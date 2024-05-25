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Спасатели добрались до места оползня в Папуа - Новой Гвинее

Сергей Ромашенко
25 мая 2024 г.

В результате стихийного бедствия на Папуа - Новой Гвинее под завалами оказались не менее трехсот человек. Оползень стер с лица Земли целую деревню.

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На месте оползня в деревне Каокалам
На месте стихийного бедствия в деревне КаокаламФото: AFP/Getty Images

В Папуа - Новой Гвинее в результате мощного оползня под завалами оказались более трехсот человек. Спасатели, прибывшие на место трагедии в субботу, 25 мая, опасаются, что число погибших исчисляется сотнями. Жертвой случившегося накануне оползня стала отдаленная деревня Каокалам в 600 км к северо-западу от столицы страны - города Порт-Морсби.

По сообщениям местных СМИ, оползень стер деревню с лица Земли, под завалами находится более 1100 домов. Жители деревни выложили в соцсетях фото и видео людей, карабкающихся по скалам и вывернутым с корнем деревьям в поисках уцелевших, на заднем фоне слышен женский плач.

Труднодоступный район бедствия

Радио Австралии сообщило, что оползень заблокировал подъездную дорогу к деревне. Спасателям удалось добраться на место катастрофы лишь на вертолетах. Пока что обнаружены лишь тела четырех погибших, но сотрудники ООН отмечают, что большое количество домов остается недоступным для спасателей, поскольку строения погребены под грудами земли и грязи.

Местные жители полагают, что оползень стал результатом проливных дождей в регионе в последние недели. В Папуа - Новой Гвинее - один из самых влажных климатов на Земле.

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