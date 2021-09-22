Алишер Усманов

Российский бизнесмен, миллиардер, основатель USM Holdings. В 2012 году, по версии издания Bloomberg, был признан самым богатым человеком России (20 млрд долларов США).
ЕС намерен ввести точечные санкции против Кремля. Под ударом могут оказаться олигархи Абрамович, Дерипаска, Усманов, а также ряд чиновников. Ожидается, что политическое решение о новых штрафных мерах примут уже 22 февраля главы МИД ЕС.
Алексей Навальный, Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин и Владимир Милов выступили на заседании комитета по иностранным дела Европарламента. Говорили в том числе и о санкциях ЕС против окружения Путина и яхтах олигархов.
Алексея Навального, Владимира Кара-Мурзу, Илью Яшина и Владимира Милова пригласили выступить на заседании комитета по иностранным дела Европарламента. Говорили в том числе и о санкциях ЕС против окружения Путина.
Сегодня Россия ввела санкции против Германии и Франции. Причина - дело Алексея Навального. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что отравляющие вещества могли попасть в тело Навального в ФРГ или в самолете, перевозившем его в Германию. В чем заключаются штрафные меры Москвы и против кого непосредственно они направлены?