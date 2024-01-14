При оползне в Колумбии погибли не менее 33 человек

На дороге между городами Медельин и Кибдо идут поисково-спасательные работы. Первый оползень завалил проезжую часть, второй обрушился на дом, в котором люди пережидали образовавшуюся пробку.

По меньшей мере 33 человека, большинство из которых дети, погибли в результате оползня на северо-западе Колумбии, сообщила вице-президент Колумбии Франсия Маркес в субботу, 13 января.

Трагедия произошла на оживленной дороге между городами Медельин и Кибдо, которую заблокировал сошедший после сильного ливня оползень. Многие водители и пассажиры в пробке нашли убежище в находившемся неподалеку доме, на который сошел еще один оползень, пишет агентство AFP. Смещению масс пород предшествовали продолжавшиеся более суток сильные дожди.

Поисково-спасательные работы продолжаются, отметила вице-президент Колумбии. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как поток грязи смывает стоящие на дороге машины.

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