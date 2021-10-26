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Альпы

Tutzing, Deutschland 26. Oktober 2021: Ein Herbsttag in Tutzing am Starnberger See (Landkreis Starnberg). Hier der Blick in der Brahmspromenade am bekannten Midgardhaus (Augustiner am See) auf das Wahrzeichen die Löwen, Skulpturen und den Starnberger See

Осень в Баварии (фото) 26.10.2021

Осень в предгорьях Альп особенно хороша. И этот год не стал исключением. Убедитесь сами!

German Autobahn: рекорды скорости на немецких автобанах в прошлом? Европа в фокусе 30.09.2021

Также в программе: как меняется климат в Альпах, зачем в Греции хранят вино на дне моря и почему собак стали набирать в спасатели.
Rossfeldstraße, Deutsche Alpenstraße, mit dem Hohen Göll, Berchtesgadener Land, Oberbayern, Bayern, Deutschland, Europa

Немецкая альпийская дорога: незабываемый маршрут с историей (фотогалерея) 30.09.2021

Самый старый туристический маршрут в Германии был заложен в 1927 году. Поехали?
Rossfeldstraße, Deutsche Alpenstraße, mit dem Hohen Göll, Berchtesgadener Land, Oberbayern, Bayern, Deutschland, Europa

Туристический маршрут "Немецкая альпийская дорога" 30.09.2021

Самый старый туристический маршрут в Германии был проложен в 1927 году на заре автомобилестроения. Он и сейчас популярен: туристов ждут незабываемые впечатления от поездки по горным дорогам и альпийским перевалам.

Highest top of Europe Elbrus © julialine802 #42738130 Autor julialine802 Portfolio ansehen Bildnummer 42738130 Land Russische Föderation

На Эльбрусе потерялась группа альпинистов, пятеро погибли 24.09.2021

Поисково-спасательная операция МЧС проходила в тяжелейших погодных условиях. С высоты 5400 метров эвакуированы 14 альпинистов. Пять человек погибли. У всех выживших - сильные обморожения и травмы.
Wallfahrtskirche Maria Gern bei Berchtesgaden, Deutschland, Bayern, Oberbayern, Berchtesgadener Land Pilgrimage church Maria Gern, Germany, Bavaria, Oberbayern, Upper Bavaria, Berchtesgadener Land BLWS478341 Copyright: xblickwinkel/allOver/TPHx

Туристические маршруты по Германии 14.09.2021

Самый первый маршрут для путешествий по Германии был проложен в 1927 году - Немецкая альпийская дорога.
Das Bartgeierweibchen „Wally“ (l) und „Bavaria“ (r) werden vor ihrem Transport gezeigt, bevor sie zum Knittelhorn transportiert werden. Mehr als 140 Jahre nach Ausrottung der Bartgeier in Deutschland sollen erstmals zwei junge Exemplare aus spanischer Nachzucht im Rahmen eines Projekts des bayerischen Vogelschutzbunds LBV im Nationalpark Berchtesgaden ausgewildert werden.

Ястребы-ягнятники вновь осваиваются в Баварских Альпах. 140 лет спустя (фото) 16.07.2021

Ягнятников, они же - бородачи, полностью истребили в Баварских Альпах в позапрошлом веке. Сейчас первые две птицы встают здесь на крыло в дикой природе - не без помощи человека.
2016 Ein Auto fährt am 10.11.2016 durch einen herbstlich verfärbten Wald bei Sehnde in der Region Hannover (Niedersachsen). Aufnahme mit Langzeitbelichtung und mitgezogener Kamera. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

По Германии - на автомобиле 05.07.2021

По Германии проложено много тематических маршрутов для путешествий на автомобиле: от Дороги императоров и королей до Немецкого фахверкового пути.
***Archivbild*** 04.04.2018, Baden-Württemberg, Amtzell: Die Morgensonne strahlt die Heilig-Kreuz-Kapelle auf dem Kapellenberg an, während im Hintergrund der Berg Säntis in der Schweiz zu sehen ist. Foto: Felix Kästle/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Туристические маршруты по Германии 05.07.2021

От альпийских пейзажей и немецкого фахверка - до тенистых аллей на балтийском острове Рюген.
Die Gumpe am Königsbach-Wasserfall bei Schönau am Königssee. (zu dpa: Selfie-Touristen - Debatte um Betretungsverbot im Nationalpark)

Баварский водопад спасают от инстаграмеров (фото) 02.07.2021

В мире остается все меньше и меньше райских уголков. В Германии сейчас экстренно спасают один из них - от толп инфлюенсеров и тревел-блогеров.

Ein Alpaka-Paar im Tierpark in Bochum. Während Hengst Gerolf (vorne) bei hohen Temperaturen am liebsten im Pool liegt, beobachtet Weibchen Rosi die Szene. (zu dpa: «Alpaka-Hengst Gerolf liebt pinken Pool zur Abkühlung») +++ dpa-Bildfunk +++

Как альпаки спасаются от жары (фото) 18.06.2021

Что делать, если ты - очень мохнатая альпака, а на дворе даже в тени - тридцать с лишним градусов жары?
Schloss Neuschwanstein, Schwangau, Allgäu, Bayern, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Нойшванштайн - сказочный замок баварского короля Людвига II 13.06.2021

12 июня исполняется 135 лет со дня гибели в 1886 году Людвига II - короля, построившего Нойшванштайн. Об истории замка и судьбе баварского монарха - читайте в наших репортажах.

Когда муж бьет и угрожает убить: как спасти свою жизнь? Европа в фокусе 10.06.2021

Также в программе: кто помогает альпинистам в Боснии и Герцеговине и какую воду на самом деле россияне пьют из под крана.
Die Kirche St. Margaret auf der Halbinsel Zwergern im Walchensee ist am 24.04.2017 in Walchensee (Bayern) umgeben von türkisem Wasser zu sehen. Foto: Matthias Balk/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Вальхензе - очень глубокое и очень большое альпийское озеро (фото) 16.05.2021

Это живописное озеро находится примерно в 75 километрах к югу от баварской столицы - Мюнхена.

19.4.2021, Deutschland, Bild des Tages, Familie Bloching läuft mit ihren Lamas, Alpakas und Hund Mogli auf einem Feldweg spazieren.

Зачем немцам ламы и альпаки (фото) 20.04.2021

Альпаками и ламами жителей Германии давно не удивить, но каждый раз такие встречи гарантируют позитивные эмоции и приятные впечатления.
Die mittelalterliche Synagoge mit Frauenschul und das hervorragend erhaltene Ritualbad (hebr. Mikwe), erbaut vor 1128, als ältestes dieser Art in Deutschland, bilden heute den Mittelpunkt des Judenhofes. Copyright: DW / Maksim Nelioubin

Еврейская купальня в Шпайере - самая старая миква севернее Альп 08.04.2021

Эту еврейскую ритуальную купальню построили в Шпайере в 1120 году. Синагогу и микву возвели недалеко от здешнего собора те же самые мастера, которые строили этот христианский храм.
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