Авиакатастрофы

США ушли, Афганистан полностью во власти талибов: что дальше? DW Новости (31.08.2021)

Афганистан теперь полностью во власти талибов. Возможности эвакуироваться из Кабула у афганцев больше нет. США вывели свои войска из страны после почти 20-летнего присутствия. Как западным странам и мировому сообществу строить отношения с талибами? С исламистским движением, которое до сих пор признано многими государствами террористическим?