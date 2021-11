Castelo de Neuschwanstein

Neuschwanstein é um dos principais pontos turísticos da Alemanha, recebe 1,5 milhão de visitantes por ano e foi modelo para o castelo da Bela Adormecida no parque da Disney.

Este "castelo de conto de fadas" foi construído sobre as ruínas de dois burgos medievais pelo rei Ludwig 2º da Baviera, próximo ao lago Schwansee, na região de Schwangau, no sul da Alemanha. Schwan significa cisne em alemão, Stein, pedra, e neu, novo. As obras foram iniciadas em 1869 e até 1886 a maior parte das construções externas estava pronta. A área total de todos os andares juntos soma 6 mil m2, o comprimento do castelo, cerca de 150 metros e a torre mais alta mede 80 metros.