O Legoland atrai cerca de um milhão de visitantes por ano. O parque temático da Lego fica no sul da Alemanha reúne diversas miniaturas.

O Castelo de Neuschwanstein, o Reichstag ou o estádio do Bayern de Munique num só lugar: o parque da Lego reúne miniaturas das atrações turísticas alemãs. O Legoland fica em Günzdorf, cidade no sul da Alemanha com 20 mil habitantes.