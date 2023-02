No alto das sete colinas ao redor de Bamberg, despontam as torres do Castelo de Altenburg. Ele foi mencionado pela primeira vez em um documento de 1109. Foi a sede do príncipe-bispo de Bamberg do século 14 ao 16. Até os anos 80, ursos marrons mantidos em um canil no pátio do castelo eram uma atração para os visitantes.