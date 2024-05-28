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Новая Гвинея: массовая эвакуация из-за угрозы оползня

Олег Соколенко
28 мая 2024 г.

Власти Папуа - Новой Гвинеи объявили об эвакуации около 7900 человек из населенных пунктов, которым угрожает оползень со склона горы Мунгало. Ранее стихийное бедствие унесло жизни более 2000 человек.

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Спасательные работы на месте оползня в Папуа - Новой Гвинее
Спасательные работы на месте оползня в Папуа - Новой ГвинееФото: Mohamud Omer/International Organization for Migration/AP/picture alliance

Власти Папуа - Новой Гвинеи объявили об эвакуации примерно 7900 человек из деревень в провинции Энга, сообщило в ночь на вторник, 28 мая, агентство AFP. Причина - масштабный оползень, продолжающий сходить со склона горы Мунгало.

24 мая этот оползень накрыл район Мулитака, в котором одна из деревень оказалась практически полностью погребена под слоем земли толщиной в несколько метров, с огромными валунами и выкорчеванными с корнем деревьями. Под завалами оказались более 2000 человек; представители ООН сомневаются, что кому-то из них удалось выжить.

С Мунгало продолжают сходить новые массы земли и камней, в связи с чем под угрозой оказались еще несколько населенных пунктов - именно из них ведется эвакуация.

Власти страны просят помощи у международного сообщества

Спасательные работы в зоне бедствия затруднены из-за труднодоступности горного региона, в который трудно доставлять как технику для разбора завалов, так и гуманитарную помощь. Осложняют ситуацию конфликты между племенами. Сообщается, что местные жители на протяжении последних четырех дней в основном сами пытаются откопать тела сородичей и друзей с помощью лопат и деревянных палок.

Правительство Папуа - Новой Гвинеи обратилось за международной помощью для ликвидации последствий природной катастрофы. 28 мая должна состояться видеоконференция на эту тему, организованная ООН. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) сообщила, что Германия поддерживает контакт со своими партнерами и выясняет, чем может помочь. Помощь предложили также Всемирная организация здравоохранения и Китай.

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