Жертвами оползня в Танзании стали как минимум 63 человека

Оползень, сошедший на фоне ливней с горы Хананг, стал причиной масштабных разрушений в городе Катеш и унес жизни десятков человек.

В Танзании как минимум 63 человека погибли и 116 получили ранения в результате оползней и наводнений в северной части страны. Такие данные премьер-министр страны Касим Маджалива привел в понедельник, 4 декабря.

Как передает телеканал Jambo TV, проливные дожди, обрушившиеся 2 декабря на город Катеш, расположенный в 300 километрах от столицы Танзании Додомы, привели к масштабным разрушениям домов и гибели людей. Утром 3 декабря на город с населением около 13 000 человек обрушился оползень, сошедший с четвертой по высоте горы Танзании - Хананг. Он снес с фундаментов дома и уничтожил дорогу. Фотографии бедствия публикует в соцсети X Красный Крест Танзании.

Президент Танзании Самия Хасан, находящаяся сейчас в Дубае на Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP28), выразила соболезнования семьям жертв природной катастрофы и сообщила, что "дополнительные правительственные силы направлены для спасения людей".

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