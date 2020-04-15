Авифавир - новое российское лекарство от коронавируса?

Если верить российским властям, у заболевших коронавирусом в РФ появилась новая надежда. С четверга, 11 июня, в клиники поступает производимый в РФ препарат для лечения COVID-19 "Фавипиравир" под торговым названием "Авифавир". В СМИ его называют "российским лекарством от коронавируса". Но если начать разбираться в деталях, все несколько сложнее.

Минздрав РФ зарегистрировал "Фавипиравир" в конце мая, отметив, что, по предварительной оценке, его эффективность составила "около 90 процентов". Препарат разработан Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и компанией "Химрар" из Химок на основе японского лекарства для лечения гриппа с таким же названием, "Фавипиравир", известного также под коммерческим брендом "Авиган". В России японский препарат "чуть-чуть модифицировали", как выразился на встрече с президентом Владимиром Путиным глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Сообщается, что в свободную продажу "Авифавир" в виде таблеток по 200 мг не поступит, а будет применяться в клиниках под контролем врачей.

Дезинфекция в Москве, май 2020

Что известно о японском препарате "Фавипиравир"

"Фавипиравир" ("Авиган") был зарегистрирован в Японии в 2014 году как средство от гриппа. Производитель - компания Fujifilm Toyama Chemical. В регистрации прописаны ограничения, в частности разрешено использование против новых вирусов гриппа и в случаях, когда другие препараты не действуют, иными словами - как крайняя мера. По данным западной прессы, сам процесс регистрации был трудным и занял три года, что было связано с одним из побочных действий - уродствами у новорожденных. Поэтому препарат противопоказан беременным и кормящим матерям. Такое же ограничение на применение действительно и для российского "Авифавира".

Биологически активное вещество "Фавипиравир" блокирует размножение целого ряда вирусов. Оно применялось, в том числе, для лечения вируса Эболы в Африке. В медицинских кругах его называют японской версией "Ремдесивира" - зарегистрированного в США препарата против вируса Эболы, который также считается перспективным при лечении COVID-19.

До коронавируса "Авиган" в Японии не стал успешным конкурентом других средств от гриппа, не поступал в свободную продажу, а производился только по заказу правительства в качестве резервного средства на случай пандемии. С февраля 2020 года он используется в японских клиниках для лечения пациентов с коронавирусом. Это происходит в рамках так называемой программы "Compassionate Use", то есть "применение из соображений милосердия или гуманитарных соображений". Препарат используют не в рамках его прямого назначения, в данном случае - от гриппа, а для лечения коронавируса, когда больше ничто не помогает. Судя по первым предварительным результатам в Японии, появившимся в прессе, препарат хорошо помогает тем, у кого легкая форма коронавируса, но малоэффективен при тяжелом течении.

Лечение пациента с COVID-19 в берлинской клинике

Германия запаслась "Авиганом", но есть вопросы

Япония - далеко не единственная страна, в которой "Авиган" используют для лечения коронавируса. Около 40 государств, в том числе Германия, с апреля применяют его в клинических исследованиях наряду с десятками других перспективных препаратов против COVID-19. Правительство ФРГ закупило "Авиган" на случай новой волны заболеваний коронавирусом. "Фавипиравир" также производится и применяется в клинических исследованиях против коронавируса в Китае.

Один из самых известных немецких вирусологов, специалист по коронавирусу Кристиан Дростен (Christian Drosten) из берлинской клиники Charite ранее обращал внимание на то, что в Китае пациенты получали высокую дозу препарата "Фавипиравир" и что у некоторых были выявлены признаки нарушения работы почек. По его словам, такой побочный эффект ставит под вопрос длительное его применение.

Что говорят о "Фавипиравире" немецкие эксперты

Опрошенные DW немецкие эксперты сдержанно-оптимистично оценивают использование разработанного в Японии "Фавипиравира" против COVID-19. "Это вещество многообещающее, сравнимое с "Ремдесивиром", хорошо, что оно есть, но формального доказательства его эффективности по нашим критериям пока нет", - говорит профессор Хельмут Хан (Helmut Hahn), глава правления германо-российского Форума имени Коха и Мечникова.

Он отметил, что в Германии препарат с таким веществом пока не может применяться в полном объеме, поскольку нет данных масштабных исследований. "Если Россия уже сегодня применяет это вещество для лечения большого числа пациентов, это можно понять", - говорит Хан, объясняя это большим, чем в Германии, масштабом проблемы и необходимостью принимать меры. Кроме того, отмечает глава Форума, в России в целом, "контроль и предписания не такие строгие", как в Германии. Это касается и норм проведения клинических исследований, и процедуры регистрации препаратов, "но это не означает, что одно лучше другого", говорит Хан.

Профессор Герд Глеске (Gerd Glaeske), эксперт по медикаментам из Бременского университета считает "Фавипиравир" - "одним из вариантов, сравнимым с "Ремдесивиром", который может по крайней мере смягчить течение болезни". Что касается новой российской разработки, то Глеске советует обратить внимание на указания к применению. "Я бы очень удивился, если бы это было указание на применение против COVID-19, поскольку, с моей точки зрения, это не соответствует данным исследований об этом препарате в данном контексте", - говорит Глеске. По его словам, пока в мире нет ни одного лекарства, которое получило бы регистрацию как целевое средство против COVID-19.

В сообщении Минздрава РФ о регистрации "Фавипиравира" ("Авифавира") речь идет о "препарате прямого противовирусного действия". На сайте Госреестра лекарственных средств используется общая формулировка "противовирусное средство", применение которого возможно только в стационаре, подлежит учету и документации с предоставлением "отчета о проведенном клиническом исследовании" в рамках лечения COVID-19.

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