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Авиакатастрофы

Emergency specialists work on the site of the L-410 aircraft crash near the village of Kazachinkoye, Irkutsk region, Russia September 13, 2021. Russian Emergency Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT

Основными версиями авиакатастрофы под Иркутском стали ошибка пилотов и отказ техники 13.09.2021

На месте крушения самолета L-410 найдены бортовые самописцы, продолжаются следственные действия. Межгосударственный авиационный комитет создал комиссию по расследованию.
ARCHIV 2012 **** ITAR-TASS: IVANOVO, RUSSIA. SEPTEMBER 28, 2012. An ambulance in a street. (Photo ITAR-TASS/ Vladimir Smirnov)

Пассажирский самолет совершил жесткую посадку под Иркутском 12.09.2021

Четыре человека погибли, 12 пострадали на борту L-410, совершившего жесткую посадку близ села Казачинское Иркутской области.

Как в ГДР разбились 13 советских военных самолетов за день: тайна страшной авиакатастрофы в ГСОВГ (31.08.2021) 31.08.2021

Эта трагедия до сих пор окутана тайной. 14 апреля 1951 года в ГДР потерпели крушение сразу 13 советских штурмовиков Ил-10, входивших в состав Группы советских оккупационных войск в Германии, позднее переименованной ГСВГ. Это был крупнейший контингент СССР за рубежом. Что же произошло 70 лет назад в окрестностях восточногерманского Кемлица?

США ушли, Афганистан полностью во власти талибов: что дальше? DW Новости (31.08.2021) 31.08.2021

Афганистан теперь полностью во власти талибов. Возможности эвакуироваться из Кабула у афганцев больше нет. США вывели свои войска из страны после почти 20-летнего присутствия. Как западным странам и мировому сообществу строить отношения с талибами? С исламистским движением, которое до сих пор признано многими государствами террористическим?
The new light military transport plane, Il-112V takeoff from the Voronezh Aircraft Production Association airfield outside Vorozh, Russia, in this photo dated Tuesday, March 30, 2021. A prototype military transport plane crashed while performing a test flight outside Moscow on Tuesday Aug. 17, 2021, Russian news agencies reported, citing Russia's United Aircraft Corporation. The new light military transport plane, Il-112V, crashed in a forested area as it was coming in for a landing at the Kubinka airfield about 45 kilometers (28 miles) west of Moscow, spokespeople of the corporation told the Tass news agency. (AP Photo/Marina Lystseva)

В Подмосковье разбился военно-транспортный самолет Ил-112В 17.08.2021

На борту потерпевшего крушение опытного экземпляра нового военно-транспортного самолета Ил-112В находились три члена экипажа. По предварительной информации, все они погибли.
Russland Sibirien Ostsibirien Halbinsel Kamchatka Kamtschatka Vulkane Sommer Mutnovsky Basislager 950 m Mi 8 Hubschrauber | Verwendung weltweit

Обнаружены тела всех погибших при крушении вертолета на Камчатке 16.08.2021

Тела пятерых погибших при крушении Ми-8 на Камчатке подняты на поверхность. Еще три тела находятся внутри вертолета, лежащего на глубине 120 м на дне озера Курильское.
6264420 16.06.2020 An Antonov An-26 aircraft is pictured during a rehearsal of the aerial part of the Victory Day parade marking the 75th anniversary of the victory over Nazi Germany in World War II, in Kamensk-Uralsky, Sverdlovsk region, Russia. Pavel Lisitsyn / Sputnik

На Камчатке обнаружены тела всех погибших при крушении Ан-26 09.07.2021

На месте авиакатастрофы найдены оба черных ящика самолета, один из них критически поврежден. В администрации предупредили, что без утерянного блока расшифровать его не удастся.
6264420 16.06.2020 An Antonov An-26 aircraft is pictured during a rehearsal of the aerial part of the Victory Day parade marking the 75th anniversary of the victory over Nazi Germany in World War II, in Kamensk-Uralsky, Sverdlovsk region, Russia. Pavel Lisitsyn / Sputnik

На месте крушения Ан-26 на Камчатке найдены тела погибших 07.07.2021

Самолет, выполнявший рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, разбился незадолго до посадки 6 июля. На борту Ан-26 находились 28 человек - 22 пассажира и шестеро членов экипажа.

This photo released by the Joint Task Force - Sulu shows the remains of a Philippine military C-130 plane that crashed in Patikul town, Jolo province, southern Philippines on Sunday, July 4, 2021. The Philippine air force C-130 aircraft carrying troops crashed in a southern province after missing the runway Sunday, killing more than a dozen military personnel while at least 40 were rescued from the burning wreckage, officials said. (Joint Task Force-Sulu via AP)

При крушении самолета на Филиппинах погибли не менее 29 военных 04.07.2021

Военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules разбился в филиппинской провинции Сулу. Как минимум 50 человек удалось извлечь из-под горящих обломков фюзеляжа.
American Airlines flight 718, the first U.S. Boeing 737 MAX commercial flight since regulators lifted a 20-month grounding in November, lands at LaGuardia airport in New York, U.S. December 29, 2020. REUTERS/Eduardo Munoz

Boeing выделит 500 млн долларов близким жертв катастроф 737 Max 23.06.2021

Создание фонда поддержки семей жертв двух авиакатастроф стало частью соглашения, которое Boeing заключил с Минюстом США, чтобы избежать уголовного преследования.
MOSCOW REGION, RUSSIA. AUGUST 21, 2009. The new Yak-130 pilot trainer aircraft performs a demonstration flight at the MAKS-2009 air show in Zhukovsky. Foto: Marina Lystseva +++(c) dpa - Report+++

В Беларуси два летчика разбились в результате крушения боевого самолета 19.05.2021

Авиакатастрофа с Як-130 произошла близ города Барановичи во время учебно-тренировочного полета.

SEATTLE, WA - JANUARY 29: A Boeing 737 MAX 8 airliners taxis after landing at Boeing Field to complete its first flight on January 29, 2016 in Seattle, Washington. The 737 MAX is the newest generation of Boeing's most popular airliner featuring more fuel efficient engines and redesigned wings. (Photo by Stephen Brashear/Getty Images)

Boeing 737 MAX возвращается в небо Европы 28.01.2021

Европейские органы авиационной безопасности уверены в надежности лайнера. Но нужен ли он перевозчикам и захотят ли пассажиры подняться на борт самолета с испорченной репутацией?

09.01.2021, Indonesien, Jakarta: Der Chef des Nationalen Such- und Rettungsdienstes (BASARNAS) Bagus Puruhito (2.v.r) steht mit seinen Mitarbeitern neben einem Behältnis mit Trümmern, die im Wasser vor der Insel Java gefunden wurden, wo ein Passagierjet der Fluggesellschaft Sriwijaya Air kurz nach dem Start den Kontakt zur Flugsicherung verloren hat. Foto: Dita Alangkara/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

На месте крушения индонезийского самолета найдены фрагменты тел 10.01.2021

Возле морского побережья у столицы Индонезии Джакарты найдены вещи, относившиеся к багажу погибших пассажиров. Полиция ведет работу по идентификации погибших.
Indonesian soldiers are seen at Soekarno-Hatta International Airport after Sriwijaya Air plane with more than 50 people on board lost contact after taking off, in Tangerang, near Jakarta, Indonesia, January 9, 2021. REUTERS/Willy Kurniawan

В Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет 09.01.2021

Самолет Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. На борту были 62 человека.
08.01.2020 *** FILE - In this Jan. 8, 2020 file photo, rescue workers search the scene where a Ukrainian plane crashed in Shahedshahr, southwest of Tehran, Iran. Iranian investigators are blaming a misaligned missile battery and miscommunication between soldiers and their commanders for the Revolutionary Guard shooting down the Ukrainian jetliner in January, killing 176 people. The report released late Saturday, July 11, 2020 by Iran's Civil Aviation Organization comes months after the crash. (AP Photo/Ebrahim Noroozi, File) |

Украина и еще четыре страны намерены привлечь Иран к ответственности за сбитый "Боинг" 08.01.2021

Украина, Афганистан, Великобритания, Канада и Швеция призвали Иран предоставить полное и всестороннее разъяснение обстоятельств случившейся ровно год назад авиакатастрофы под Тегераном.
January 8, 2020, Tehran, Iran: Debris is seen from a plane crash on the outskirts of Tehran as search and rescue works are conducted at the site after a Boeing 737 plane belonging to a Ukrainian airline crashed near Imam Khomeini Airport in Iran just after takeoff with 176 people on board. All 176 people onboard the Ukrainian 737 plane that crashed near Iran's capital Tehran early Wednesday have died, according to a state official. (Credit Image: © Rouzbeh Fouladi/ZUMA Wire |

Годовщина крушения самолета МАУ в Иране: как продвинулось расследование 08.01.2021

Украина сомневается, что самолет сбили по ошибке, как утверждают в Иране. Киев требует от Тегерана взять полную ответственность за трагедию и выплатить компенсации.
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