Sob o comando de Horst Brandstätter, a Playmobil se tornou mundialmente famosa na década de 1970. A empresa com sede em Zirndorf, no sul da Alemanha, é uma das maiores fabricantes de brinquedos do país.

Os bonecos de plástico com 7,5 centímetros e formas quadradas conquistaram crianças de todo o mundo. Horst Brandstätter começou a trabalhar na Geobra Brandstätter em 1952, aos 19 anos. Aos poucos, assumiu o comando da empresa, tornando-se seu único proprietário. Em 1974, lançou seu maior sucesso: os bonecos de plástico Playmobil. Brandstätter morreu no dia 3 de junho de 2015. Até hoje já foram vendidos mais de 2,8 bilhões de peças no mundo inteiro.