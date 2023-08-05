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Число жертв схода оползня в Грузии выросло до 17 человек

Жан Рофе
17 мин. назад

По данным грузинских властей, пропавшими после схода оползня в районе курорта Шови остаются 18 человек, среди них могут быть дети.

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Разрушенный при сходе оползня в Шови мост
Сход оползня в ШовиФото: Zurab Tsertsvadze/AP/dpa/picture alliance

Число погибших в результате схода оползня в районе курорта Шови в грузинском высокогорном регионе Рача достигло 17 человек. Об этом вечером в субботу, 5 августа, сообщил журналистам руководитель службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Темур Мгебришвили.

К настоящему времени опознаны семь погибших. По данным грузинского МВД, еще 18 человек разыскиваются. Среди пропавших могут быть дети, заявил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили.

Среди погибших - россиянка и украинка

Секция интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии сообщила о гибели гражданки России при сходе оползня. "По поступившей сегодня информации, Ксения Тричева найдена погибшей - одна из близких подруг опознала ее тело в морге", - говорится в сообщении.

Еще одна погибшая - украинская журналистка Алина Поликовская, которая работала на телеканале "Украина". Она отдыхала в Грузии с мужем и тремя детьми, их еще не нашли, написала в Facebook ее коллега Ольга Артюшенко.

В стране 7 августа объявлен днем траура

Масштабный оползень в Шови сошел 3 августа. В результате были повреждены мосты и дороги, а также туристические коттеджи и гостиница "Сансет Шови". В спасательной операции участвуют 400 спасателей и 200 военных, задействованы вертолеты и спецтехника, указывают СМИ. Из зоны бедствия эвакуировали более 200 человек.

Понедельник, 7 августа, объявлен в Грузии днем траура по погибшим.

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