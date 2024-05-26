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Папуа: ООН опасается всплеска числа жертв оползня

Сергей Ромашенко
26 мая 2024 г.

Ситуация в районе опустошительного оползня в Папуа - Новой Гвинее остается катастрофической. Около 150 домов погребены под многометровым слоем земли и обломков.

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Спасательные работы на месте оползня в Папуа - Новой Гвинее
В районе бедствия в Папуа - Новой Гвинее сохраняется тяжелая обстановкаФото: Mohamud Omer/International Organization for Migration/AP/picture alliance

После катастрофического оползня в отделенном горном районе Папуа - Новой Гвинее ООН опасается, что жертвами стихийного бедствия стали около 700 человек. "По оценкам, 150 домов или даже больше могут быть погребены под слоем земли и обломков в шесть-восемь метров, так что погибнуть могли примерно 670 человек или даже больше", - заявил глава местной миссии Международной организации по миграции (МОМ) Серхан Актопрак в интервью по видеосвязи австралийской медиакомпании АВС в воскресенье, 26 мая.

По словам Актопрака, масштабы катастрофы оказались значительно большими, чем предполагалось первоначально, зона бедствия и окрестности остаются опасными и нестабильными - продолжается камнепад, земляные массы остаются в движении и давят на находящиеся в районе дома. Из-за опасной ситуации спасателям первоначально пришлось спасаться самим и эвакуировать около 250 оставшихся в живых, отметил глава миссии МОМ.

Оползень произошел в ночь на 24 мая в одной из деревень в провинции Энга в центральной части Папуа - Новой Гвинеи. Эта тропическая страна к северу от Австралии с населением около 10 млн человек из-за близости к экватору подвержена частым проливным дождям. К тому же Папуа расположена в одной из самых сейсмически активных зон Земли. Только на днях в провинции Энга был зафиксирован подземный толчок магнитудой 4,5. Является ли он причиной оползня, пока неясно.

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