Ущелье Партнахкламм - природный памятник в БаварииЭта популярная достопримечательность находится около альпийского курорта Гармиш-Партенкирхен.Фото: Valentin Wolf/imageBROKER/picture alliance Партнахкламм - ущелье в Баварии, через которое протекает горная река Партнах.Фото: Julie Woodhouse/imageBROKER/picture alliance Высота крутых вертикальных стен здесь местами превышает восемьдесят метров. Фото: K. Irlmeier/blickwinkel/picture alliance Еще один снимок Партнахкламма, сделанный сверху, на котором река в этом ущелье похожа на горный водопад.Фото: Elisabeth Schmidbauer/imageBROKER/picture alliance Исследование Партнахкламма на гравюре около 1880 года. В 1912 году ущелье было объявлено памятником природы и взято под охрану.Фото: BAO/imageBROKER/picture alliance Река Партнах начинается на горном плато массива Цугшпитце и примерно через двадцать километров впадает в Лойзах, который впадает в Изар - один из притоков Дуная.Фото: Alfons Hauke/imageBROKER/picture alliance Эту дорожку еще в конце XIX века проложили местные жители, которые в те времена использовали реку Партнах для сплава леса. Фотография сделана в 1895 году.Фото: brandstaetter/Austrian Archives/picture alliance Сейчас вдоль ущелья проложен маршрут для туристов, прогулка по которому занимает примерно полчаса. Фото: Artcolor/picture alliance Маршрут открыт круглый год. Эта фотография, как видно, сделана зимой. Фото: Philippe Rossignol/imageBROKER/picture alliance В холодное время года здесь можно увидеть такие гигантские ледяные сосульки. Фото: Hans Lippert/imageBROKER/picture alliance В апреле 2024 года на свое место в ущелье после реставрации возвратили скульптуру Мадонны с младенцем, установленную здесь более ста лет назад. Фото: Angelika Warmuth/dpa/picture alliance Ущелье Партнахкламм, так сказать, оснащено встроенной радугой, для появления которой не нужен дождь.Фото: allOver/TPH/picture alliance11 фото1 | 1111 фотоТуризмГерманияМаксим Нелюбин24.04.202424 апреля 2024 г.https://p.dw.com/p/4f5FRРекламаЧитайте также: • Раскрыт секрет Мадонны из ущелья Партнахкламм • Что посмотреть в Баварии? • Чудеса природы в Германии - от Чёртова стола до Меловых скал