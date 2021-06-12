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FARC

Революционные вооруженные силы Колумбии (FARC)

Революционные вооруженные силы Колумбии (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) - колумбийская леворадикальная повстанческая группировка

Colombian Army soldiers patrol the sreets of Paujil, near Caqueta, Colombia, 21 February, 2002, near the area controlled by the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC). Colombia's military launched a major offensive to reclaim the Switzerland-sized swath of territory controlled by the country's largest insurgency, hours after President Andres Pastrana called off peace talks with the rebels. Military aircraft dropped bombs on 85 targets inside the area controlled by the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC), military sources announced. dpa |

Экс-президент Колумбии Сантос извинился за убийства армией мирных жителей 12.06.2021

В 2002-2008 годах колумбийская армия убила более 6 тысяч мирных жителей, выдавая их за повстанцев ради вознаграждения. Экс-президент Хуан Мануэль Сантос попросил прощения у семей погибших.
17.06.2018 Colombian presidential candidate Ivan Duque (C) arrives to a poll station to cast his vote on the second round of Colombian presidential elections in Bogota, Colombia, 17 June 2018. Colombians will choose between conservative candidate Ivan Duque of the Centro Democratico party (Democratic Center) and his progressive opponent Gustavo Petro of Colombia Humana (Human Colombia), to become their new president. Candidate Ivan Duque casts his vote !ACHTUNG: NUR REDAKTIONELLE NUTZUNG! PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xMauricioxDuenasxCastanedax BOG09 20180617-636648541464331964

На выборах президента в Колумбии победил правый кандидат 18.06.2018

Представитель правой партии "Демократический центр" Иван Дуке планирует существенно изменить мирный договор между правительством Колумбии и повстанцами из FARC.
FILES - This combination of two May 27, 2018 file photos shows Colombian presidential candidates Gustavo Petro, left, and Ivan Duque, in Bogota, Colombia. Voters will choose between Petro, a leftist former guerrilla and Duque, a young conservative lawmaker, Sunday, June 17, 2018, in a presidential runoff election to decide who will lead the nation as it implements a still-fragile peace accord. (AP Photos/Ricardo Mazalan, Fernando Vergara, Files) |

В Колумбии завершился второй тур президентских выборов 17.06.2018

Фаворит первого тура президентских выборов в Колумбии, Иван Дуке от правой партии "Демократический центр", планирует существенно изменить мирный договор с повстанцами из FARC.
Ivan Duque, presidential candidate with the Democratic Center party, accompanied by his children, give a thumbs up to the press after he cast his ballot for the presidential election in Bogota, Colombia, Sunday, May 27, 2018. (AP Photo/Fernando Vergara) |

Президента Колумбии изберут во втором туре выборов 28.05.2018

Во время первого тура колумбийцы больше всего голосов отдали правому кандидату Ивану Дуке и левому Густаво Петро. Один поддерживает мирный договор с повстанцами из FARC, другой хочет привлечь их к ответственности.
12.05.2018 *** German Chancellor Angela Merkel holds a Peace Lamp award received from the Catholic monks as she is greeted by Colombian President Juan Manuel Santos at the Basilica of St. Francis in Assisi, Italy, May 12, 2018. REUTERS/Yara Nardi

Ангеле Меркель вручена премия Ордена францисканцев 12.05.2018

Канцлер ФРГ получила "Лампаду мира" за "вклад в процесс примирения с целью мирного сосуществования народов". Меркель обещала поставить награду на свой рабочий стол.
10.03.2018 *** Workers set voting tables for the legislative election that will be celebrated tomorrow at the Corferias fairgrounds in Bogota, Colombia, 10 March 2018. On Sunday 36 million Colombians are called to vote to renew the Chamber of Representatives and the Senate. Preparations of the Colombian legislative election !ACHTUNG: NUR REDAKTIONELLE NUTZUNG! PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xMauricioxDuenasxCastanedax BOG001 20180310-636563107833886527

Правые побеждают на выборах в парламент Колумбии 12.03.2018

Первая попытка бывших повстанцев из леворадикальной группировки FARC принять участие в выборах в Колумбии закончилась провалом.
Die mit einem Logo der Rebellengruppe Farc geschmückte kolumbianische Flagge steht am 25.08.2017 bei einer Veranstaltung, auf der ehemalige Rebellen der Guerilla über ihre Zukunft als politische Bewegung sprachen. (zu dpa «Kolumbianische Rebellengruppe Farc will politische Partei gründen» vom 25.08.2017) Foto: Álvaro Tavera/colprensa/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

ЕС исключил FARC из списка террористических организаций 13.11.2017

Брюссель больше не считает террористической колумбийскую леворадикальную группировку, преобразованную в политическую партию.
FARC leader Rodrigo Londono, known by his nom de guerre Timochenko, speaks during the launching of the new political party called the Revolutionary Alternative Common Force, at the Plaza de Bolivar in Bogota, Colombia September 1, 2017. REUTERS/Henry Romero

Тимошенко хочет стать президентом Колумбии 02.11.2017

Лидер колумбийских повстанцев Родриго Лондоньо по прозвищу Тимошенко, год назад заключивший мирный договор с властями страны, заявил о планах выступить кандидатом на выборах в 2018 году.
A rebel from Colombia's Marxist National Liberation Army (ELN) poses for a photograph in the northwestern jungles, in Colombia, August 31, 2017. Picture taken August 31, 2017. REUTERS/Federico Rios

В Колумбии вступило в силу перемирие с последней группировкой повстанцев 01.10.2017

Режим прекращения огня между Боготой и последней активной повстанческой группировкой ELN продлится до 9 января. За это время может быть согласовано его продление или полноценный мирный договор.
This photo taken on January 26, 2017 shows a member of the Western Front of War Cimarron Resistance of the National Liberation Army (ELN) guerrillas guarding the area in Alto Baudo, in the department of Choco. Colombia's last active rebel force, the leftist National Liberation Army (ELN), promises to release a hostage on February 2 to clear the way for peace talks with the government. Deep differences remain with the ELN, as one of its western commanders, Danilo Hernandez, told AFP in an interview in the jungle this week. / AFP / LUIS ROBAYO / TO GO WITH Colombia-conflict-peace-ELN,INTERVIEW by Alina DIESTE (Photo credit should read LUIS ROBAYO/AFP/Getty Images)

СМИ сообщили об убийстве россиянина повстанцами в Колумбии 02.09.2017

По версии леворадикальных повстанцев, Арсен Восканян был застрелен в Колумбии при попытке побега. Заложник выхватил ручную гранату и ранил пять членов одного из отрядов.

27.08.2017+++ Colombia's Marxist FARC rebel leader Rodrigo Londono, known as Timochenko, and Ivan Marquez seen during the installation of the National Congress of the FARC in Bogota, Colombia August 27, 2017. REUTERS/Jaime Saldarriaga

FARC создала новую партию, сохранив старое название 01.09.2017

Группировка FARC решила стать политической партией и участвовать в парламентских выборах. Депутаты съезда FARC проголосовали за новое название, позволяющее сохранить старую аббревиатуру.
FILE - In this Feb. 28, 2017 file photo, weapons belonging to rebels of the Revolutionary Armed Forces of Colombia, FARC, are stored at a rebel camp in La Carmelita near Puerto Asis in Colombia's southwestern state of Putumayo. The United Nations began removing containers on Monday, July 31, 2017, holding weapons from demobilization zones where the arms were handed over by former fighters for Colombia’s largest rebel group who are beginning life as civilians under a peace agreement. (AP Photo/Fernando Vergara, File) |

В Колумбии официально поставлена точка в конфликте властей с FARC 15.08.2017

Торжественная церемония в Фонсеке ознаменовала собой окончание длившегося более 50 лет противостояния Боготы и повстанцев.
September 16, 2016*** FILE PHOTO - A fighter of the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) arrives at a camp, near El Diamante in Yari Plains, Colombia, September 16, 2016. REUTERS /John Vizcaino/File Photo

В Колумбии завершен процесс разоружения повстанцев FARC 27.06.2017

Повстанцы в Колумбии под контролем ООН сдали все свое оружие. Его переплавят и изготовят из металла мемориалы в память о полувековой гражданской войне в стране.
A member of the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) holds a weapon bearing a UN label, at the entrance to the Transitional Standardization Zone Jaime Pardo Leal in Colinas, Guaviare department, Colombia on June 14, 2017. Colombia's FARC rebels handed some weapons earlier this month, in what were described as meaningful strides toward a deadline for a total surrender of arms next June 20th. / AFP PHOTO / RAUL ARBOLEDA (Photo credit should read RAUL ARBOLEDA/AFP/Getty Images)

Повстанцы в Колумбии сдали большую часть оружия 21.06.2017

Боевики FARC до конца июня должны сдать оставшиеся 40 процентов своего оружия. Процесс разоружения контролирует миссия ООН в Колумбии.

28.02.2017+++San Jose de Oriente, Kolumbien+++ A member of the FARC leftist guerrilla stands guard at the entrance to the area where the rebels are gathering in the municipality of San Jose de Oriente, Cesar department, northern Colombia on February 28, 2017. The initial phase of the FARC disarmament process, which includes making an inventory of weapons and destroying unstable munitions, begins on March 1 according to the timetable agreed in the peace pact between the rebels and the government in November 2016. / AFP / Luis Acosta (Photo credit should read LUIS ACOSTA/AFP/Getty Images)

Колумбийские повстанцы начали разоружаться 02.03.2017

52 года шла в Колумбии гражданская война с левыми повстанцами. Сейчас в стране начался переход к мирной жизни.
30.11.2016 View of the Colombian Congress' house of Representatives during a session to endorse the new peace agreement signed between the government and the FARC, in Bogota, on November 30, 2016. Colombia's Congress is debating the government's controversial revised peace deal to end a half-century conflict with leftist FARC rebels after last month voters surprisingly snubbed an earlier version of the accord in a referendum. Now the government hopes to implement a revised accord through its majority in the legislature. / AFP / GUILLERMO LEGARIA (Photo credit should read GUILLERMO LEGARIA/AFP/Getty Images)

Парламент Колумбии принял закон об амнистии для повстанцев 29.12.2016

В Колумбии сделан важный шаг на пути реализации мирного договора. Обе палаты парламента страны одобрили законопроект об амнистии для бойцов "Революционных вооруженных сил Колумбии".
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