Munique, a capital da Baviera tem muito mais a oferecer do que Oktoberfest e cerveja, incluindo obras de arte, música e até surfe.

A Baviera, no sul da Alemanha é o destino turístico favorito no país. A cada ano são cerca de 7,5 milhões de pessoas. Os moradores de Munique adoram suas tradições. Por isso, em qualquer época do ano, seja em festas ou no dia a dia, usam o Dirndl (vestido típico) ou a Lederhose (calça de couro). A maior festa popular do mundo tem mais de 200 anos e foi copiada em vários países. Com desfiles, muita música, cerveja e um enorme parque de diversões a Oktoberfest atrai a cada ano 6 milhões de visitantes.