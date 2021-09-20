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С Францией "поступили неприемлемо", сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне срыва контракта на поставку Австралии подводных лодок. По ее словам, Брюссель хочет прояснить этот вопрос.
Свободы нужно защищать, и в целях безопасности мы строим крепкие отношения во всем мире, заявила глава МИД Британии Лиз Трасс. Австралия отвергла обвинения Франции во лжи на фоне скандала о подводных лодках.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о кризисе в отношениях с Вашингтоном на фоне передачи США Канберре технологий по строительству атомных подлодок.
Глава МИД Франции Ле Дриан назвал разрыв контракта на поставку Австралии подводных лодок и создание нового блока AUKUS "неприемлемым поведением между союзниками и партнерами".
Глава МИД Франции Ле Дриан назвал действия США ударом в спину. Из-за создания нового блока AUKUS Франция лишилась многомиллиардного контракта на поставку Австралии подводных лодок.
Противостоять усилению влияния Китая в регионе будет тройственный союз AUKUS в составе США, Великобритании и Австралии. Австралия с помощью США и Британии создаст атомный подводный флот.
Австралия принимала летние Игры дважды, мероприятия Олимпиады-2032 пройдут в трех городах Квинсленда.
Церемония открытия Игр-2020 в Токио состоится 23 июля, но состязания уже начались. Сборные Японии и Австралии уже провели матч по мужскому софтболу. Игра закончилась со счетом 8:1 в пользу хозяев.
После разрыва Австралией договора штата Виктория в рамках китайской инициативы "Новый шелковый путь" КНР обвинил правительство Моррисона в дискриминации.
Штрафные меры введены против одного физического и четырех юридических лиц. Крымский мост - это попытка закрепить контроль России над незаконно аннексированным Крымским полуостровом, говорится в заявлении МИД Австралии.
Австралия обяжет интернет-гигантов делиться доходами от рекламы с издателями СМИ. Канада заявила, что в конфликте с Facebook примет меры, аналогичные тем, которые планируются в Австралии.
Активисты собрались на улицах Австралии и Новой Зеландии, зажгли фонарики и свечи. Одна из участниц рассказала DW, что к инициативе присоединились примерно 50 человек.
Протестующие в Австралии призывают перенести национальный праздник на другой день, а 26 января называют днем вторжения европейцев и днем траура для коренного населения.
В Австралии и Новой Зеландии уже наступил новый, 2021-й год. На этот раз жители многих стран отмечают праздник в условиях пандемии коронавируса - без гуляний и фейерверков.
За последние сутки в пятимиллионном Мельбурне выявлено почти 200 новых случаев SARS-CoV-2. Власти не видят альтернатив масштабному локдауну.
С 1 июля граждане 15 стран получат возможность приехать в ЕС. Среди них Япония, Австралия, Канада и Грузия. Китай попал в этот список на определённых условиях. Подробности - в материале DW.
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