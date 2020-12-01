Уникальный морской атлас продан за 325 тысяч евро

"Вехой в истории навигации и картографии" называют эксперты атлас морских карт "Spieghel der Zeevaert" ("Зеркало мореплавания"), выпущенный в середине 1580-х годов фламандским мореплавателем Лукой Янсеном Вагенером. Сейчас гамбургский аукционный дом Ketterer Kunst, специализирующийся на старинных картах и книгах, продал издание на латыни (в этом переводе оно называется "Speculum nauticum") за 325 тысяч евро - почти вдвое больше начальной цены. Атлас приобрел коллекционер из Великобритании, пожелавший остаться анонимным. А до сих пор он находился в частном собрании в Нидерландах.

В "Зеркале мореплавания", переплетенном в красную кожу, - большая карта Европы и 44 детальные карты, на которых изображены участки побережья Атлантического океана, Северного и Балтийского морей. Детально описано практически все морское побережье Старого Света - с лоциями, указаниями глубин и инструкциями по навигации.

Любопытно, что на одной из карт у северных берегов нынешней Германии показан большой остров Штранд. Потом в течение нескольких веков в результате сильных штормов море разбило его, и теперь на этом месте три небольших острова, разделенные водой.

Побережье Ливонии из атласа "Зеркало мореплавания" (сегодня территория Латвии и Эстонии)

Лука Янсен Вагенер был одним из самых опытных штурманов Нидерландов. За тридцать лет он побывал в самых разных уголках мира, превосходно знал мировой океан и, конечно, знал, как важны для моряков карты и лоции. Ведь навигационные инструменты тогда, во второй половине XVI века, были еще примитивными. Поэтому, окончательно сойдя в 45-летнем возрасте на берег, голландец стал заниматься составлением морских карт.

Ему помог в этом не только колоссальный опыт, но и то, что его земляк Герард Меркатор начал в 1569 году составлять карты в равноугольной цилиндрической проекции - той, которую мы знаем сейчас. Это позволяло намного точнее передавать масштабы, пропорцию очертаний и так далее. В этой проекции Лука Вагенер и сделал два тома своего "классического" атласа "Spieghel der Zeevaert". Атлас был переиздан несколько раз и сразу переведен на немецкий, английский, французский языки и латынь. Проданный сейчас с аукциона латинский экземпляр - один из первых.

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