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Алишер Усманов

Российский бизнесмен, миллиардер, основатель USM Holdings. В 2012 году, по версии издания Bloomberg, был признан самым богатым человеком России (20 млрд долларов США).

Blick auf das Kapitol in Washington. Das Kapitol ist der Sitz des US-Kongresses (Parlament) mit seinen beiden Kammern. Das Repräsentantenhaus ist im Südflügel (im Bild re.) untergebracht, der Senat im Nordflügel. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi hat am 24.09.2019 angekündigt, dass die Demokraten ein Amtsenthebungsverfahren (Impeachment) gegen den umstrittenen US-Präsidenten Donald Trump einleiten werden. Trump steht aktuell wegen der sogenannten Ukraine-Affäre unter Druck. Das Kapitol wird jedes Jahr von mehr als drei Millionen Menschen besucht. (24.09.2019) | Verwendung weltweit

Профильный комитет Палаты представителей Конгресса США одобрил список Навального 22.09.2021

Комитет по регламенту Конгресса США одобрил законопроект о санкциях против 35 человек из списка Алексея Навального. Среди фигурантов санкционного списка - Роман Абрамович и Игорь Сечин.
Members of ROC's team perform with balls in Rhythmic Gymnastics -Group All-Around Final at Tokyo Olympic Games in Tokyo on Aug.8, 2021. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

Россия впервые за пять Олимпиад не завоевала золото в художественной гимнастике 08.08.2021

Российская команда по художественной гимнастике не смогла завоевать золото в групповом многоборье, уступив сборной Болгарии. Это худший результат России в этом виде с 1996 года.

ROC's AVERINA Dina attends a victory ceremony after placing 2nd in the Rhythmic Gymnastics Individual All-Around at Ariake Gymnastics Centre in Tokyo on Aug. 7, 2021.( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

Олимпиада: россиянки впервые за 25 лет не получили личного золота в художественной гимнастике 07.08.2021

Израильтянка Линой Ашрам стала олимпийской чемпионкой, получив на 0,15 балла больше, чем Дина Аверина.
13/03/2021 Andrej Piwowarow, russischer Oppositioneller, sitzt bei einer Versammlung der russischen Opposition, den sogenannten «Vereinigten Demokraten». Russische Sicherheitskräfte haben bei einer Razzia in der Hauptstadt Moskau die Versammlung der Opposition aufgelöst und mehrere Menschen festgenommen. (zu dpa «Polizeirazzia und Festnahmen bei Oppositionsforum in Moskau»)

Пивоварову не выдают копию паспорта, необходимую для выдвижения в Госдуму 06.07.2021

Администрация СИЗО №1 по Краснодарскому краю заявила, что на рассмотрение просьбы о предоставлении копии документов Андрея Пивоварова требуются до 30 суток. 
Der Videostill von DW-Korrespondent Sergey Satanowsky, zeigt die Festnahme eines Teilnehmers des Forums der Kommunalabgeordneten in Moskau.

Организаторов форума муниципальных депутатов в Москве обвинили в санитарных нарушениях 07.04.2021

По словам координатора "Открытой России", ей прислали повестку в суд. "Вирус у нас носит политический характер", - заявила Усманова.

Беспрецедентный разгон: как усиливают давление на критиков Кремля (15.03.2021) 15.03.2021

В минувшую субботу полиция сорвала политический форум, на котором собрались десятки муниципальных депутатов. Более 190 человек были задержаны.

Олигархи под ударом, или Какими будут новые санкции ЕС против Кремля? 19.02.2021

ЕС намерен ввести точечные санкции против Кремля. Под ударом могут оказаться олигархи Абрамович, Дерипаска, Усманов, а также ряд чиновников. Ожидается, что политическое решение о новых штрафных мерах примут уже 22 февраля главы МИД ЕС.

Flag of Europe in front of Le Berlaymont headquarters of the European Commission - European Union EU. The flag was designed by ArsÃ_ne Heitz and Paul M. G. LÃ©vy. March 21, 2019 - Brussels, Belgium. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Деньги, яхты, санкции. О чем Навальный рассказал в Европарламенте 27.11.2020

Один из комитетов Европарламента провел слушания, посвященные отношениям с РФ. В них участвовали российские оппозиционеры Навальный, Кара-Мурза, Милов и Яшин. Что они посоветовали евродепутатам?

Навальный за санкции против окружения Путина, или Что критики Кремля советовали ЕС. DW Новости 27.11.2020

Алексей Навальный, Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин и Владимир Милов выступили на заседании комитета по иностранным дела Европарламента. Говорили в том числе и о санкциях ЕС против окружения Путина и яхтах олигархов.

Навальный о яхте Усманова, или Какие санкции против друзей Путина критик Кремля советует Евросоюзу 27.11.2020

Алексея Навального, Владимира Кара-Мурзу, Илью Яшина и Владимира Милова пригласили выступить на заседании комитета по иностранным дела Европарламента. Говорили в том числе и о санкциях ЕС против окружения Путина.

Как Кремль пытается отомстить Германии и Франции за Навального. DW Новости (12.11.2020) 12.11.2020

Сегодня Россия ввела санкции против Германии и Франции. Причина - дело Алексея Навального. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что отравляющие вещества могли попасть в тело Навального в ФРГ или в самолете, перевозившем его в Германию. В чем заключаются штрафные меры Москвы и против кого непосредственно они направлены?

Он вам не Димон: как Иван Жданов пытается добиться правосудия (12.11.2020) 12.11.2020

Иван Жданов и его адвокат пытались оспорить решение суда первой инстанции, который оштрафовал директора ФБК на 100 тысяч рублей. Суд второй инстанции оставил это решение в силе.

epa02869761 Russian President Dmitry Medvedev inspects fishery conservation zones on the Volga river in a unique nature reservation some 120 km from Astrakhan in Astrakhan region, Russia 17 August 2011. EPA/MIKHAIL KLIMENTYEV/RIA NOVOSTI/KREMLIN POOL Mandatory credit |

Навальный нашел у Медведева остров с рыболовной базой 11.04.2020

Алексей Навальный утверждает, что остров в устье Волги, на котором расположена одна из резиденций Дмитрия Медведева, подарил ему бизнесмен Алишер Усманов.
04/05/2017 April 5, 2017. USM Holdings founder Alisher Usmanov during Russian President Vladimir Putin's talks with President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev. Sergey Guneev/Sputnik |

Журналисту "Росбалта" предъявили заочное обвинение в клевете на Алишера Усманова 07.11.2019

Следствие считает, что Александр Шварев распространял недостоверную информацию о причастности Усманова к преступлениям. Журналист объявлен в международный розыск. Суд рассмотрит вопрос о его заочном аресте.
8.9.2019**** Russland Kommunal- und Regionalwahlen in Moskau l Protest und Festnahmen Es geht um die Festnahmen von Oppositionellen. Zu sehen auf dem Bild ist die Abgeordnete Elena Filina

В Москве задержали Азара, Алехину и других активистов 08.09.2019

Волонтеров "Объединенных демократов", раздававших листовки в поддержку Егора Жукова, доставили в отдел внутренних дел по Тверскому району. Кроме них, на Пушкинской площади задержаны Илья Азар, Мария Алехина и другие.
Protestaktion in Moskau. Autorin: DW-Korrespondentin Elena Barysheva

Организаторы акции 17 августа оспаривают отказ мэрии ее согласовать 13.08.2019

Пока организаторы акции 17 августа борются за ее согласование, оппозиционные политики Эльвира Вихарева, Татьяна Усманова и Александр Соловьев подали заявки в мэрию на шествие и митинг 24 августа.
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