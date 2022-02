Um ano sem Daviz Simango, "alicerce da oposição" em Moçambique

A morte há um ano de Daviz Simango, o fundador do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), apanhou muita gente de surpresa. Ele foi vítima de uma paragem cardíaca a 22 de fevereiro de 2021, na África do Sul, onde se encontrava em tratamento.

José Lobo, membro do partido MDM, lembra-se bem do dia em que recebeu a notícia e conta que foi um duro golpe. "Os nossos adversários políticos sabiam quem era Daviz Simango, tinha granjeado simpatia, quer na RENAMO como na FRELIMO".

Simango era membro do Conselho de Estado e tinha "todas as oportunidades" para apresentar várias problemas que afetavam "toda a sociedade moçambicana", acrescenta Lobo.

"Sonhávamos que um dia Daviz seria o Presidente deste país", desabafa.

Daviz Simango entre membros do MDM (foto de arquivo).

O MDM só conhecera Daviz Simango na liderança desde que o partido foi criado, em 2009. Em dezembro passado, Lutero Simango sucedeu ao irmão como presidente da força política, com 87,9% dos votos.

No seu discurso de vitória, Lutero Simango reafirmou que o MDM é a chave para o fim da "bipolarização" política do país, entre os simpatizantes da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) e da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO).

O historiador Laurindo Verde diz, no entanto, que o MDM não parece o mesmo desde a morte de Daviz Simango.

"Nota-se um vazio de Daviz, como pessoa e como um representante máximo e fundador de um partido político. Há a ausência de um indivíduo que tinha um sentido de Estado", explica.

E houve críticas à eleição de Lutero Simango, irmão de Daviz. Quando ele foi eleito presidente do MDM, em dezembro, o segundo candidato mais votado – Silvério Ronguane – disse que estava "disponível para liderar a oposição dentro do partido".

