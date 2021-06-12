Президента Колумбии изберут во втором туре выборов

Во время первого тура колумбийцы больше всего голосов отдали правому кандидату Ивану Дуке и левому Густаво Петро. Один поддерживает мирный договор с повстанцами из FARC, другой хочет привлечь их к ответственности.