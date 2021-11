Igreja Frauenkirche, em Dresden, está entre as construções mais visitadas na Alemanha.

A igreja evangélica luterana Frauenkirche (Nossa Senhora), construída no mais fino estilo barroco entre 1726 e 1743, atrai dois milhões de turistas por ano. Completamente destruída por um bombardeio dos Aliados em 1945, ela foi reconstruída entre 1994 e 2005, inclusive com as magníficas pinturas em sua abóbada e as decorações douradas.