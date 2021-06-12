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Революционные вооруженные силы Колумбии (FARC)
Революционные вооруженные силы Колумбии (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) - колумбийская леворадикальная повстанческая группировка
В 2002-2008 годах колумбийская армия убила более 6 тысяч мирных жителей, выдавая их за повстанцев ради вознаграждения. Экс-президент Хуан Мануэль Сантос попросил прощения у семей погибших.
Представитель правой партии "Демократический центр" Иван Дуке планирует существенно изменить мирный договор между правительством Колумбии и повстанцами из FARC.
Фаворит первого тура президентских выборов в Колумбии, Иван Дуке от правой партии "Демократический центр", планирует существенно изменить мирный договор с повстанцами из FARC.
Во время первого тура колумбийцы больше всего голосов отдали правому кандидату Ивану Дуке и левому Густаво Петро. Один поддерживает мирный договор с повстанцами из FARC, другой хочет привлечь их к ответственности.
Канцлер ФРГ получила "Лампаду мира" за "вклад в процесс примирения с целью мирного сосуществования народов". Меркель обещала поставить награду на свой рабочий стол.
Первая попытка бывших повстанцев из леворадикальной группировки FARC принять участие в выборах в Колумбии закончилась провалом.
Брюссель больше не считает террористической колумбийскую леворадикальную группировку, преобразованную в политическую партию.
Лидер колумбийских повстанцев Родриго Лондоньо по прозвищу Тимошенко, год назад заключивший мирный договор с властями страны, заявил о планах выступить кандидатом на выборах в 2018 году.
Режим прекращения огня между Боготой и последней активной повстанческой группировкой ELN продлится до 9 января. За это время может быть согласовано его продление или полноценный мирный договор.
По версии леворадикальных повстанцев, Арсен Восканян был застрелен в Колумбии при попытке побега. Заложник выхватил ручную гранату и ранил пять членов одного из отрядов.
Группировка FARC решила стать политической партией и участвовать в парламентских выборах. Депутаты съезда FARC проголосовали за новое название, позволяющее сохранить старую аббревиатуру.
Торжественная церемония в Фонсеке ознаменовала собой окончание длившегося более 50 лет противостояния Боготы и повстанцев.
Повстанцы в Колумбии под контролем ООН сдали все свое оружие. Его переплавят и изготовят из металла мемориалы в память о полувековой гражданской войне в стране.
Боевики FARC до конца июня должны сдать оставшиеся 40 процентов своего оружия. Процесс разоружения контролирует миссия ООН в Колумбии.
52 года шла в Колумбии гражданская война с левыми повстанцами. Сейчас в стране начался переход к мирной жизни.
В Колумбии сделан важный шаг на пути реализации мирного договора. Обе палаты парламента страны одобрили законопроект об амнистии для бойцов "Революционных вооруженных сил Колумбии".
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