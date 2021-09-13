Авиакатастрофы

Эта трагедия до сих пор окутана тайной. 14 апреля 1951 года в ГДР потерпели крушение сразу 13 советских штурмовиков Ил-10, входивших в состав Группы советских оккупационных войск в Германии, позднее переименованной ГСВГ. Это был крупнейший контингент СССР за рубежом. Что же произошло 70 лет назад в окрестностях восточногерманского Кемлица?
Афганистан теперь полностью во власти талибов. Возможности эвакуироваться из Кабула у афганцев больше нет. США вывели свои войска из страны после почти 20-летнего присутствия. Как западным странам и мировому сообществу строить отношения с талибами? С исламистским движением, которое до сих пор признано многими государствами террористическим?