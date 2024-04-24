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Раскрыт секрет Мадонны из ущелья Партнахкламм

Максим Нелюбин
24 апреля 2024 г.

В конце апреля в ущелье Партнахкламм в Баварских Альпах после реставрации вернули статую Богородицы, установленную здесь более 100 лет назад.

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Статуя Мадонны в ущелье Партнахкламм, 2024 год
Статуя Мадонны с младенцем после реставрации на своем месте в ущелье ПартнахкламмФото: Angelika Warmuth/dpa/picture alliance

Ежегодно эту природную достопримечательность и один из самых известных баварских геотопов посещает около 300 тысяч человек. 800-метровое ущелье Партнахкламм находится около альпийского курорта Гармиш-Партенкирхен и самой высокой горы Германии - Цугшпитце. Воды горной системы Цугшптице питают 18-километрвую реку Партнах, протекающую через этот каньон - кламм, как такие узкие ущелья называют в Баварии и Австрии. Высота вертикальных стен Партнахкламма местами превышает восемьдесят метров.

Что ожидает посетителей на прогулочном маршруте по этому ущелью в разное время года, можно посмотреть в нашей фотогалерее ниже:

Мадонна из ущелья Партнахкламм

В конце апреля на свое место в каньоне вернули статую Богородицы. Историческое изображение Мадонны с младенцем было временно демонтировано несколько месяцев назад для проведения реставрационных и консервационных работ.

Как сообщает информационное агентство dpa, изготовленная более ста лет назад бронзовая статуя высотой более метра нуждалась в очистке от образовавшихся на поверхности слоя из карбоната кальция и зеленовато-голубого налета, который появляется на таких поверхностях в результате контакта меди и кислорода.

По случаю возвращения изображения Богородицы в ущелье состоялось экуменическое богослужение, в котором участвовали протестантские и католические священники.

Ущелье Партнахкламм в Баварии
Смотритель Флориан Зингер (Florian Singer) устанавливает статую Мадонны после реставрации на выступе скалы в ущелье ПартнахкламмФото: Angelika Warmuth/dpa/picture alliance

Как до сих пор считали историки, статую Мадонны установили в ущелье Партнахкламм около 1910 года незадолго до присвоения этой природной достопримечательности официального статуса памятника или во время прокладки по ущелью пешеходного маршрута для туристов, открытого в 1912 году. Однако сейчас в ходе реставрационных работ внутри статуи был обнаружен тайник, в котором находился полный набор монет - три золотые, девять серебряных и две медные достоинством от одного пфеннига до двадцати рейхсмарок, отчеканенных между 1866 и 1899 годами.

Лесосплав по горной реке Партнах

Это позволяет предположить, что изображение Девы Марии в качестве небесной покровительницы установили в ущелье местные жители, которые долгое время использовали Партнах, чтобы сплавлять лес из верхней части долины этой реки. Древесину они использовали для отопления домов на протяжении нескольких столетий вплоть до 1960-х годов.

Партнахкламм
Партнахкламм на фотографии 1895 годаФото: brandstaetter/Austrian Archives/picture alliance

В ущелье во время сплава образовывались заторы, которые приходилось разбирать с риском для жизни. Свою горную тропу лесозаготовители проложили здесь для удобства передвижения по горному каньону в конце XIX века. Именно тогда, судя по всему, они же установили здесь статую Мадонны, создав своего рода часовню.

Как сообщала ранее баварская газета Münchener Merkur, помимо монет в тайнике также находилась записка на бумаге, но из-за высокой влажности текст расплылся и прочесть послание до сих пор не удалось. Сейчас этот документ находится в реставрационной мастерской в Мюнхене.

Дорожка для туристов в ущелье Партнахкламм
Дорожка для туристов в ущелье ПартнахкламмФото: Mara Brandl/imageBROKER/picture alliance

Партнахкламм для туристов

Туристическая тропа по ущелью Партнахкламм (partnachklamm.de) открыта круглый год, однако иногда временно закрывается во время и после обильных дождей. Вход - платный. Для взрослых - 7,50 евро, детей - 3 евро, собак (на поводке) - 2 евро.

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