Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Австралия

FILE - In this Jan. 9, 2008 photo released by the U.S. Navy, The Ohio-class ballistic-missile submarine USS Wyoming approaches Naval Submarine Base Kings Bay, Ga. The Pentagon's top policy official tells The Associated Press that the United States for the first time has deployed the newest addition to its nuclear arsenal — a submarine-launched weapon that the Trump administration says will make nuclear war less likely. (Lt. Rebecca Rebarich/U.S. Navy via AP) |

Скандал с подлодками: Еврокомиссия назвала действия союзников по отношению к Франции неприемлемыми 20.09.2021

С Францией "поступили неприемлемо", сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне срыва контракта на поставку Австралии подводных лодок. По ее словам, Брюссель хочет прояснить этот вопрос.
epa05277501 A handout picture made available by the DCNS Group, a French industrial group specialized in naval defense, on 26 April 2016 shows French submarine Shortfin Barracuda, designed by the DCNS group. According to media reports on 26 April, DCNS won 50 billion Australian dollar (about 38.6 billion US dollar) contract to build a fleet of submarines for the Royal Australian Navy (RAN). The submarines will be built in Adelaide, Australian Prime Minister Malcolm Turnbull said. Shipbuilders from France, Germany and Japan took part in the bid. EPA/DCNS GROUP AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Великобритания выступила в защиту нового пакта с США и Австралией 19.09.2021

Свободы нужно защищать, и в целях безопасности мы строим крепкие отношения во всем мире, заявила глава МИД Британии Лиз Трасс. Австралия отвергла обвинения Франции во лжи на фоне скандала о подводных лодках.
epa05277499 A handout picture made available by the DCNS Group, a French industrial group specialized in naval defense, on 26 April 2016 shows French submarine Shortfin Barracuda, designed by the DCNS group. According to media reports on 26 April, DCNS won 50 billion Australian dollar (about 38.6 billion US dollar) contract to build a fleet of submarines for the Royal Australian Navy (RAN). The submarines will be built in Adelaide, Australian Prime Minister Malcolm Turnbull said. Shipbuilders from France, Germany and Japan took part in the bid. EPA/DCNS GROUP AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Скандал с подлодками: Париж поставил под сомнение прочность союза с НАТО 18.09.2021

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о кризисе в отношениях с Вашингтоном на фоне передачи США Канберре технологий по строительству атомных подлодок.
Das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten und internationale Entwicklung (Ministère des Affaires étrangères et du développement international), aufgenommen am 02.06.2015 in Paris (Frankreich). Das Außenministerium der Französischen Republik wird wegen seiner Lage am Quai d_Orsay, einer Uferstraße der Seine in Paris, auch Quai d_Orsay genannt. Foto: Jens Büttner

Франция отзывает послов из США и Австралии после срыва сделки по субмаринам 17.09.2021

Глава МИД Франции Ле Дриан назвал разрыв контракта на поставку Австралии подводных лодок и создание нового блока AUKUS "неприемлемым поведением между союзниками и партнерами".
09.09.2019, Russland, Moskau: 6005015 09.09.2019 French Foreign Minister Jean-Yves Le Drian attends the Russian-French security cooperation council meeting in Moscow, Russia. Maksim Blinov / Sputnik Foto: Maksim Blinov/Sputnik/dpa |

Франция обвинила США в срыве контракта с Австралией по субмаринам 16.09.2021

Глава МИД Франции Ле Дриан назвал действия США ударом в спину. Из-за создания нового блока AUKUS Франция лишилась многомиллиардного контракта на поставку Австралии подводных лодок.
President Joe Biden, joined virtually by Australian Prime Minister Scott Morrison and British Prime Minister Boris Johnson, speaks about a national security initiative from the East Room of the White House in Washington, Wednesday, Sept. 15, 2021. (AP Photo/Andrew Harnik)

США создали блок против Китая в Индо-Тихоокеанском регионе 16.09.2021

Противостоять усилению влияния Китая в регионе будет тройственный союз AUKUS в составе США, Великобритании и Австралии. Австралия с помощью США и Британии создаст атомный подводный флот.
21.07.21 *** BRISBANE, AUSTRALIA - JULY 21: A general view is seen of the stage area during the announcement of the host city for the 2032 Olympic Games, watched via live feed in Tokyo, at the Brisbane Olympic Live Site on July 21, 2021 in Brisbane, Australia. (Photo by Albert Perez/Getty Images)

Брисбен стал городом - организатором Олимпиады-2032 21.07.2021

Австралия принимала летние Игры дважды, мероприятия Олимпиады-2032 пройдут в трех городах Квинсленда.

20/07/2021*** In der Abenddämmerung stehen Olympische Ringe vor dem Olympiastadion. Das Olympiastadion ist bei diesen Spielen Sportstätte von Eröffnungsfeier und Schlussfeier sowie für die Leichtathleten und Fußball. Die Olympischen Spiele 2020 Tokio finden vom 23.07.2021 bis zum 08.08.2021 statt.

На Олимпиаде в Токио прошли первые соревнования 21.07.2021

Церемония открытия Игр-2020 в Токио состоится 23 июля, но состязания уже начались. Сборные Японии и Австралии уже провели матч по мужскому софтболу. Игра закончилась со счетом 8:1 в пользу хозяев.
ARCHIV 30/08/2018 - DARWIN, AUSTRALIA - AUGUST 30: China's frigate Huangshan arrives at Port Darwin to attend Exercise Kakadu 2018 on August 30, 2018 in Darwin, Australia. The Chinese People's Liberation Army (PLA) Navy frigate Huangshan arrived at the Darwin Port of northern Australia to attend Exercise Kakadu 2018 on Thursday. Exercise Kakadu 2018, multilateral naval war games, starts on August 31 in Australia. (Photo by Xu Guang/China News Service/VCG) Foto: MAXPPP

Китай приостановил действие договора об экономическом диалоге с Австралией 06.05.2021

После разрыва Австралией договора штата Виктория в рамках китайской инициативы "Новый шелковый путь" КНР обвинил правительство Моррисона в дискриминации.
23.12.2019, Russland: KERCH, CRIMEA, RUSSIA - DECEMBER 23, 2019: A railbus with Russia's President Vladimir Putin onboard travelling from Kerch Yuzhnaya. Novy Park station to Taman Passazhirskaya station over a road-rail bridge linking Crimea to mainland Russia. A direct train service between St Petersburg and Sevastopol and between Moscow and Simferopol will be launched on 23 and 24 December 2019 respectively; the train journey between St Petersburg and Sevastopol will last for 43 hours 30 min; train journey between Moscow and Simferopol will last for 33 hours. Sergei Malgavko/TASS Foto: Sergei Malgavko/TASS/dpa |

Австралия ввела санкции из-за строительства Крымского моста 30.03.2021

Штрафные меры введены против одного физического и четырех юридических лиц. Крымский мост - это попытка закрепить контроль России над незаконно аннексированным Крымским полуостровом, говорится в заявлении МИД Австралии.
MELBOURNE, AUSTRALIA - FEBRUARY 18: In this photo illustration a message is seen on Facebook mobile, on February 18, 2021 in Melbourne, Australia. Facebook has banned publishers and users in Australia from posting and sharing news content as the Australian government prepares to pass laws that will require social media companies to pay news publishers for sharing or using content on their platforms. (Photo by Robert Cianflone/Getty Images)

Канада и Австралия усиливают давление на Facebook 19.02.2021

Австралия обяжет интернет-гигантов делиться доходами от рекламы с издателями СМИ. Канада заявила, что в конфликте с Facebook примет меры, аналогичные тем, которые планируются в Австралии.
Australien Die Aktion Liebe ist stärker als Angst in Australien zu Unterstützung von Alexey Navalny und anderen politischen Gefangenen in Russland;

В Австралии и Океании зажгли фонарики в поддержку Навального 14.02.2021

Активисты собрались на улицах Австралии и Новой Зеландии, зажгли фонарики и свечи. Одна из участниц рассказала DW, что к инициативе присоединились примерно 50 человек.

Die Polizei beobachtet indigene und nicht-indigene Demonstranten während einer Kundgebung am Australia Day. Der «Australia Day» ist ein offizieller Feiertag, der zum Ärger der Ureinwohner und mittlerweile vieler anderer Australier an die ersten britischen Siedler erinnert. Sie kritisieren, dass an dem Jahrestag praktisch an die Unterwerfung der Aborigines gedacht wird. +++ dpa-Bildfunk +++

В Австралии прошли многотысячные акции в защиту прав коренных жителей 26.01.2021

Протестующие в Австралии призывают перенести национальный праздник на другой день, а 26 января называют днем вторжения европейцев и днем траура для коренного населения.
New Year's Eve fireworks erupt over Sydney's iconic Harbour Bridge and Opera House (L) during the fireworks show on January 1, 2021. (Photo by SAEED KHAN / AFP) (Photo by SAEED KHAN/AFP via Getty Images)

Мир встречает 2021 год в строгих условиях пандемии 31.12.2020

В Австралии и Новой Зеландии уже наступил новый, 2021-й год. На этот раз жители многих стран отмечают праздник в условиях пандемии коронавируса - без гуляний и фейерверков.

Police stop drivers at a checkpoint, set up in response to the state of Victoria's surge in coronavirus disease (COVID-19) cases and resulting suburb lockdowns, in Melbourne, Australia, July 2, 2020. AAP Image/Daniel Pockett via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. AUSTRALIA OUT. NEW ZEALAND OUT TPX IMAGES OF THE DAY

Австралия вводит шестинедельный локдаун в Мельбурне из-за коронавируса 07.07.2020

За последние сутки в пятимиллионном Мельбурне выявлено почти 200 новых случаев SARS-CoV-2. Власти не видят альтернатив масштабному локдауну.

ЕС открывает границы, но не для россиян, украинцев и белорусов (30.06.2020) 30.06.2020

С 1 июля граждане 15 стран получат возможность приехать в ЕС. Среди них Япония, Австралия, Канада и Грузия. Китай попал в этот список на определённых условиях. Подробности - в материале DW.
Показать еще