зачем в Греции хранят вино на дне моря и почему собак стали набирать в спасатели.
Самый старый туристический маршрут в Германии был заложен в 1927 году. Поехали?
Самый старый туристический маршрут в Германии был проложен в 1927 году на заре автомобилестроения. Он и сейчас популярен: туристов ждут незабываемые впечатления от поездки по горным дорогам и альпийским перевалам.
Поисково-спасательная операция МЧС проходила в тяжелейших погодных условиях. С высоты 5400 метров эвакуированы 14 альпинистов. Пять человек погибли. У всех выживших - сильные обморожения и травмы.
Самый первый маршрут для путешествий по Германии был проложен в 1927 году - Немецкая альпийская дорога.
Ягнятников, они же - бородачи, полностью истребили в Баварских Альпах в позапрошлом веке. Сейчас первые две птицы встают здесь на крыло в дикой природе - не без помощи человека.
По Германии проложено много тематических маршрутов для путешествий на автомобиле: от Дороги императоров и королей до Немецкого фахверкового пути.
От альпийских пейзажей и немецкого фахверка - до тенистых аллей на балтийском острове Рюген.
В мире остается все меньше и меньше райских уголков. В Германии сейчас экстренно спасают один из них - от толп инфлюенсеров и тревел-блогеров.
Что делать, если ты - очень мохнатая альпака, а на дворе даже в тени - тридцать с лишним градусов жары?
12 июня исполняется 135 лет со дня гибели в 1886 году Людвига II - короля, построившего Нойшванштайн. Об истории замка и судьбе баварского монарха - читайте в наших репортажах.
Также в программе: кто помогает альпинистам в Боснии и Герцеговине и какую воду на самом деле россияне пьют из под крана.
Это живописное озеро находится примерно в 75 километрах к югу от баварской столицы - Мюнхена.
Альпаками и ламами жителей Германии давно не удивить, но каждый раз такие встречи гарантируют позитивные эмоции и приятные впечатления.
Эту еврейскую ритуальную купальню построили в Шпайере в 1120 году. Синагогу и микву возвели недалеко от здешнего собора те же самые мастера, которые строили этот христианский храм.
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