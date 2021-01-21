 Адвокат Ольга Михайлова: ″У Навального начинаются проблемы со зрением″ | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 22.01.2021

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Россия

Адвокат Ольга Михайлова: "У Навального начинаются проблемы со зрением"

Накануне несанкционированных акций 23 января в поддержку Алексея Навального DW узнала у его адвоката, как чувствует себя политик, в каких условиях его содержат в СИЗО и какой срок ему грозит.

Алексей Навальный в химкинском УВД, 18 января 2021 года

Алексей Навальный в химкинском УВД, 18 января 2021 года

По всей России на выходных запланированы несанкционированные властями акции в поддержку политика Алексея Навального, которого задержали сразу по возвращении на родину из Германии 17 января. Уже на следующий день суд, состоявшийся в УВД города Химки, арестовал его до 15 февраля.

Российская Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) добивается замены условного срока для оппозиционера на реальный по делу косметической компании "Ив Роше". Накануне протестов 23 января DW поговорила с адвокатом Навального Ольгой Михайловой о состоянии и условиях содержания политика.

DW: Вы были в аэропорту Шереметьево, когда Алексей Навальный прилетел в Москву. А когда вы видели его последний раз?

Ольга Михайлова: Последний раз я видела его вчера (21 января. - Ред.) в следственном изоляторе.

- В каком он состоянии?

Адвокат Навального Ольга Михайлова

Адвокат Навального Ольга Михайлова

- Вполне нормальное состояние. Единственное, он жалуется, что находится в информационном вакууме. Он не знает, что происходит вокруг. Телевизор у него есть, но, как я понимаю, там ограниченное число каналов, которые не транслируют, что происходит на самом деле в стране. По поводу бытовых условий - об этом говорили много уже - пока все нормально.

- Алексей Навальный находится в одиночной камере или делит с кем-то камеру?

- Он находится в спецблоке СИЗО "Матросская тишина", находится в камере один. У него карантин. На карантин его посадили где-то на две недели. В камере тепло, чисто. Условия вроде бы более-менее.

- Навальный был отравлен в августе прошлого года. Нужна ли ему медицинская помощь и оказывается ли она, если нужна?

- Как я понимаю, он в принципе прошел все курсы физиотерапии и так далее. На данный момент специализированная медицинская помощь ему не нужна. Единственное, у него начинаются проблемы со зрением. Поэтому мы будем добиваться, чтобы его осмотрел окулист. Но это пока планы на ближайшее будущее.

- Что касается обвинений, которые предъявлены вашему подзащитному , какие из них вы считаете наиболее серьезными, что может иметь наиболее серьезные последствия?

- Понятно, что много чего может произойти, поэтому гадать я не буду. Ближайшее судебное заседание назначено по замене условного наказания на реальное (по делу "Ив Роше". - Ред.). Суд назначил ему три с половиной года условно. Соответственно, это наказание может стать реальным в ближайшие дни. Но будет учитываться, что по этому делу "Ив Роше" Алексей почти в течение года находился под домашним арестом. Соответственно, реально ему грозит наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы.

- Работает ли Алексей Навальный, помимо вас, с какими-то зарубежными адвокатами? Может быть, из Германии?

В данном случае зарубежные адвокаты не могут работать на территории Российской Федерации. Сейчас у него два адвоката - я и Вадим Кобзев.

- Навальный во время так называемого выездного заседания суда в Химках призывал людей выходить на улицы. Акции 23 января не санкционированы. Была ли в данной связи какая-то реакция со стороны властей или правоохранительных органов?

- Мне об этом ничего не известно.

- Алексей Навальный знает о том, что сейчас начали массово запугивать и задерживать его сторонников?

- Да, я ему об этом вчера сказала. Также я ему сказала, что на тот момент, когда я к нему приходила, было 44 миллиона просмотров у фильма, который они выпустили (на момент публикации видео о "дворце Путина" посмотрели более 55 млн раз. - Ред.). Он удивился и очень обрадовался этому факту.

- Вы сказали, что он находится на карантине. То есть никаких допросов или следственных действий с ним не проводится?

- Нет, сейчас с ним ничего не проводится. Собственно, он просто сидит в камере. Его никуда не возят. К нему никто не приходит, кроме психолога и тех лиц, которые приходят к людям, находящимся в СИЗО на первых порах.

- Соответственно, находясь в СИЗО, Алексей Навальный не получает пока информации извне?

- Он не получил ни одного письма. Как я понимаю, на этот следственный изолятор (СИЗО №1 ФСИН "Матросская тишина". - Ред.) перестали принимать письма или их отправлять. Даже те, которые были отправлены в самом начале от родственников. Эти письма до него не дошли, он не получил ни одного письма.

- Будет ли у супруги Алексея Навального или его близких возможность посетить его в СИЗО после окончания карантина?

- Нет, кроме адвоката, больше никто его не может посетить, поскольку во время пандемии все это запрещено. В дальнейшем, если режим пандемии будет снят, то тогда это возможно, в принципе, если родственникам разрешат свидание с ним. Сейчас это запрещено по всем следственным изоляторам Москвы.

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    18 января 2021 года суд отправил под стражу вернувшегося в Россию из Германии Алексея Навального - до решения о замене условного срока на реальный по делу "Ив Роше". До этого, начиная с 2011 года, российский политик провел в СИЗО 232 суток. Во время ареста в июле 2019 года Навальный был госпитализирован, ему поставили диагноз "контактный дерматит". Позже Навальный заявил об отравлении.

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    Автор: Марина Барановская


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