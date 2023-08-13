Число жертв оползня на северо-западе Китая возросло до 21

По данным местных властей, шесть человек числятся пропавшими без вести после схода оползня в деревне близ города Сиань.

По меньшей мере 21 человек погиб в результате схода оползня в провинции Шэньси на северо-западе Китая, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям города Сиань в воскресенье, 13 августа. Еще шесть человек числятся пропавшими без вести. Государственный телеканал CCTV ранее сообщал о двух погибших и 16 пропавших без вести.

По данным ведомства, ЧП произошло 11 августа в горах в деревне Вэйцзыпин к югу от Сианя. Сместившаяся из-за обильных дождей порода разрушила два жилых дома. Кроме того, были повреждены дороги, мосты и объекты электроснабжения.

Местные власти организовали поисково-спасательные работы, в которых задействовано более 980 человек. В то же время идет восстановление коммуникаций и электроснабжения в зоне бедствия.

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