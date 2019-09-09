Автопром Германии ускоряет переход на гибриды и электромобили

"Всё, поезд уже выехал с вокзала". К такому образному выражению прибег Бернхард Маттес (Bernhard Mattes), чтобы охарактеризовать стратегический разворот немецкой автомобильной промышленности в сторону электромобильности. На других континентах, добавил он, могут сделать ставку и на иные технологии (намек на "водородные" планы Японии и Южной Кореи), но Европа свой выбор сделала, поскольку создание инфраструктуры одновременно для нескольких видов альтернативных двигателей финансово просто не потянуть.

Такое заявление президент Объединения немецкой автомобильной промышленности (VDA) сделал на конференции Handelsblatt Auto-Gipfel 2019, состоявшейся в Штутгарте 24 и 25 октября в музее Porsche. Это эксклюзивное отраслевое мероприятие проводилось для поставщиков компонентов и представителей других компаний, так или иначе связанных с автостроением: консалтинговых, энергетических, софтверных.

Гендиректор Daimler пересел на гибридный Mercedes

Их менеджеры заплатили за участие по 2600 евро каждый, но за такие деньги получили информацию от первых лиц немецкого автопрома, в том числе от генеральных директоров автокомпаний BMW, Daimler, Opel и Porsche. А они не оставили ни малейших сомнений в том, в каком именно направлении "поезд выехал с вокзала".

Глава Daimler Ола Каллениус (справа) в беседе с главным редактором Handelsblatt Свеном Афхюппе

"И политики, и бизнес приняли для себя решение: мы это сделаем", - подчеркнул, говоря о переориентации на электромобильность, новый председатель правления Daimler и одновременно глава подразделения Mercedes-Benz Cars Ола Каллениус (Ola Källenius).

Сам он уже пересел в плагин-гибрид (об этом, судя по опросам, подумывают все больше немецких автолюбителей) и рассказал, что очень быстро привык, приезжая с работы домой, тут же подключать его к розетке. К 2030 году как минимум в каждом втором новом легковом "Мерседесе" будет работать электрический мотор - либо вместе с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), либо самостоятельно.

BMW - лидер по продаже электрифицированных авто в Европе

Аналогичные планы - у BMW. Новый глава компании Оливер Ципсе (Oliver Zipse) напомнил собравшимся, что она уже сейчас является европейским лидером по суммарным продажам частично электрифицированных автомобилей (плагин-гибриды с подзарядкой от электросети, PHEV) и электромобилей (BEV).

Электромобиль BMW i3 подзаряжается в центре Лейпцига

К тому же компания раньше многих других, еще в 2013 году, начала серийно выпускать полностью электрическую модель BMW i3, спрос на которую, несмотря на ее уже почтенный по стандартам отрасли возраст, продолжает с каждым годом расти, так что сворачивать ее производство не планируется. Главный проблемой электромобилей Оливер Ципсе считает уже не дальность пробега и не дефицит зарядных станций, а слишком высокую цену (даже с учетом скидки в 4 тысячи евро в рамках программы правительства ФРГ по стимулированию электромобильности).

В 2021 году четверть всех новых автомобилей баварского автостроителя будет оснащена электромотором, сообщил глава BMW, в 2025-м - треть, в 2030-м - половина.

Глава Opel: "Мы хотим электромобильности для всех"

Еще более амбициозные целевые установки - у компании Opel, которая работает не в премиум-сегменте, как Daimler и BMW, а обслуживает массовый рынок, на что особо указал ее глава Михаэль Лошеллер (Michael Lohscheller): "Мы хотим электромобильности для всех". С 2024 года любую модель Opel, как легковые машины, так и легкие коммерческие автомобили, можно будет приобрести либо с ДВС, либо с электромотором. Для этого уже в 2020 году Opel наладит выпуск электрических версий четырех моделей, в 2021-м - еще четырех.

Выступает глава Opel Михаэль Лошеллер

"Так что, к примеру, на нашем заводе в Испании, в Сарагосе, на одной и той же поточной линии в автомобилях модели Corsa будут устанавливать либо дизельный, либо бензиновый, либо электрический мотор. На ближайшие годы я считаю такой подход правильным, ведь мы пока не знаем, чего захотят клиенты", - пояснил Михаэль Лошеллер.

Он, кстати, не без гордости сообщил на конференции о возвращении Opel к концу этого года в Россию, где компания сможет использовать производственные мощности материнского концерна PSA в Калуге.

Каждый второй Porsche будет в 2025 году с электромотором

По схожему пути - одновременно на одних и тех же конвейерах выпускать автомобили с бензиновыми, гибридными и электрическими двигателями, чтобы иметь возможность гибко реагировать на изменения спроса - пошла и компания Porsche, принимавшая Auto-Gipfel 2019 в своем огромном футуристическом фирменном музее в Штутгарте.

В то же время ее материнский концерн Volkswagen, представленный на конференции одним из членов правления, собирается впредь на некоторых предприятиях выпускать только электромобили, ведь он поставил перед собой цель в 2028 году продать по всему миру 22 миллиона машин, работающих исключительно на электрической тяге.

Электромобиль Porsche Taycan вызвал у участников конференции повышенный интерес

Глава Porsche Оливер Блюме (Oliver Blume), в свою очередь, сокращать производство автомобилей с бензиновыми двигателями пока не спешит, однако он тоже убежден, что "магистральным направлением развития является, конечно же, электромобильность". Поэтому до 2022 года компания вложит в ускоренное движение в этом направлении 6 миллиардов евро. В 2025 году примерно половина продукции Porsche, а это спортивные машины и автомобили премиум-класса, будет оснащаться гибридными или электрическими моторами.

Ярким символом происходящего кардинального разворота руководство компании считает начавшееся в сентябре серийное производство электромобиля Taycan (многие сторонние наблюдатели видят в нем ответ на ставшую уже культовой Tesla Model S). Об этом проекте Оливер Блюме и другие топ-менеджеры Porsche говорили на конференции очень много. Для них это не просто новая модель, а принципиально новая глава в истории фирмы.

Taycan сходит с конвейера на "фабрике будущего"

Дело не только в том, что компания, со спортивными и гоночными машинами которой прочно ассоциируется рев мощных бензиновых моторов (в музее Porsche даже есть специальный отдел, где можно послушать эти звуки), впервые решила разработать автомобиль с электрическим двигателем, по природе своей тихим, хотя в данном случае тоже очень мощным (от 530 до 760 лошадиных сил).

В известной мере такую модель можно считать возвращением к истокам, ведь самой первой конструкторской работой отца-основателя компании Фердинанда Порше был в 1898 году именно электромобиль. Сегодня им открывается экспозиция музея Porsche.

Демонстранты перед музеем Porsche утверждают: "Чистые автомобили - это грязная ложь"

Принципиальная новизна проекта Taycan состоит в том, объясняли выступавшие, что для выпуска этого электромобиля на очень ограниченной территории головного завода Porsche в Штутгарте менее чем за четыре года построили "фабрику будущего", отвечающую новейшим представлениям о цифровизации производства и ресурсосбережении, работающую на возобновляемой энергии и выполняющую многочисленные экологические требования вплоть до озеленения крыши.

Защита климата и растущая международная конкуренция

Porsche, подчеркнул Оливер Блюме, считает своим долгом внести вклад в защиту глобального климата. На автомобильный транспорт приходится немалый процент парниковых газов, поэтому отрасль, по его словам, "должна стать и частью решения проблемы".

О сокращении выбросов в атмосферу CO2 как главном мотиве перехода на электрическую тягу, о жестких целевых установках на 2030 год, сформулированных Евросоюзом в соответствии с требованиями Парижского соглашения по климату (которое, кстати, в сентябре ввела в действие и Россия), на конференции говорили очень много.

Заходила речь и о растущих экологических требованиях клиентов. А наглядным свидетельством меняющихся в немецком обществе настроений стала (не очень многочисленная) демонстрация экоактивистов, впервые сопровождавшая это ежегодное мероприятие.

Куда меньше говорили на конференции о растущей международной конкуренции в области электромобильности. А ведь Китай в этой сфере оставил Германию далеко позади, американская Tesla наращивает производство и в 3-м квартале 2019 года даже начала уже работать с прибылью, у японской Toyota, как отметил в Штутгарте вице-президент по научным исследованиям и разработкам ее европейского отделения Геральд Кильман (Gerald Killmann), в этом году свыше половины продаваемых в Европе автомобилей марок Toyota и Lexus являются гибридами.

Иными словами, японский гигант уже сейчас вышел, по крайней мере на европейском рынке, на показатели, которых некоторые немецкие автостроители собираются достигнуть лишь через 5-10 лет. Так что автопром Германии вовсе не бежит впереди того паровоза, который выехал с вокзала в сторону электромобильности.

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