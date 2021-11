Sobre a DW Brasil

A redação em português para o Brasil foi criada em 1º de julho de 1962, com programas de rádio transmitidos através de ondas curtas. Em 1º de julho de 1996, paralelamente ao rádio, foi criado um site com notícias em português. A Deutsche Welle, aliás, foi uma das primeiras emissoras internacionais na internet.

As transmissões de rádio em português para o Brasil foram encerradas em 31 de dezembro de 1999, e em 1º de janeiro de 2000 a redação de rádio "Português para o Brasil" da DW foi transformada em redação online, surgindo a "DW Brasil".

Desde 2012, a redação produz também dois programas de televisão semanais, retransmitidos por várias emissoras parceiras no Brasil e na África. O "Camarote.21" é um programa de cultura dedicado às novidades e tendências da cena artística europeia e a inserir a cultura brasileira num contexto internacional.

Já o "Futurando" é um programa focado em ciência, meio ambiente e tecnologia, que, em uma linguagem fácil, mostra projetos inovadores e tendências que estão ajudando a moldar o mundo de amanhã.

O conteúdo da DW Brasil é mais que uma simples versão brasileira do site alemão da Deutsche Welle. A redação tem autonomia para escolher os temas abordados, dedicando-se tanto a noticiar acontecimentos que movem a opinião pública como analisar fatos relevantes na Alemanha, no Brasil, na União Europeia e no mundo.

A DW Brasil se preocupa também em oferecer matérias de serviço para quem planeja trabalhar ou estudar na Alemanha, aprender o idioma, viajar ou simplesmente obter conhecimentos sobre a história e a cultura alemãs.

Coordenada pela jornalista Francis França, a equipe da DW Brasil se divide entre as sedes da DW em Berlim e Bonn. Todos os membros da redação na Alemanha são brasileiros. A redação conta com o apoio de correspondentes e colunistas em várias cidades brasileiras.

Para se informar sobre estágios na redação da DW Brasil, clique aqui.