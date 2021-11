A cidade alemã de Hameln (ou Hamelin), no estado da Baixa Saxônia, ficou famosa a partir de um conto dos irmãos Grimm, em que os cidadãos queriam se livrar dos ratos, que estavam por toda parte.

A cidade de Hameln ganhou notoriedade depois que os irmãos Grimm escreveram a história de um jovem que, ao não receber o pagamento por ter eliminado a praga de ratos que assolava a cidade, hipnotizou todas as crianças com sua flauta mágica. O resto da história é contado ao longo do passeio pelas ruas, onde é possível observar a influência da lenda no dia a dia dos 58 mil moradores de Hameln. As locações do conto medieval podem ser encontradas sem muita procura. Entre elas estão a casa do prefeito sovina, a moradia do flautista e as águas calmas do rio Weser – que, como reza a lenda, foi destino final dos ratos.