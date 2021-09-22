Алишер Усманов

Как Кремль пытается отомстить Германии и Франции за Навального. DW Новости (12.11.2020)

Сегодня Россия ввела санкции против Германии и Франции. Причина - дело Алексея Навального. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что отравляющие вещества могли попасть в тело Навального в ФРГ или в самолете, перевозившем его в Германию. В чем заключаются штрафные меры Москвы и против кого непосредственно они направлены?