Fundada há cerca de dois mil anos, Bonn já foi sede do governo alemão e conta com diversidade cultural e importantes instituições não governamentais.

Bonn está localizada no estado de Renânia do Norte-Vestfália, próximo a Colônia e tem pouco mais do que 300 mil habitantes. Apesar de não possuir mais a mesma importância política e econômica, a cidade manteve instalações de parte do governo, consulados e algumas embaixadas. Bonn é também sede de órgãos da ONU e possui empresas importantes, como o correio da Alemanha, Deutsche Post, instalado em um prédio futurista as margens do Reno. A ex-sede do governo alemão é também a cidade natal do compositor Beethoven.