Первый глобус родом из Германии. Без Америки и Австралии

Америка и Австралия отсутствуют в старейшей сохранившейся модели земного шара - первого глобуса. Диаметром добрых полметра. Это "глобус Бехайма". Сейчас он находится в Германском национальном музее в Нюрнберге. Тогда на нем еще не были изображены все материки. Лишь вскоре после того, как работа над глобусом Бехайма была закончена, в 1492 году испанский мореплаватель итальянского происхождения Христофор Колумб открыл Америку, что стало началом современной глобализации. Британский мореплаватель Джеймс Кук и его команда впервые достигли Австралии в 1770 году - почти 300 лет спустя.

"То, что представлено очень точно, так это Центральная и Южная Европа, средиземноморский регион и Африка. Чем дальше мы уходим от этого региона, тем более расплывчатым он становится", - уточняет Соня Мисфельдт (Sonja Mißfeldt), пресс-секретарь Германского национального музея, описывая "глобус Бехайма". В этом году он был включен в список ЮНЕСКО "Память мира" по защите всемрного документального наследия как выдающееся историческое свидетельство.

Для Яна Мокре, директора Музея глобусов Австрийской национальной библиотеки в Вене, включение глобуса Бехайма в список всемирного документального наследия также означает оценку усилий культурных учреждений по сохранению ценных исторических объектов.

"Глобус Бехайма": документ времени

"Глобус Бехайма" был изготовлен из разных материалов. Полая сфера покрыта расписной бумагой, что Соня Мисфельдт называет "новаторской работой в картографии". Каркас из кованого железа удерживает окруженный латунным кольцом горизонта земной шар, который когда-то можно было вращать. В его создании принимало участие множество людей, выполнявших заказ под руководством Мартина Бехайма (Martin Behaim), выходца из состоятельной нюрнбергской семьи. Почему он взялся за глобус, не совсем понятно до сегодняшних дней. Вполне возможно, что копия, выставленная в то время в ратуше, была предназначена для привлечения спонсоров для глобальной торговли. Бехайм сам был странствующим торговцем и, как говорят, принимал участие в исследовательских поездках вдоль побережья Африки в 1480-х годах.

На "глобусе Бехайма" можно увидеть Центральную и Южную Европу, средиземноморский регион и Африку Фото: Germanisches Nationalmuseum Nürnberg

Помимо суши и воды, на глобусе также отображалась информация об иностранных народах, экзотических животных и месторождениях сырья. Были даже отмечены места, где можно было приобрести такие товары, как специи.

Кроме того, на глобусе изображены фигуры, напоминающие мифических существ. Примером этого являются сциоподы. По словам Сони Мисфельдт, в то время было популярно предание о людях, живущих в отдаленных регионах Африки.

Глобус Бехайма не только передал новые знания, но и показывал сциоподов - в центре изображения Фото: Germanisches Nationalmuseum Nürnberg

Всемирное документальное наследие и памятник африканским рабам

"По своему изображению он фактически является той средневековой моделью земли, которая существовала в представлении европейцев", - объясняет Мокре. Это было время, когда европейцы стремились к господству в мире - именно путем открытия неведомых стран и континентов, сырье которых они захватывали, а жителей делали рабами.

Парусник в море: на "глобусе Бехайма" изображена даже экспедиция Фото: Germanisches Nationalmuseum Nürnberg

Для Германского национального музея "глобус Бехайма" является "документом нашего неоднозначного европейского культурного наследия".

Глобусы в паре

На момент изготовления "глобуса Бехайма" до серийного производства было еще далеко. Сферические модели Земли существовали со времен Древней Греции, но изготовление каждого отдельного глобуса было непростой задачей: "У мастеров не было сопоставимых систем, на которые можно было ориентироваться, но они начали думать о том, как можно наглядно изобразить нашу землю, что называется, в формате в 3D", - объясняет Соня Мисфельдт.

Термин "глобус" теперь является синонимом модели нашей Земли. Есть также глобусы других планет и Луны. "В период 1520-1850 было обычной практикой производить и продавать земной и небесный глобусы в одной паре. Данный дуализм очень важен, потому что именно это взаимодействие на самом деле представляет собой космос", - указывает Ян Мокре.

Очень эффектная модель, призванная объединить небо и землю, - это большой Готторпский глобус-планетарий XVII века диаметром 3,1 метра. На нем изображена земля снаружи и небо внутри. Этот знаменитый объект приводился в движение силой воды и мог вращаться вокруг своей оси. Комбинированные земной и небесный глобусы были также доступны, но в меньших формах. В XVIII веке карманные глобусы размером с бильярдные шары были популярными предметами коллекционирования.

Новые глобусы в серийном производстве

Примерно с 1850 года глобус стал массовым продуктом промышленного производства. "Но потребность людей среднего класса иметь глобусы появилась еще раньше", - говорит Ян Мокре, который относит ее к концу XVIII века. Причины он видит в улучшении ситуации с образованием и в том, что "экономически более сильный средний класс хотел, помимо прочего, подчеркнуть свою образованность". Наряду с атласами и энциклопедиями глобусы были товаром, по которому можно было узнать образованного гражданина.

Тот, кто хотел бы увидеть сегодня особую модель нашей планеты, может сделать это в Газометре в Оберхаузене - промышленном музее на западе Германии. Там висит монументальная скульптура Земли диаметром 20 метров. Это глобус цифровой эпохи, который является частью выставки "Хрупкий рай". Выставка открыта для посетителей до 26 ноября 2023 года.