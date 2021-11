A Oettinger produz 25 tipos de cerveja e dez bebidas de baixo teor alcoólico. É a marca mais vendida na Alemanha desde 2004.

A sede do grupo fica em Oettingen, na Baviera. Há ainda fábricas em Gotha (Turíngia), Mönchengladbach (Renânia do Norte-Vestfália) e Braunschweig (Baixa Saxônia). Ao longo dos anos, conquistou fama de produzir cerveja barata – no preço e, para alguns, também na qualidade.