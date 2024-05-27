Оползень в Новой Гвинее унес жизни более 2000 человек

Власти Папуа - Новой Гвинеи после мощного оползня обратились за международной помощью. Германия и другие страны проверяют возможности ее оказания.

Жертвами мощного оползня в Папуа - Новой Гвинее, случившегося 24 мая, стали более 2000 человек, сообщили власти страны в понедельник, 27 мая. "Оползень похоронил заживо более 2000 человек и вызвал огромные разрушения", - цитирует их обращение в миссию ООН в столице Порт-Морсби агентство AFP.

По данным агентства, деревня Мулитака, расположенная на склоне горы Мунгало, в результате природной катастрофы оказалась почти полностью стерта с лица земли. Дополнительную опасность для спасателей и выживших в катастрофе представляет дальнейшее движение оползня, следует из обращения властей Папуа - Новой Гвинеи в ООН.

"Оползень накрыл территорию размером с четыре футбольных поля, похоронив ее под огромными валунами, выкорчеванными деревьями и слоями земли толщиной в несколько метров", - говорится в сообщении AFP.

Как передает агентство "Интерфакс", первоначально власти полагали, что оползень уничтожил около 60 домов, но теперь они пришли к выводу, что речь идет более чем о 150 домовладениях и госучреждениях и предприятиях.

Помощь жертвам оползня в Папуа - Новой Гвинее

Из-за столкновений различных племен в регионе бедствия доставка грузов с гуманитарной помощью и тяжелой техники для разбора завалов в настоящий момент затруднена. Сообщается, что жители близлежащих деревень 27 мая продолжали поиски жертв с помощью лопат и деревянных планок.

Между тем правительство Папуа - Новой Гвинеи обратилось за международной помощью. 28 мая должна состояться видеоконференция на эту тему, организованная ООН. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) сообщила, что Германия поддерживает контакт со своими партнерами и проясняет, чем может помочь. Помощь предложили также Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Китай.