 Активисты Fridays for Future впервые провели глобальную цифровую забастовку | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.04.2020

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Мир

Активисты Fridays for Future впервые провели глобальную цифровую забастовку

В глобальной акции экологических активистов Fridays for Future участвовали и десятки тысяч немцев. Активисты подчеркивали, что нельзя забывать о климатическом кризисе на фоне пандемии коронавируса.

Плакаты возле здания Рейхстага в Берлине

Плакаты возле здания Рейхстага в Берлине

В Германии десятки тысяч людей в пятницу, 24 апреля, приняли участие в первой глобальной цифровой забастовке, организованной активистами экологического движения Fridays for Future. Из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, пятая глобальная забастовка была проведена в режиме онлайн. В прямом эфире соцсетей Facebook, Twitter, Instagram и YouTube транслировалась многочасовая онлайн-демонстрация, которую организаторы назвали крупнейшей до сих пор акцией такого рода.

В Германии только на YouTube до 20 тысяч зрителей следили за выступлениями экологических активистов из числа музыкантов, актеров, писателей и ученых. Ораторы подчеркивали недопустимость забвения климатических проблем на фоне пандемии. Онлайн-демонстрация в ФРГ модерировалась с лужайки перед зданием Рейхстага в Берлине. Здесь выставили около 10 тысяч транспарантов и баннеров, которые обычно несут демонстранты.

В других городах Германии, в том числе в Кельне, Гамбурге, Гейдельберге, Мюнхене, Штутгарте и Дрездене прошли небольшие общественные акции под лозунгами: "Наша реакция на COVID-19 должна быть длительной и социально справедливой!" и "Никаких денег на ископаемые виды топлива!" Участники акций подчеркивали, что многомиллиардные кредиты, выделяемые ныне на поддержку экономики, должны провести к ее подлинной трансформации.

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    Автор: Марина Барановская


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